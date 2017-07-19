От американского «шпиона» СКА избавился. А что с Херсли и Коскиненом?

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко комментирует разрыв контракта между армейцами и американским форвардом Стивом Мозесом.

Стив Мозес покидает СКА. Контракт разорван по обоюдному согласию сторон, сообщил сегодня официальный сайт питерского клуба.

И, скорее всего, армейцы расстались с американским форвардом по чисто спортивным причинам. Потому что пару лет назад Мозес просто потряс российских болельщиков в своем дебютном сезоне в КХЛ, играя за «Йокерит». 64 (41+23) очка в 70 матчах!

А вот, перейдя в СКА, резко сбавил темп. Пошла череда травм. В прошлом сезоне Стив провел за Питер всего 24 матча, набрав 10 (3+7) очков.

Но факт перед Олимпиадой, тем не менее, лично для меня отрадный.

Потому что в нынешнем нетрадиционном олимпийском году трудно понять – что делают в СКА, где работает и тренерский штаб сборной России, и выступают многие игроки нашей национальной команды, представители наших прямых конкурентов?

Я и раньше уже не раз заявлял, что приветствую создания базовых клубов сборной. Одного или нескольких. Потому что мы нуждаемся в подготовке звеньев к чемпионату мира. Так было всегда, мы по-другому просто не умеем. И игроки НХЛ эти звенья должны лишь точечно усиливать. Иначе получается, что у нас Овечкин с Малкиным играют на ОИ в Сочи в одной тройке с листа. И казалось бы, ну сейчас то наши звезды дадут всем жару. А голов от них тю-тю. Потому что вместе они играть не могут, не взирая на огромный индивидуальный талант.

Но Олимпиада раньше всегда стояла особняком. К ней в российской лиге готовить сборную с 1998 года было бесполезно. Однако, нынешний год, как вы все понимаете, особый! Игроков НХЛ на Играх не будет. И, следовательно, нашу олимпийскую команду будут полностью наигрывать и шлифовать в КХЛ, заранее.

И что получается? Прямо в сердцевине нашей сборной был бы американский форвард Стив Мозес, который с большой долей вероятности выступит за сборную США на Играх в Корее. Да, даже если и не выступит. Что помешало бы привлечь американцам Стива в качестве советника? Чтобы он рассказал о самых свежих секретах тренерской «кухни» Олега Знарка. Или поведал бы о микротравмах игроков сборной, выступающих в СКА и прочих нюансах.

Ведь мелочей в спорте нет! Особенно в таком скоротечном и потому далеко необъективном хоккейном турнире, как Олимпиада. А ведь мы с США в Корее начинаем в одной группе. И от исхода этого поединка будет очень многое зависеть. Вспомните наш матч с американцами в Сочи.

Гласно или за глаза питерцев называют базовым клубом сборной России. Нравится это кому-то или нет… Но, по сути, это так.

И я уже не раз писал, что не понимаю – что в базовом клубе сборной делают иностранцы? Зачем они там? Почему занимают места кандидатов в сборную на ведущих позициях?

Сейчас в составе команды Знарка осталось четыре «шпиона» из Европы - финны Микко Коскинен и Ярно Коскиранта и шведы Патрик Херсли и Давид Рундблад.

С вратарем сборной Суоми ситуация двоякая. У меня почти нет сомнений, что Коскинен выступит на Олимпиаде. И с одной стороны он, конечно, не желательный соглядатай в команде Знарка. Но с другой, и наши форварды и тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов могут досконально изучить соперника и выявить все его слабые места. Может, и неплохо держать его «под колпаком» в этом смысле.

Сложнее с полевыми игроками. Отказаться, к примеру, от Херсли даже в интересах сборной питерцам будет трудно. Уж больно он хорош был в прошлом сезоне, когда перешел в СКА из «Локомотива».

18 (6+12) очков в 16 матчах Кубка Гагарина. Сетку на воротах мощнейшим броском порвал! Рука не поднимется рвать контракт с таким ценным кадром.

Так что шведских и финских «шпионов» Знарку, судя по всему, в команде уже не избежать. Успокаивает то, что мы со скандинавами играем в разных группах. Но вот в плей-офф они нам, скорее всего, встанут поперек дороги. И кто знает, чем нам придется в итоге заплатить за легионеров в базовом клубе сборной России…



