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Три причины, почему мечтавший о сборной России Вандерсон нынче напомнит о себе

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вандерсон (справа)
Вандерсон (справа)Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

«Советский спорт» объясняет, почему переход из «Краснодара» в «Динамо» вдохновит Вандерсона на голевые действия. Начало им уже положено - именно после передачи Вандерсона Ташаев забил «Спартаку» гол, позволивший бело-голубым сыграть вничью.

В дерби Франсиску Вандерсон появился на поле на 73-й минуте, сменив Фатоса Бечирая. За отведенное время бразилец совершил 28 ТТД. Это меньше, чем у конкурента - 49. Но если учесть, что количество игровых минут у Бечирая в четыре раза больше, то Вандерсон выступил полезнее. Стоит отметить, что южноамериканец больше участвовал в комбинационной игре - 17 передач против 10 у конкурентов, превзошел он европейца и в количество вертикальных передач - пять (четыре точные) против четырех (две точные). Чужим воротам оба форварда угрожали по два раза.

В «Динамо» Вандресон перешел летом из «Краснодара». Переход бы не состоялся, если бы форварды бело-голубых в прошлом сезоне были результативны. Но исправно забивал лишь Кирилл Панченко. На его счету 24 гола в ФНЛ. Бечирай и Евгений Луценко не смогли преодолеть даже отметку в десять голов - они забили девять и шесть мячей соответственно. Ничего не забил Павел Погребняк. Поэтому «Динамо» нуждалось в еще одном нападающем. Выбор пал на Вандерсона.

Ставка на Вандерсона объяснима. Во-первых, это футболист с опытом игры в премьер-лиге. Во-вторых, он отличается от Бечирая и Луценко стилем. Еще один форвард, который может продавить защитников, «Динамо» был не нужен. Вандерсон же способен убежать от соперника. В-третьих, бразилец перебрался в Москву в качестве свободного агента. Идеальный трансфер для вышедшей из ФНЛ команды.

Не стоит удивляться, что стартовый матч Вандерсон начал на скамейке запасных. Обычно тренеры в стартовой встрече сезона доверяют проверенным людям. Для игрока гораздо важнее, что он смог себя проявить. Теперь новичок вправе рассчитывать на попадание в стартовый состав. Есть несколько причин полагать, что у него все получится.

1. Стиль игры

Команды Юрия Калитвинцева стремятся к комбинационному футболу. Сейчас это «Динамо», чуть ранее была нижегородская «Волга», тон в которой задавали Руслан Аджинджал и Андрей Каряка.

В матче со «Спартаком» было много моментов, когда «Динамо» комбинировало накоротке. За встречу бело-голубые сделали 502 передачи, длинными из которых были лишь 36. Это очень хорошие цифры. К примеру, «Барселона» в прошлом сезоне в среднем за матч делала 567 передач, 60 длинных.

Любой команде, играющий в футбол с розыгрышем мяча, за счастье иметь в составе нападающего, способного в нужное время ускориться и найти брешь в обороне. В «Барсе» сейчас» это делает Суарес. В России самый яркий пример - Федор Смолов в «Краснодаре». Оба могут как отскочить под передачу в недодачу, так и открыться за спину соперникам. Вандерсон может выполнять те же трюки.

Против «Спартака» Вандерсон открывался под передачи в глубину. Защитники помешать ему не успевали. Опорную зону «Спартака» штормило. Закончилось все подачей Вандерсона и голом Ташаева.

2. Умные партнеры

Чтобы ловкий нападающий мог себя проявить в передней линии, нужны партнеры, готовые снабдить его передачей. Здесь у «Динамо» полный порядок.

В первую очередь это Кирилл Панченко. В игре со «Спартаком» он сделал 26 передач с точностью 88%. Семь из них были выполнены в переднюю линию, точными оказались все. В прошлом сезоне он записал на свой счет шесть ассистов в ФНЛ. Не выдающийся показатель. Но не в отсутствии ли взрывного форварда дело?

Кроме Панченко вывести на удар Вандерсона в «Динамо» могут крайние полузащитники Ташаев и Катрич, центральный полузащитник Зотов. Помните, как Зотов вывел один на один Ионова в дерби? Оставалось лишь попасть по мячу и не промахнуться мимо ворот. Алексей справился лишь с одной задачей.

3. Роль

Против «Спартака» Вандерсон сыграл на позиции центрфорварда. За этим его и брали. Где он еще может сыграть в схеме 4-4-1-1? Не вместо Панченко же!

Последний раз Вандерсона рассматривали исключительно как центрфорварда еще в сезоне-2012/13. Тогда за «Краснодар» Славолюба Муслина бразилец забил в премьер-лиге 13 голов, сыграв 22 матча! Ни разу в России он не забивал больше. Интересно, что в том сезоне «Краснодар» занял всего лишь десятое место.

В следующем сезоне «Краснодар» стал усиливаться. В частности, коллектив пополнил Ари. А Славолюба Муслина по ходу пьесы сменил Олег Кононов. Вандерсон перестал быть центрфорвардом. Но первую половину сезона он им был, а потому в сезоне 2013/14 он тоже стал лучшим бомбардиром «быков», но с более скромным показателем - девять голов. Дальше дела пошли хуже.

Стиль, партнеры, любимая позиция - у Вандерсона есть все для того, чтобы снова заставить говорить о себе. Не так давно о нем говорили много. Даже прикидывали, может ли он усилить сборную России, так как Вандерсон был заинтересован в выступлении за нашу команду и даже делился мечтами об игре на ЧМ-2018.

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