«В обморок не падаю. Ем макароны на ночь». Колесниченко в образе амазонки

Четвертое золото сборной России в синхронном плавании завоевала Светлана Колесниченко, снова победив в сольной программе.

ТРИ СОЛИСТКИ

У меня спросили: «Сколько вы еще будете писать о синхронном плавании?»

Ответ: «Столько, пока они будут брать золото».

И они снова берут! Теперь Светлана Колесниченко завоевала высшую награду и в произвольной программе соло, приняв эстафету от Светланы Ромашиной, которая в свою очередь заменила Наталью Ищенко.

Причем все солистки были разные!

«Света победила в технической программе, но в этом аспекте она хороша, - говорит пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина, которая теперь работает помощником тренера Татьяны Данченко и готовит к выступлениям свою подругу Колесниченко, с которой еще плавала в дуэтах. – В произвольной программе на чемпионате мира она еще не выступала. Но было важно выйти на старт и попробовать себя. Посмотреть, что скажут на это судьи.

Получилось интересно. Если вспомнить трех последних солисток, то мы все абсолютно разные! Наташа – лиричная и воздушная. Я – взрывная и озорная. А вот у Светы два разных образа. Она выступала как классик в технической программе, но теперь предстала как боевая амазонка».

БЫЛА ИНТРИГА

Вообще после Колесниченко на старт еще две девушки, включая Ону Карбонель. Мы позвали тренеров в микст-зону, но Данченко с Ромашиной махнули рукой: пока испанка не выступит, они не придут.

Неужели тут есть интрига?

Вообще Карбонель показала очень красивую программу на французскую песню Эдит Пиаф. Ее итоговый отрыв составил один балл с небольшим. Это не пропасть.

«Да, у испанки хорошая композиция, не могу ничего сказать, - согласилась Ромашина. – Но в прошлые годы она была сильнее. Программы были интереснее, в техническом и физическом плане она была лучше подготовлена. Может, судьи также решили.

Была интрига. Но Татьяна Данченко все просчитала заранее, что разрыв в два балла, который мы видели в полуфинале, отыграть в финале невозможно».

БОЕВАЯ АМАЗОНКА

С этим согласилась и Колесниченко: «Я довольна своим результатом. Выступила лучше, чем в полуфинале. Считаю, что соло получилось великолепным. Спасибо Наталье Ищенко, которая ставила мне эту программу. Видна рука мастера».

- Что самое сложное, когда вы выступаете и утром, и днем. Восемь стартов за семь дней. В обморок не падаете?

- Нет, все хорошо – ем макароны на ночь, чтобы силы были. Просыпаюсь как новенькая. Здоровый детский сон.

- О чем ваша программа?

- Об амазонке – девушке, которая борется за свою территорию. Никому не дает ее захватить. Это моя земля. Смотрела видео, как себя ведет амазонка…

- Как стреляет из лука.

- Я раньше не стреляла никогда. И мой лук, сложенный из рук, держался непонятно как. Но это мы наработали.

…В конце беседы я подошел к Данченко и показал на итальянку, которой ставила программу ее ученица – Анастасия Ермакова. Напомню, Ермакова так отлично поработала с итальянцами в микст-дуэте, что они завоевали золото, обогнав Александра Мальцева и Михаелу Каланчу.

- А здесь видна рука мастера?

- Вит видите, как бывает, - вздохнула Данченко. – Уехал наш тренер за границу, и там пошли результаты. Так что берегите нас!

…Золотые слова.

СТАТИСТИКА

Синхронное плавание

Соло. Произвольная программа

1. Колесниченко (РОССИЯ) – 96,1333. 2. Карбонель (Испания) – 95,0333. 3. Волошина (Украина) – 93,3000.