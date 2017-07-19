Предсказания на результаты основного этапа The International 2017

В свежем обновлении для Dota 2 в клиент игры была добавлена возможность предсказать ход предстоящего турнира в Сиэтле. Как и всегда, все владельцы Battle Pass будут пытаться угадать самого популярного героя, самого эффективного керри и самую лучшую команду. О том, какие ответы на загадки Valve могут стать правильными — в аналитике «Советского спорта».



Герои



Надо отметить, что предсказания этой ветки будут сложны, как никогда. После отборочного турнира подавляющее число участников турнира отказалось от участия в каких-либо ивентах, а остальные явно экспериментируют, показывая совсем неожиданных и порой даже странных героях. Так, даже на LAN-турнире MDL все команды явно дали знать, что карт перед The International не собираются раскрывать даже в решающих матчах за десятки тысяч долларов.



Кроме того, пару недель назад вновь изменилась мета: да, не так серьезно, но даже незначительные на первый взгляд перемены могут перевернуть представление об игре среди профессионалов. Не будем также забывать, что такие крупные турниры умеют удивлять своей, внутренней метой — оттого угадать лучших героев будет крайне сложно; хотя попытаться все же стоит.





В топе по популярности наверняка окажутся либо слишком сильные герои последнего патча, которых изменения 7.06е — либо широкопрофильные персонажи. К первым можно отнести Puck и Venomancer, в то же время не стоит забывать про Sand King, который отлично проявляет себя на разных ролях и, несмотря на нерф, все еще находится в топе. Тем не менее, любой из этих героев может стать и самым запрещаемым — наравне, однако, с сигнатурными персонажами лучших игроков мира и всегда популярным Io.



Предсказание самого выигрывающего героя — из серии «пальцем в небо». Чаще всего это персонаж, которого в игре мы видим всего несколько раз за весь чемпионат. Выстрелить может любой, но больше всего шансов у непопулярных кор-персонажей, таких как Huskar, Zeus или Underlord — свидетельством тому будет высокий винрейт персонажей в современной мете и низкий уровень популярности среди про-игроков.





Статистика самых используемых героев летом 2017 на LAN-турнирах и квалификациях к TI7 — GosuGamers.net



Остальные пункты чуть более предсказуемы, поскольку зависят не только от меты, но и от особенностей героя. Так, реже всего умирают мейн-керри с возможностью быстро покинуть место битвы (Anti-Mage, Slark, Morphling), больше всего помощи оказывают персонажи с массовыми ультимейтами (Spectre или Zeus), а больше всего опыта несколько турниров кряду получает Meepo, если его выбирают.



Команды



Немногим легче угадать и победителя турнира. Судя по сложившейся традиции (да и ситуация на сцене тому способствует), поднять над головой Aegis должна европейская или американская пятерка. После блистательной победы на EPICENTER Team Liquid считаются главным претендентом на трофей, однако игру «всадников» конкуренты уже наверняка разобрали «от» и «до». Выиграть самый большой куш в истории киберспорта с приблизительно равными шансами могут также Virtus.pro, EG или OG, но кто именно — сказать точно сейчас просто невозможно.





Самыми «кровожадными» командами в преддверии TI7 выглядят, как ни странно, обычно спокойные китайцы — в последней части сезона по убийствам лидируют LFY (28,50) и NewBee (27,50). Отличные показатели демонстрируют также Fnatic и TnC, однако слабое выступление вряд ли позволит этим командам сделать много убийств — оттого их выбор слишком рискован. Погибают меньше всего игроки Team Secret (18,84), Evil Geniuses (20,34), Virtus.pro (20,67) и Team Liquid (21,28). Тут особое внимание нужно обратить на то, что первые не входят в число фаворитов турнира, а «злые гении» обычно много проигрывают на групповой стадии, что может сказаться на статистике — в то же время «медведи» любят рано признавать поражения, не умирая больше 20 раз.



Дольше всего играют LGD Gaming (43:24) и Team NP (43:21), что видно в таблице ниже. А вот определить победителей самой длинной и самой короткой игр турнира не поможет даже статистика — придется действовать наугад, пытаясь поймать встречу явного фаворита с аутсайдером и затянувшийся в гиперлейт матч равных соперников.





Данные по убийствам, смертям, помощи и средней продолжительности игр (выделено) с апреля по июль 2017 года — DatDota.com



Игроки



Традиционно сложнейшая глава для предсказаний — учитываться, понятное дело, должна не только форма игрока, но и результаты команды, что удачно сочетается не всегда. Тем не менее, есть узкий круг мировых звезд на кор-позициях в командах-фаворитах, которые с большой долей вероятности и поделят личные рекорды.



Так, регулярно в одном или нескольких квадратиках для прогнозов оказывается EG.Suma1L, Liquid.Miracle и NewBee.Moogy, прежде известный под никнеймом uuu9. В топе вполне могут оказаться также потрясающий соло-игрок MidOne, кто-то из пары Noone-RAMZES666 и партнеры игроков, представленных выше.





Турнир



Общие прогнозы делать приятнее всего: максимальный шанс попасть «в точку» и лишь несколько вариантов ответа. Прежде всего, хочется отметить предсказание количества игр в плей-офф. Несмотря на высокую конкуренцию среди участников, счет 2:0 на турнирах от Valve зачастую оказывается популярнее, чем 2:1. Справиться с давлением после проигранной карты перед многотысячной аудиторией в Key Arena и Интернете чаще всего команды не могут — на прошлом турнире серии в августе 2016 команды сыграли 47 карт из 60 возможных. Предпосылок, чтобы кардинально изменить это, пока нет.





Сетка The International 2016 — выделены матчи, в которых сыграно немаксимальное количество карт



Скорее всего, сохранится тенденция и с большим количеством используемых героев: современная мета позволяет удивлять нестандартными пиками без ущерба общей силе героев, поэтому мы можем ждать появления едва ли не ста различных персонажей — запрещено, однако, по традиции будет намного меньше.



Предсказания на одну игру сделать непросто, но вероятность «попасть» довольно высока — так, игры короче пятнадцати минут на турнирах подобного уровня большая редкость, а статистика показывает, что максимальные показатели убийств, смертей и общей ценности были не столь изменчивы в течение последнего сезона.