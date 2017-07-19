«Ментальная усталость» Массимо Карреры. Колонка Сергея Микулика

«Динамо» отвыкло от правил этикета в элите. Это стало ясно где-то за полчаса до матча со «Спартаком», когда в ложе прессы судорожно искали место для инспектора Жафярова - и не могли найти. Так вести себя можно в ФНЛ, где вы сильней всех на голову, и инспектор для вас - не более. чем надсмотрщик за судьями к которым у вас в ввиду победной поступи минимум претензий. И еще там, конечно, не было аншлагов - а к плохому, видимо, так же быстро привыкаешь, как и к хорошему.



Но вот на поле хозяева предстали командой дерзкой - первый голевой момент, загубленный рыжим теперь Ионовым, был за ними, после чего Глушаков напихал Кутепову так, что защитнику впору было замену просить. Джикия на его месте наверняка нашел бы что ответить капитану, да только не было на поле Джикии - и центр обороны уже по традиции выглядел самой проблемной спартаковской зоной.



Однако гости скоро прибрали игру к ногам, и проблемы в обороне стали сразу возникать у соперника - новобранец Шуньич смотрелся там явно инородным телом, частенько теряя «своего» игрока и не успевая на подстраховку. И оба гостевых гола выглядели на этом фоне более чем логичными. Особенно второй, когда динамовцы лишь взглядами успевали провожать мяч и всю спартаковскую группу атаки: «Добро пожаловать в РФПЛ, парни!»



После перерыва Юрий Калитвинцев сменил инертного Сапету на моторного Соу, и чемпионское преимущество в середине поля стало как-то стремительно сходить на нет. Окончательно помочь «Динамо» вернуться в игру мог быстрый гол - и он состоялся. В межсезонье Каррера уволили двух ветеранов красно-белого движения, доктора и водителя, теперь, похоже. настало время видеооператора - Панченко в прошлом сезоне такие голы, по центру ворот и не доходя пары метров до штрафной, колотил пачками, у него и в первом тайме схожий момент был - нельзя же до такой степени чужих забивал не уважать, чемпионы вы эдакие!



А потом «Спартака» просто сдулся и стал напоминать спущенный мяч. Неготовность играть чаще, чем раз в неделю было самым слабом местом команды Карреры сезон назад, но, выдавая в газете предматчевый расклад, я, каюсь, ну никак не мог предположить, что после первой же игры, пусть и с дополнительным временем, когда не надо было лететь в Хабаровск и даже Самару, а всего лишь переместиться из пятничного Черкизова во вторничные Химки, чемпиона хватит на полтора тайма. И Луис Адриану уже не геройствовал, как в Суперкубке, отказываясь от замены, а почти выпрашивал ее. Знаете, как определяется общекомандная усталость? Это когда на бровке появляется игрок, а с поля на него оборачивается с надеждой почти каждый: не меня? Ушел бы от греха, пока ведем...



И уж совсем непонятным выглядел выход Тимофеева в самой концовке - кто же выпускает юнцов при скользком счете, синьор Массимо?! Сам итальянский тренер спишет после матча случившееся на «ментальную усталость» своей команды - но сам-то он от чего так быстро утомился?