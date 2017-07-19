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«Он мне не кокурент». Моуринью – о Гвардиоле, игре «Челси» и подготовке к сезону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюФото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал интервью английским журналистам во время предсезонного турне по США.

«Гвардиола мне не конкурент»

– В чемпионате Испании идет борьба между двумя клубами. Вы понимаете, о ком идет речь. Да, в последнее время «Атлетико» показывает достойную игру. Они борются за титул. Но когда я работал с «Реалом», а Гвардиола тренировал «Барселону», такого не было. В течение трех лет мы боролись за все трофеи. Все только и говорили о нашем противостоянии. 

Многие люди ошибочно думают, что у нас непростые отношения. Нет, между нами нет никакой вражды. Да, я пытался вернуть «Реал» на вершину. Мы должны были прервать гегемонию «Барселоны». Но не стоит забывать, что когда-то мы делили одну раздевалку и работали на одной тренировочной базе. Сейчас мы просто коллеги, ничего больше. Пеп мне не конкурент. Я хочу, чтобы вы это поняли.

Конечно, мы соперники, поскольку хотим выиграть трофеи и конкурируем в чемпионате Англии. Однако, мы уважаем друг друга, что очень важно, – заявил Моуринью.

О матче против «Манчестер Сити»

– Ничего особенного. Это обычная игра в рамках предсезонной подготовки. Она не отличается от других. Правда, исполнители сильнее, чем в том же «Гэлакси».

Мы продолжаем тяжелую работу на тренировках. Я по-прежнему намерен дать возможность сыграть всем. Абсолютно всем. Для меня важна игра, а не результат. Мы должны отработать некоторые вещи. 

Да, я знаю, что это дерби. От этого никуда не деться. Вероятно, люди будут смотреть на наш матч именно с этой точки зрения. Если мы выиграем – все будут довольны, и будет много шума. Если проиграем – то же самое. 

О предстоящем сезоне

– Совсем скоро стартует новый сезон. Думаю, он будет в корне отличаться от предыдущего. Почему? Все дело в Лиге чемпионов. «Челси» и «Ливерпуль» больше не будут играть по одному матчу в неделю. 

Не хочу принижать достоинства «Челси» или «Ливерпуля». «Синие» заслуженно выиграли чемпионат. Но очевидно, что когда у тебя один матч в неделю, а затем три выходных, тебе намного проще.

В этом сезоне такого не будет. Им придется столкнуться с другой ситуацией. Но, учитывая, какой состав у Конте и Клоппа, их команды справятся. Я в этом уверен, – заключил португальский специалист.

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