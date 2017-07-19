Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия8 : 10Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария1 : 0Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

От американского «шпиона» СКА избавился. А что с Херсли и Коскиненом?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
От американского «шпиона» СКА избавился. А что с Херсли и Коскиненом?
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко комментирует разрыв контракта между армейцами и американским форвардом Стивом Мозесом.

Стив Мозес покидает СКА. Контракт разорван по обоюдному согласию сторон, сообщил сегодня официальный сайт питерского клуба.

И, скорее всего, армейцы расстались с американским форвардом по чисто спортивным причинам. Потому что пару лет назад Мозес просто потряс российских болельщиков в своем дебютном сезоне в КХЛ, играя за «Йокерит». 64 (41+23) очка в 70 матчах!

А вот, перейдя в СКА, резко сбавил темп. Пошла череда травм. В прошлом сезоне Стив провел за Питер всего 24 матча, набрав 10 (3+7) очков.

Но факт перед Олимпиадой, тем не менее, лично для меня отрадный.

Потому что в нынешнем нетрадиционном олимпийском году трудно понять – что делают в СКА, где работает и тренерский штаб сборной России, и выступают многие игроки нашей национальной команды, представители наших прямых конкурентов?

Я и раньше уже не раз заявлял, что приветствую создания базовых клубов сборной. Одного или нескольких. Потому что мы нуждаемся в подготовке звеньев к чемпионату мира. Так было всегда, мы по-другому просто не умеем. И игроки НХЛ эти звенья должны лишь точечно усиливать. Иначе получается, что у нас Овечкин с Малкиным играют на ОИ в Сочи в одной тройке с листа. И казалось бы, ну сейчас то наши звезды дадут всем жару. А голов от них тю-тю. Потому что вместе они играть не могут, не взирая на огромный индивидуальный талант.

Но Олимпиада раньше всегда стояла особняком. К ней в российской лиге готовить сборную с 1998 года было бесполезно. Однако, нынешний год, как вы все понимаете, особый! Игроков НХЛ на Играх не будет. И, следовательно, нашу олимпийскую команду будут полностью наигрывать и шлифовать в КХЛ, заранее.

И что получается? Прямо в сердцевине нашей сборной был бы американский форвард Стив Мозес, который с большой долей вероятности выступит за сборную США на Играх в Корее. Да, даже если и не выступит. Что помешало бы привлечь американцам Стива в качестве советника? Чтобы он рассказал о самых свежих секретах тренерской «кухни» Олега Знарка. Или поведал бы о микротравмах игроков сборной, выступающих в СКА и прочих нюансах.

Ведь мелочей в спорте нет! Особенно в таком скоротечном и потому далеко необъективном хоккейном турнире, как Олимпиада. А ведь мы с США в Корее начинаем в одной группе. И от исхода этого поединка будет очень многое зависеть. Вспомните наш матч с американцами в Сочи.

Гласно или за глаза питерцев называют базовым клубом сборной России. Нравится это кому-то или нет… Но, по сути, это так.

И я уже не раз писал, что не понимаю – что в базовом клубе сборной делают иностранцы? Зачем они там? Почему занимают места кандидатов в сборную на ведущих позициях?

Сейчас в составе команды Знарка осталось четыре «шпиона» из Европы - финны Микко Коскинен и Ярно Коскиранта и шведы Патрик Херсли и Давид Рундблад.

С вратарем сборной Суоми ситуация двоякая. У меня почти нет сомнений, что Коскинен выступит на Олимпиаде. И с одной стороны он, конечно, не желательный соглядатай в команде Знарка. Но с другой, и наши форварды и тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов могут досконально изучить соперника и выявить все его слабые места. Может, и неплохо держать его «под колпаком» в этом смысле.

Сложнее с полевыми игроками. Отказаться, к примеру, от Херсли даже в интересах сборной питерцам будет трудно. Уж больно он хорош был в прошлом сезоне, когда перешел в СКА из «Локомотива».

18 (6+12) очков в 16 матчах Кубка Гагарина. Сетку на воротах мощнейшим броском порвал! Рука не поднимется рвать контракт с таким ценным кадром.

Так что шведских и финских «шпионов» Знарку, судя по всему, в команде уже не избежать. Успокаивает то, что мы со скандинавами играем в разных группах. Но вот в плей-офф они нам, скорее всего, встанут поперек дороги. И кто знает, чем нам придется в итоге заплатить за легионеров в базовом клубе сборной России…


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Сухачев: Уровень в КХЛ стал очень высокимВратарь «Трактора» Владислав Сухачев прокомментировал поражение в контрольном матче от «Нефтехимика».Дамир Шарипзянов: Моя цель - играть в НХЛЗащитник системы подготовки «Лос-Анджелес Кингз» Дамир Шарипзянов рассказал о причинах перехода в «Нефтехимик».Владимир Крикунов: В этом году мы сделаем хорошую командуВладимир Крикунов: В этом году мы сделаем хорошую командуГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал о новичках команды, тренировочном процессе и календаре на новый хоккейный сезон.Владислав Сухачев: Спасибо тренерскому штабу «Трактора», что доверили мне место в составеГолкипер «Трактора» Владислав Сухачев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:5) в контрольном матче на сборе в Финляндии.Иван Безруков: Когда я узнал, что поеду на сборы с «Трактором», очень обрадовалсяДебютант «Трактора» Иван Безруков рассказал о впечатлениях от работы с основной командой.Анвар Гатиятулин: Матч носил тренировочный характер, но оставил много вопросовГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды в первом контрольном матче «Нефтехимику» (1:5).Йонас Энрот: Я подумал, что переезд в Европу поможет мне попасть в олимпийскую сборную ШвецииГолкипер минского «Динамо» Йонас Энрот рассказал, почему принял решение уехать из НХЛ в КХЛ.Кашпар вернулся в «Слован»Чешский нападающий Лукаш Кашпар вернулся в «Слован». Об этом сообщает официальный сайт команды.Умер бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Николай МасловБывший нападающий СКА Николай Маслов скончался на 58-м году жизни, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Московское «Динамо» заключило контракты с Рыловым и КутейкинымМосковское «Динамо» подписало односторонние контракты с защитниками Яковом Рыловым и Андреем Кутейкиным. Об этом информирует официальный сайт КХЛ.Комаров подписал просмотровый контракт с московским «Динамо»Московское «Динамо» подписало просмотровый контракт с нападающим Никитой Комаровым. Об этом информирует официальный Twitter клуба.«Нефтехимик» разгромил в контрольном матче «Трактор»На проходящем в Фнляндии тренировочном сборе хоккеисты «Нефтехимика» в товарищеском матче нанесли крупное поражение «Трактору» со счетом 5:1.СКА расторг контракт со Стивом МозесомНападающий Стив Мозес и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Андрей Сергеев: Считают себя крымчаниномЗащитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев рассказал о связи с Крымом.Александр Фролов: Хабаровск находится далеко, но перелеты - часть работыНападающий «Амура» Александр Фролов поделился ожиданиями от нового сезона.Корноухов возглавил школу «Авангарда»Бывший главный тренер «Авангарда» Евгений Корноухов стал директором хоккейной школы клуба.Борис Майоров: СКА ослаб. ЦСКА – главный претендент на Кубок ГагаринаБорис Майоров: СКА ослаб. ЦСКА – главный претендент на Кубок ГагаринаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о шансах ЦСКА на чемпионство в грядущем чемпионате КХЛ.Даллмэн продлил контракт с «Барысом»Хоккейный клуб «Барыс» на своем сайте сообщил о подписании контракта с защитником Кевином Даллмэном.Фролов подписал однолетний контракт с «Амуром»Нападающий Александр Фролов подписал однолетний контракт с «Амуром». Об этом информирует официальный сайт КХЛ.ЦСКА и фига в кармане. Четыре фаворита КХЛ, претендующих на Кубок Гагарина-2018ЦСКА и фига в кармане. Четыре фаворита КХЛ, претендующих на Кубок Гагарина-2018Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко называет квартет лидеров нашей лиги, способных стать будущим чемпионом КХЛ.
Футбол
«Бавария» – «Арсенал». Онлайн
Баскетбол
Ману Жинобили продолжит играть за «Сан-Антонио» в сезоне-2017/18
Синхронное плавание
Колесниченко завоевала золото в синхронном плавании на чемпионате мира
Футбол
Василий Уткин: «Спартак» отвык побеждать. Команда удовлетворена и сыта, а должна быть голодной
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Стив Мозес
Стив Мозесвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости