Хорошо, что Лига чемпионов не завтра. Как Калитвинцев перехитрил «Спартак»

«Советский спорт» объясняет, за счет чего «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком».

КОВАРНЫЙ ПЛАН «ДИНАМО»

Накануне матча «Советский спорт» отмечал реакцию «Спартака» на потерю мяча - и в прошлом сезоне, и в матче за Суперкубок России несколькими днями ранее красно-белые мгновенно вступали в отбор. Поэтому заигрываться с таким соперником себе дороже - можно получить удар, упасть и больше не подняться.

Тренерский штаб «Динамо» об этом моменте знал. В начале игры бело-голубые делали длинные передачи вперед, как только был риск потерять мяч у своей штрафной. Уже к 15 минуте хозяева сделали 11 таких пасов. Но! Дальше их количество снизилось - за тайм набралось всего 22. А во втором тайме дружина Юрия Калитвинцева и вовсе сделала всего 14 длинных передач.

Играя осторожно в стартовые минуты, «Динамо» не только не дало развернуться «Спартаку», но и усыпило бдительность соперника - у дружины Юрия Калитвинцева стали проходить комбинации накоротке, их количество росло с каждой минутой. Банда Массимо Карреры оказалась к подобному повороту не готова - между защитниками и полузащитниками образовывались такие пространства, что можно было отметить день города. Показателен первый гол «Динамо» - Зотову, Бечираю и Панченко бежалось настолько свободно, словно они продолжают играть в ФНЛ.

«СПАРТАК» - ЗАГНАННЫЙ ЗВЕРЬ

В то время как длинных передач у «Динамо» становилось с каждой минутой все меньше, общее количество передач росло. Если до перерыва бело-голубые сделали 203 паса, то после - 299. Возросло и количество передач вразрез - 2 до перерыва и 6 после. Играя в пас, бело-голубые заставляли заклятого соперника сжигать запасы топлива. А ведь «Спартак» совсем недавно отыграл 120 минут в игре с «Локомотивом». И играл при этом в энергозатраный футбол. Погонять красно-белых динамовцам определенно следовало. Они это с блеском исполнили.

Во втором тайме атакующие игроки «Спартака» не успевали помогать футболистам обороны. Наиболее показателен первый гол. Но были и другие моменты. Промес был зрителем в эпизоде, когда Терехов простреливал на Ионова в конце матча. Мельгарехо смотрел за происходящим в начале второго тайма, когда в атаку по правому флангу включался Козлов.

«Динамо» заслуживало спасения. А тут еще Юрий Калитвинцев нанес решающий удар - бросил в бой реактивных Вандерсона и Ташаева. Оба предлагали себя и получали мяч между линиями соперника. И есть справедливость, что один забил после передачи другого.

ДВА МЕСЯЦА В ЗАПАСЕ

Хорошо, что Лига чемпионов для «Спартака» начнется не завтра. Если «Динамо» находило возможность вскрывать оборону команды Карреры короткими передачами, то что бы сделала «Барселона»? Да даже «Наполи» мог всласть порезвиться! Эти команды способны комбинировать с закрытыми глазами. «Динамо во вторник сделало 502 передачи. Названные коллективы делают порядка 600. Показатель «Наполи» по итогам прошлого сезона серии А - 630!

Лига чемпионов для «Спартака» стартует в середине сентября. За два месяца команде предстоит наладить игру в обороне. Это касается как позиционной обороны, так и баланса при потере мяча.

Вчера при позиционной обороне «Спартак» оборонялся по двух схемам - 4-4-2 и 4-5-1, когда на поле вышел Попов. Первая формация работает только в том случае, если ты успешно применяешь прессинг. Не обязательно на чужой половине поля или в центре. Можно загонять соперника на фланги и душить там. Например, в этом успешен мадридский «Атлетико». Сил так играть вчера у «Спартака» не было. Модуль 4-5-1 при обороне у «Спартака» пока не наигран. Попов и Глушаков не успевали за оппонентами. Глушаков за матч и вовсе вступил в единоборства пять раз! Жаль, что травму получил Зобнин. Он бы в центре поля сейчас пригодился.

Когда «Спартак» вступал в контрпессинг, появлялись свободные зоны между линиями - нападающий и полузащитники шли в прессинг, а защитники оставались сзади. Их могло не быть, если бы «Динамо» играло длинными передачами - Боккетти и Кутепов могли остановить соперника, выиграв борьбу. В это время их партнеры успели бы оттянуться назад. Но «Динамо» бежало в атаку слаженно.

Когда защитники «Спартака» попробовали сократить расстояние с хавбеками, то Бечирай кинул мяч за спину Кутепову и побежал к чужим воротам, но убежать не смог - не Усейн Болт. Мертенс из «Наполи» бы не только забил, но и совершил рывок к болельщикам, чтобы отпраздновать. За два месяца Каррера должен понять, есть ли вообще смысл в контпрессинге в Лиге чемпионов с данным подбором игроков.

Браво за смелость, «Динамо»! Бело-голубым она уже помогла - набрать очки. Есть вероятность, что поможет и «Спартаку» - стать сильнее, сделав выводы.

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