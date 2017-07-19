Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 1-го тура РФПЛ

Сергей Ташуев: Все восторгаются Манчини, но его путь в России будет тернист

Бывший главный тренер «Кубани», «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев выразил мнение, что Роберто Манчини в «Зените» будет испытывать трудности.