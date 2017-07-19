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Евгений Ловчев: Еще раз повторю – у «Спартака» дырявая защита

Юрий Волохов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: Еще раз повторю – у «Спартака» дырявая защита
Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче «Динамо» – «Спартак».

«АУКНУЛСЯ МАТЧ НА СУПЕРКУБОК»

Каррера сказал, что «Спартаку» не хватило сил – это последствия матча на Суперкубок. Я перед игрой с «Динамо» тоже самое говорил. Хочу привести одну историю. В мае 1994 года я был с командой «Старко» в Голландии. Кстати, мы там сыграли с голландскими ветеранами, за них, кстати, играли знаменитые братья Вилли и Рене ван дер Керкховы. Они выступали за ту легендарную сборную Голландии 70-х годов времен Кройфа.

И мы вечером в гостинице всей командой смотрели трансляцию последнего тура чемпионата Испании. Там шла перекличка между матчами «Реала» и «Барселоны». Обоим была нужна только победа. Но «Реал» играл на Тенерифе, а «Барса» - дома. Игра в Барселоне закончилась раньше минут на пять, хозяева выиграли 4:0. И весь «Камп ноу», включая футболистов, стал следить за игрой на Тенерифе. Там было 1:1. В самом конце в ворота хозяев назначили пенальти, но «Реал» не забил к радости всей Барселоны. Так матч и закончился. И тут на «Камп ноу» начались гуляния болельщиков и футболистов, примерно, как в мае на «Открытие арене», когда «Спартак» стал чемпионом. А через четыре дня «Барселона» с треском проиграла финал Лиги чемпионов «Милану» (0:4). Финал я смотрел уже в Москве с сыном Женькой. И я ему сказал: «Барселона» сегодня проиграет, слишком много эмоций игроки затратили в последнем туре».

«ДЛЯ СПАРТАКОВСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ «ДИНАМО» – КОМАНДА ПЕРВОЙ ЛИГИ»

Теперь о матче Динамо» - «Спартак». Спартаковцы вышли под впечатлением от победы в Суперкубке и 120 минут упорной борьбы. И надо учесть, что для нашего поколения матч с «Динамо» был главным дерби. А для спартаковских легионеров «Динамо» - это команда, вышедшая из первой лиги. Они совершенно не понимают, что это дерби с большой историей.

Напомню начало матча – сразу «Динамо» стало прессинговать, шел момент за моментом, это продолжалось минут десять. Этой активностью динамовцы включили «Спартак» в игру. И тогда на первый план стало выходить мастерство, естественно у игроков «Спартака» оно выше.

А во втором тайме эти 120 минут в Суперкубке стали сказываться. Каррера стал менять нападающих одного за другим, как бы говоря игрокам, что надо отстоять победный счет. В концовке спартаковцы не провели ни одной атаки, чтобы хоть как-то отодвинуть игру от своих ворот, они просто стояли в своей штрафной и отбивались.

Я уже не раз говорил и еще раз повторю: у «Спартака» дырявая защита. В оборону надо еще покупать игроков. Вот Ещенко иногда обижается на экспертов за критику. Но он полностью виноват во втором мяче. Ташаев забил из-под него и вратарь не выручил. А ведь последние пять минут спартаковцы почти не выходили из своей штрафной, не надо было ни за кем бегать, тратить силы.

Итоговый счет совершенно по делу. И ничего страшного для «Спартака» не произошло. Этот матч еще раз меня убедил, что существует некая высшая справедливость в футболе. Если тебе подфартило в одной игре, то не подфартит в другой. Вот эти спартаковские прошлогодние голы на 93-й минуте сейчас аукнулись в виде второго динамовского гола в концовке.

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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