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Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 1-го тура РФПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 1-го тура РФПЛ
Фото: Instagram

«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых обаятельных и привлекательных болельщиц с матчей 1-го тура чемпионата России.

«Урал» – «Ростов» – 1:1

1:1 ⚽️

Публикация от ▫️UMNUSHKINA ANASTASIA▫️ (@umnushkina23)

Не пропустим открытие нового сезона 2017/2018 ⚽️🐝🦁🐷🐎🚂 #УралРостов 🤞🏽

Публикация от Аксиния Каменева (@kamedeva)

Посетили первый матч сезона с @ellendefleur ✌🏽⚽️

Публикация от Elena 👑👑 (@lenapivovarova_)

«Тосно» – «Уфа» – 0:1

«Анжи» – ЦСКА – 1:3

Мы были самые ярые болельщицы😂😂😂все голы пропустили 🙈🙈🙈

Публикация от Dari_bash05 (@dari_bash05)

«СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 0:2 

"Зенит - чемпион" (с) Лена К. Со всего Дальнего Востока в эти выходные стянулись в Хабаровск очумелые ребята и девчата: посмотреть на игру СКА (конечно же Зенита) #патриотизм Жарко, весело, круто. Чувство единения на спортивных мероприятиях, конечно, накрывает с головой - и это потрясающе. Я, кстати, не выделялась там в кепке Амура вообще 🤷♀️ и мы такие все кричали "Только Амур и только победа" 😂 P.S. простите все, с кем не увиделась 🙏 мы туда и сразу обратно #СКАЗенит #ПремьерЛига #хокейлучше #Бублик #модныеводинаковыхфутболках

Публикация от Yuliya Koshechkina (@black__hard)

«Рубин» – «Краснодар» – 1:2

❤️💚❤️💚❤️💚 #fcrk #рубинкраснодар #зацвета ❤️💚

Публикация от Maria (@__soqolova.maryaa.2001__)

Ну и что, что проиграли, все равно #впередрубин !😼⚽️ #рубинкраснодар

Публикация от Аliya Sharafutdinova (@brunetkaaliya)

«Ахмат» – «Амкар» – 1:0 

L - legend 🔝⚽️V @ronaldinho 😉

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika)

«Динамо» – «Спартак» – 2:2

Скоро будет жаришка🔥#спартакмосква🔴⚪️

Публикация от @zotova_anastasiya

Фотограф мой сказал мне , что нельзя фотографироваться на стадионе ,😂но меня то так просто не проведёшь 😂 теперь о футболе ⚽️в жизни смотреть намного интереснее, веселее я бы сказала . Комментарии людей , их радость забитому голу, огорчение .Один парень настолько был рад , что таких счастливых людей я не видела давно 🏆 • • • • • #футбол#матч#динамоспартак#спорт#вечер#москва#россия#химки#аренахимки#стадион#динамо#спартак

Публикация от Катерина (@kokorevakatyy)

«Локомотив» – «Арсенал» – 1:0 

#ярчепрошлого #локоарсенал #локомотиварсенал

Публикация от Маша (@masha_dobraya)

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