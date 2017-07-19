Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 1-го тура РФПЛ
«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых обаятельных и привлекательных болельщиц с матчей 1-го тура чемпионата России.
«Урал» – «Ростов» – 1:1
«Тосно» – «Уфа» – 0:1
«Анжи» – ЦСКА – 1:3
«СКА-Хабаровск» – «Зенит» – 0:2
"Зенит - чемпион" (с) Лена К. Со всего Дальнего Востока в эти выходные стянулись в Хабаровск очумелые ребята и девчата: посмотреть на игру СКА (конечно же Зенита) #патриотизм Жарко, весело, круто. Чувство единения на спортивных мероприятиях, конечно, накрывает с головой - и это потрясающе. Я, кстати, не выделялась там в кепке Амура вообще 🤷♀️ и мы такие все кричали "Только Амур и только победа" 😂 P.S. простите все, с кем не увиделась 🙏 мы туда и сразу обратно #СКАЗенит #ПремьерЛига #хокейлучше #Бублик #модныеводинаковыхфутболках
«Рубин» – «Краснодар» – 1:2
«Ахмат» – «Амкар» – 1:0
«Динамо» – «Спартак» – 2:2
Фотограф мой сказал мне , что нельзя фотографироваться на стадионе ,😂но меня то так просто не проведёшь 😂 теперь о футболе ⚽️в жизни смотреть намного интереснее, веселее я бы сказала . Комментарии людей , их радость забитому голу, огорчение .Один парень настолько был рад , что таких счастливых людей я не видела давно 🏆 • • • • • #футбол#матч#динамоспартак#спорт#вечер#москва#россия#химки#аренахимки#стадион#динамо#спартак
«Локомотив» – «Арсенал» – 1:0