Манчини совсем не похож на Луческу. Значит, скоро изменится и игра? (видео)

На первой открытой тренировке «Зенита» при Роберто Манчини Жулиано опоздал, Дзюба был серьезным, а охранник базы крутил спиннер.

Кто рано встает...

Петербургские журналисты привыкли, что при Мирче Луческу открытые тренировки начинались в 11:00, а то и в 11:30. После того, как журналистов пускали внутрь тренировочной базы, они ждали, пока румын проведет с командой теоретическое занятие, а потом уже выйдет и снова расскажет, что ему не понравилось за прошедшую неделю.

Теперь все изменилось: тренировки в «Зените» в 10:00, журналистов запустили моментально, а на первом открытом занятии итальянец не сказал журналистам ни слова. Как и игроки сине-бело-голубых.

Интересно и другое: вместо 15 положенных минут пресса получила почти 40, чтобы полностью насладиться перекатыванием мяча игроками «Зенита» поперек поля. Манчини и его тренерский штаб поделили футболистов пополам: в первой группе 15 человек, во второй 14.

Сначала одни занимались в тренажерном зале, а другие на поле. Затем они поменялись. На тренировку вышли все, кто мог: здесь и Хави Гарсия, которого испанцы ждут в «Бетисе», и Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Йоанн Молло и Жозе Маурисио, якобы отказывавшиеся от ухода в аренду.

Никуда не делись Дмитрий Богаев и Денис Терентьев, вернувшиеся в «Зенит» этим летом, но не летавшие в Хабаровск на матч первого тура. И Андрей Панюков, наконец. Экс-форвард «Динамо», «Браги» и «Атлантаса» все еще не подписал контракт с «Зенитом», но продолжает занятия в общей группе.

Не было заметно только Ивана Новосельцева. По непонятным причинам.

...тот не Жулиано

Понять, как Манчини распределил игроков на две группы, невозможно. Но в первой было гораздо больше защитников, во второй – в основном игроки группы атаки. На этом все закономерности заканчиваются.

Первая группа очень долго отрабатывала быстрый выход из обороны в атаку: голкипер вводит мяч до центра поля, потом пас на фланг, прострел в центр штрафной, откуда Эрнани или Жозе Маурисио расстреливали ворота.





Во второй группе все тоже самое, но чуть быстрее: первый пас идет уже не от вратаря, а от фланговых защитников. В этой схеме прострел замыкал Артем Дзюба. Кстати, форвард, которому на двоих с Александром Кокориным осталось забить 34 мяча, был достаточно серьезен. Количество шуток явно уменьшилось, а единственную продолжительную улыбку Дзюбы вызвало опоздание на занятие Жулиано.

Бразилец появился на поле через две минуты после начала тренировки, начал усиленную разминку и почти сразу влился в тренировочный процесс.

На этом доступная часть первой открытая тренировка Манчини в «Зените» закончилась. Самый главный ее вывод – Манчини совсем не похож на Луческу. Во всем. А значит, скоро будут видны и кардинальные изменения в игре петербургской команды. То, чего новое руководство клуба и добивается.

А самое интересное за утро – красный красивый спиннер в руках сурового охранника базы «Зенита». Сине-бело-голубые в тренде, даже охранники.

Прямо как Валерий Карпин.