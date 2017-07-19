Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия8 : 10Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария1 : 0Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Манчини совсем не похож на Луческу. Значит, скоро изменится и игра? (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Роберто Манчини
Роберто МанчиниФото: ФК «Зенит»

На первой открытой тренировке «Зенита» при Роберто Манчини Жулиано опоздал, Дзюба был серьезным, а охранник базы крутил спиннер.

Кто рано встает...

Петербургские журналисты привыкли, что при Мирче Луческу открытые тренировки начинались в 11:00, а то и в 11:30. После того, как журналистов пускали внутрь тренировочной базы, они ждали, пока румын проведет с командой теоретическое занятие, а потом уже выйдет и снова расскажет, что ему не понравилось за прошедшую неделю.

Теперь все изменилось: тренировки в «Зените» в 10:00, журналистов запустили моментально, а на первом открытом занятии итальянец не сказал журналистам ни слова. Как и игроки сине-бело-голубых.

Интересно и другое: вместо 15 положенных минут пресса получила почти 40, чтобы полностью насладиться перекатыванием мяча игроками «Зенита» поперек поля. Манчини и его тренерский штаб поделили футболистов пополам: в первой группе 15 человек, во второй 14.

Сначала одни занимались в тренажерном зале, а другие на поле. Затем они поменялись. На тренировку вышли все, кто мог: здесь и Хави Гарсия, которого испанцы ждут в «Бетисе», и Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Йоанн Молло и Жозе Маурисио, якобы отказывавшиеся от ухода в аренду.

Никуда не делись Дмитрий Богаев и Денис Терентьев, вернувшиеся в «Зенит» этим летом, но не летавшие в Хабаровск на матч первого тура. И Андрей Панюков, наконец. Экс-форвард «Динамо», «Браги» и «Атлантаса» все еще не подписал контракт с «Зенитом», но продолжает занятия в общей группе.

Не было заметно только Ивана Новосельцева. По непонятным причинам.  

...тот не Жулиано

Понять, как Манчини распределил игроков на две группы, невозможно. Но в первой было гораздо больше защитников, во второй – в основном игроки группы атаки. На этом все закономерности заканчиваются.

Первая группа очень долго отрабатывала быстрый выход из обороны в атаку: голкипер вводит мяч до центра поля, потом пас на фланг, прострел в центр штрафной, откуда Эрнани или Жозе Маурисио расстреливали ворота.


Во второй группе все тоже самое, но чуть быстрее: первый пас идет уже не от вратаря, а от фланговых защитников. В этой схеме прострел замыкал Артем Дзюба. Кстати, форвард, которому на двоих с Александром Кокориным осталось забить 34 мяча, был достаточно серьезен. Количество шуток явно уменьшилось, а единственную продолжительную улыбку Дзюбы вызвало опоздание на занятие Жулиано.

Бразилец появился на поле через две минуты после начала тренировки, начал усиленную разминку и почти сразу влился в тренировочный процесс.

На этом доступная часть первой открытая тренировка Манчини в «Зените» закончилась. Самый главный ее вывод – Манчини совсем не похож на Луческу. Во всем. А значит, скоро будут видны и кардинальные изменения в игре петербургской команды. То, чего новое руководство клуба и добивается.

А самое интересное за утро  – красный красивый спиннер в руках сурового охранника базы «Зенита». Сине-бело-голубые в тренде, даже охранники.

Прямо как Валерий Карпин. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Кержаков стал экспертом «Матч ТВ»Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков будет работать на «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика, сообщает официальный сайт канала.Сергей Ташуев: Все восторгаются Манчини, но его путь в России будет тернистБывший главный тренер «Кубани», «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев выразил мнение, что Роберто Манчини в «Зените» будет испытывать трудности.Любош Михел: Луческу считает, что нет свободной команды его уровняЛюбош Михел: Луческу считает, что нет свободной команды его уровняАрбитр ФИФА рассказал «ССФ» о работе в Греции под руководством Ивана Саввиди, беседах с Мирчей Луческу и поддержал новые технологии.Константин Лепехин: После дальних перелетов бутсы становятся словно меньшеБывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился своими воспоминаниями о длительных перелетах в своей игровой карьере.Александр Мостовой: Кокорин будет работать больше при такой конкуренции в «Зените»Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру «Зенита» в матче первого тура против хабаровского СКА.«Зенит» - «Рубин». Хави Гарсия тренируется с командойПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия готовится вместе с командой к матчу 2-го тура РФПЛ против «Рубина».Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛНойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Кержаков: Через год вижу себя чемпионом РоссииАлександр Кержаков: Через год вижу себя чемпионом РоссииБывший нападающий «Зенита» во время прямого эфира в инстаграме рассказал о новой работе в клубе и грандиозных планах.Лунев подарил перчатки вратарям школы «Уфы»Вратарь «Зенита» Андрей Лунев подарил свои перчатки воспитанникам спортшколы «Уфы».Агент Ригони: Мой клиент может присоединиться к «Зениту» этим летомКак сообщает A Bola, полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Зенит».Доменико Кришито: Перелет в Хабаровск был худшим событием в жизниЗащитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито рассказал о поездке в Хабаровск на матч перового тура РФПЛ против СКА.Вместо «Зенита» и «Барселоны» выбрал «Краснодар». Кого купил ГалицкийВместо «Зенита» и «Барселоны» выбрал «Краснодар». Кого купил Галицкий«Советский спорт» – о 20-летнем румынском новичке «Краснодара» Андрее Иване, за которого «быки» заплатили три миллиона евро.Владимир Езерский: В «Зените» не позволили Луческу себя проявитьБывший защитник донецкого «Шахтера» Владимир Езерский подвел итоги работы специалиста Мирчи Луческу в санкт-петербургском «Зените».Роман Широков: «Краснодар» будет претендовать на золотые медалиГлава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о фаворитах на чемпионство в новом сезоне РФПЛ.Кержаков мог бы запросто замахнуться на 250 голов. Колонка Сергея МикуликаКержаков мог бы запросто замахнуться на 250 голов. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о лучшем российском бомбардире.Россия переиграла Италию на женском ЧЕ, «Спартак» пополнился защитником, а «ПСЖ» предложил 220 млн евро за Неймара. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.Константин Генич: У «Зенита» будет сверхмотивация, чтобы вернуть себе титул чемпионовКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о стартовавшем чемпионате России.«Зенит» отклонил предложение «Бордо» по аренде Хави ГарсииФутбольный клуб «Зенит» отклонил предложение французской команды «Бордо» по аренде испанца Хави Гарсии, сообщает L'Equipe.Бывший защитник «Зенита» Йованович подписал контракт с «Бордо» до 2021 года21-летний сербский защитник Вукашин Йованович продолжит карьеру в «Бордо».«Зенит» выиграл борьбу за полузащитника «Индепендьенте»Как сообщает A Bola, «Зенит» перебил предложение португальского «Спортинга» за футболиста «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.
Футбол
«Бавария» – «Арсенал». Онлайн
Баскетбол
Ману Жинобили продолжит играть за «Сан-Антонио» в сезоне-2017/18
Синхронное плавание
Колесниченко завоевала золото в синхронном плавании на чемпионате мира
Футбол
Василий Уткин: «Спартак» отвык побеждать. Команда удовлетворена и сыта, а должна быть голодной
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости