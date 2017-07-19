«Зачем они это сделали?» – Карпин разбирает столичное дерби

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин подвел итоги столичного дерби.

Накануне действующий чемпион страны разошелся миром с «Динамо» (2:2).

– В прошлом сезоне «Спартак» не пропускала такие голы, – говорит эксперт. – Наоборот, красно-белые забивали подобным образом. Нужно разобраться, почему так произошло. Что касается стартового состава, то здесь хотел бы отметить отсутствие Джикии.

Первый гол «Спартака»? Непонятно, почему упал защитник. Не знаю, есть ли смысл говорить о том, что его толкнули. Возможно, нарушение правил со стороны Промеса было. Но я бы не стал апеллировать к судье.

Что касается второго мяча, то тут полный провал в опорной зоне. Квинси получает спокойно мяч, чего быть не должно, и здорово катит его Адриано.

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– Сложилось впечатление, что «Спартак» легко забил два мяча.

– Возможно. Но не стоит забывать, что мы смотрим на ситуацию, как зрители. Свободные зоны ведь тоже нужно было найти.

– Что позволило «Динамо» сравнять счет?

– Допускаю, что тут дело в усталости «Спартака».

– За что надо хвалить бело-голубых?

– За характер. Игроки «Динамо» пошли на риск. Они поверили в себя.

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– Что подвело «Спартак»?

– Возможно, игрокам залезла в голову мысль о выходе «Динамо» из ФНЛ. Плюс они прекрасно знали, что состав соперника им уступает. К тому же, когда ты ведешь после 30-ти минут в два мяча сложно сохранить концентрацию. Тебе кажется, что все дается легко.

Обратите внимание, что первый гол «Динамо» был забит после того, как «Спартак» побежал прессинговать. В первом тайме, при счете 2:0, команда Карреры этим не занималась. Зачем они это сделали? Непонятно, – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».