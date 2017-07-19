Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия8 : 10Хорватия
Футбол  Испания2 : 0Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария1 : 1 (2:3)Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бату Хасиков: На Фестивале в Сочи спорту будет уделено особое внимание

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бату Хасиков. Фото: batukhasikov.com
Бату Хасиков. Фото: batukhasikov.com

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, посол XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков рассказал в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» о ходе подготовки Фестиваля, о важности спортивной составляющей ВФМС и об олимпийском наследии Сочи.

– Что такое Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, какова его основная цель?
– Праздник подобного масштаба наша страна принимает не впервые. Крупнейшие молодёжные фестивали в истории движения уже проходили в Москве в 1957 и 1985 годах. В 2017 году фестивальное движение отметит 70-ю годовщину и 60-летие крупнейшего – VI-ого фестиваля в Москве в 1957 г. За 70 лет своей истории 15 стран мира принимали фестиваль 18 раз.

На фестиваль, безусловно, приедут самые активные и деятельные молодые люди со всего мира, которые уже сегодня добились выдающихся результатов в своих сферах деятельности и странах. Вместе в течение недели, с 14 по 22 октября 2017 года, они поработают над тем, чтобы сформулировать основные тренды дальнейшего развития планеты до 2030 года.

– Осталось ровно три месяца до этого события. На каком этапе сейчас идет подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов?
– Да, времени остаётся совсем немного. На данный момент завершены заявочные кампании для претендентов в участники и волонтёры. По итогам регистрации участников, которая завершилась 10 июня, на официальном сайте russia2017.com было подано свыше 120 000 заявок из 183 стран. Списки участников будут сформированы совсем скоро, к 1 августа. Уже сегодня можно сказать, что ВФМС 2017 станет одним из самых представительных и масштабных фестивалей за всю историю движения. Для претендентов в волонтеры фестиваля регистрация завершилась 15 апреля, и более 35 000 человек приняли участие в кампании.

– Чем будет уникален именно этот фестиваль?
Впервые в своей истории фестивальные мероприятия пройдёт не в столице, как это принято. В грандиозном молодёжном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве.  А с 14 по 17 октября 2017 года запланировано проведение региональной программы для 2 000 иностранных участников, со всей планеты приехавших на фестиваль. В первые три дня своего пребывания в России они посетят 15 городов страны, среди которых Калининград, Красноярск, Великий Новгород, Новосибирск, Оренбург, Владивосток, Махачкала, Севастополь, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Ижевск, Ярославль.

– Что ждёт участников фестиваля непосредственно в дни его проведения? И планируется ли какая-то спортивная программа?
– Повестка ВФМС 2017 в Сочи включает в себя разные форматы, дискуссионные, образовательные, развлекательные, и, несомненно, спорту будет уделено особое внимание.

Гости фестиваля смогут принять участие в массовом забеге, интерактивной зоне Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла «Танцующая Планета», в ЭКОгонке,  а также совместно с Национальной студенческой футбольной лигой и общественной организацией «Россия любит футбол!» будет организован первый Межконтинентальный студенческий футбольной турнир «Навстречу чемпионату мира 2018». В рамках данного проекта состоятся состязания по двум направления: «Турнир болельщиков» и «Кубок Континентов». В «Турнире болельщиков» смогут принять участие все желающие участники ВФМС 2017 вне зависимости от возраста и пола. За «Кубок Континентов» поборются четыре студенческие сборные континентов.

Отдельно хотелось бы отметить демонстрационную программу Российского союза боевых искусств, которая познакомит участников с различными видами спорта и направлениями, популярными не только в России, но и во всем мире. Кстати, один из самых молодых и уже известный зарубежом вид спорта, зародившийся в России, мас-рестлинг, будет представлен на фестивале. Любой желающий сможет не только обучиться основам этого спорта, но и посоревноваться с другими участниками.

– Известно, что весь фестиваль пройдет на территории Олимпийского парка. Как это будет происходить и какие объекты будут задействованы?
– Фестиваль займёт всё пространство Олимпийского парка Сочи и объединит более 30 000 людей из 150 стран мира.

Например, в Ледовом дворце «Большой» состоятся масштабные захватывающие торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля молодёжи и студентов. А на Олимпийской площади «Медалс Плаза» будет функционировать сцена ВФМС 2017. Здесь пройдут важные мероприятия культурной программы фестиваля, будут установлены арт-объекты и расположены зоны отдыха. Главный Медиацентр отведён под научно-образовательную и дискуссионную программу, где участники фестиваля смогут создать рабочую международную платформу, которая станет первым этапом будущего сотрудничества молодых людей со всего мира. Здесь же разместятся некоторые площадки культурной программы.

Но это далеко не всё, «Ледяной куб», «Адлер-арена», скейтпарк, трасса «Формулы-1», открытая площадка «Фишт» и другие объекты Олимпийского парка также примут гостей со всего мира.

– Довольны ли вы условиями в Сочи, которые остались после Олимпиады?
– Конечно. более того, во многом благодаря блестящему наследию Олимпиады и было принято решение о проведении фестиваля в Сочи. Это не только удобно, но и значительно сэкономит средства на подготовку мероприятия.

– На фестивале будут работать площадки, посвящённые развитию спорта. Какие актуальные проблемы вы могли бы выделить, которые должна обсудить молодёжь?
– Действительно, планируется более 15 площадок. Мы работаем с аудиторией в возрасте от 18 до 35 лет. Безусловно, среди участников фестиваля есть выпускники различных ДЮСШ, они не только понимают, как важно развивать и популяризовать спорт среди столь юных граждан, но и осознают, чего им не хватало при организации работы с молодёжью и смогут получить бесценный опыт и обменяться мнениями с участниками фестиваля из других стран. В рамках дискуссионной программы молодёжь сможет обсудить такие темы как: «Молодёжь и перспективы международного спортивного и олимпийского движений», «Студенческий и молодёжный спорт как двигатель массового спорта» и другие, а также вместе выработать решения актуальных проблем. 

– В истории фестиваля отдельное место всегда занимал футбол, порой на нем выступали профессиональные футболисты. Стоит ли ждать звезд мирового футбола в Сочи?
– Безусловно, мы приглашаем профессиональных футболистов к участию в программе и прекрасно понимаем, что их график достаточно плотный. Будем надеяться, что многие из них внесут свой вклад в фестивальную программу и смогут встретиться с участниками фестиваля на одной из площадок.

– Через год в Сочи пройдет чемпионат мира по футболу. Можно назвать ВФМС 2017 хорошей репетицией перед мировым первенством?
– Сочи не первый раз принимает подобные крупные мероприятия и фестиваль – это очередной важный этап в жизни страны. К тому же нельзя не сказать о том, на каком высоком уровне была организована Олимпиада в 2014 году. Думаю, что коллеги, занимающиеся подготовкой к мировому первенству, основательно подходят к вопросам, связанным с проведением чемпионата и порадуют игроков и болельщиков зрелищным событием мирового уровня.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бату Хасиков: Бой Макгрегора с Хабибом – риск для UFC, ирландец может проиграть, что снизит заработки компанииМногократный чемпион мира по кикбоксингу, а также продюсер телеканала «Матч ТВ» Бату Хасиков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Майклом Джонсоном в рамках турнира UFC 205.Бату Хасиков: Нахожусь в предвкушении поединка Емельяненко – МальдонадоБату Хасиков: Нахожусь в предвкушении поединка Емельяненко – МальдонадоМногократный чемпион мира по кикбоксингу продюсер «Матч ТВ» Бату Хасиков рассказал, как турнир FNG50 будет показан на ТВ.Бату Хасиков: W5 «Китэк» помогает хранить память и поддерживать традицииАбсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков поделился впечатлениями о турнире W5 «Китэк».Бату Хасиков: Выход Роя Джонса на ринг дискредитирует бокс как вид спортаБывший чемпион мира по кикбоксингу 35-летний Бату Хасиков заявил, что не понимает почему американский боксер Рой Джонс не завершит карьеру.Виктория Лопырева: Если кто-то забыл, как выглядят настоящие мужчины, смотрите чаще на ФедораПосол чемпионата мира по футболу 2018 года, известная телеведущая Виктория Лопырева стала членом оргкомитета Студенческой лиги ММА, сообщает портал MMABoxing.Бату Хасиков поделился впечатлениеями после премьеры фильма «Воин»Накануне в Москве состоялся премьерный показ спортивной драмы «Воин». Свою лепту в создание фильма режиссера Алексея Андрианова внесла и команда FIGHT NIGHTS. Главные роли в фильме исполнили актер и продюсер Федор Бондарчук, Светлана Ходченкова, Владимир Яглыч и Сергей Бондарчук.Камил Гаджиев: Возвращение Федора серьезно усилит позиции российского ММА на международной аренеКамил Гаджиев: Возвращение Федора серьезно усилит позиции российского ММА на международной аренеКоманда FIGHT NIGHTS в лице Камила Гаджиева, Бату Хасикова, Виталия Минакова, Али Багаутинова, Олега Борисова и Владимира Минеева прокомментировала возвращение Федора Емельяненко в ММА.Бату Хасиков: Емельяненко готов сделать многое для того, чтобы в нашей стране ММА было развито на самом высоком уровнеБывший кикбоксер Бату Хасиков прокомментировал новость о возвращении Федора Емельяненко на ринг.Бату Хасиков: В Сочи мы планируем провести большой бойцовский турнирПродюсер промоутерской компании Fight Nights, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков в эфире радио «Команда» поделился впечатлениями от турнира «Битва 19» и рассказал о планах компании на будущее.Бату Хасиков: Лица, которые развивают индустрию ММА в России, консолидируются и готовятся к созданию чего-то еще более глобальногоМногократный чемпион мира по кикбоксингу, продюсер FIGHT NIGHTS Бату Хасиков поделился впечатлениями отКубка Московской области по смешанным единоборствам, отметил положительную динамику развития индустрии ММА в России, а также поддержал своего земляка Сумьяна Настинова.В Республике Калмыкия начала работу национальная Федерация смешанных единоборствВ Республике Калмыкия начала работу национальная Федерация смешанных единоборствНа этой неделе на родине многократного чемпиона мира по кикбоксингу, продюсера FIGHT NIGHTS Бату Хасикова произошло знаковое событие.Греческое рассечение и гильотина Шлеменко. 6 главных событий в мире боевого спорта за минувшую неделюГреческое рассечение и гильотина Шлеменко. 6 главных событий в мире боевого спорта за минувшую неделюКак прошел прощальный бой кикбоксера Бату Хасикова? Будет ли драться Александр Емельяненко с Джеффом Монсоном? Какой турнир выиграл Расул Мирзаев? Главные события - в обзоре Sovsport.ru.Камил Гаджиев: Бой против Замбидиса - апогей карьеры ХасиковаГенеральный продюсер компании FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев подвёл итоги «Битвы 15» и обозначил планы на будущее.Жирная точка «Бату-хана» Хасикова в карьере и на лице Замбидиса. Главные вехи карьеры легендарного бойцаЖирная точка «Бату-хана» Хасикова в карьере и на лице Замбидиса. Главные вехи карьеры легендарного бойцаЛегендарный российский боец К-1 Бату Хасиков сразу после боя с греком Майком Замбидисом на турнире «Битва 15» заявил, что заканчивает карьеру спортсмена.Хасиков одержал 24-ю победу на профессиональном ринге28-го марта в Москве состоялось бойцовское шоу «Битва 15», в главном бою которого россиянин Бату Хасиков не дал возможности греку Майку Замбидису взять реванш за поражение двухлетней давности.Победы Хасикова, Ерохина и Минеева. Все результаты «Битвы 15»28-го марта в Москве состоялось бойцовское шоу «Битва 15», в главном бою которого россиянин Бату Хасиков не дал возможности греку Майку Замбидису взять реванш за поражение двухлетней давности.Бату Хасиков после боя с Майком Замбидисом повесил перчатки на гвоздьБату Хасиков после боя с Майком Замбидисом повесил перчатки на гвоздьЛегендарный российский боец К-1 Бату Хасиков сразу после боя с греком Майком Замбидисом на турнире «Битва 15» заявил, что заканчивает карьеру спортсмена.Бату Хасиков: Это был бой моей жизниБату Хасиков: Это был бой моей жизниРоссиянин Бату Хасиков поделился своими эмоциями после победы над греком Майком Замбидисом и сказал, что окончательно принял решение завершить свою спортивную карьеру.Хасиков победил Замбидиса в бою за титул чемпиона мира WKN (К-1)Хасиков победил Замбидиса в бою за титул чемпиона мира WKN (К-1)В пятницу вечером в Москве состоялся главный бой «Битвы 15» за титул чемпиона мира WKN (К-1), в котором россиянин Бату Хасиков победил грека Майка Замбидиса.Бату Хасиков сокрушил Майка Замбидиса, нанеся греку глубочайшее рассечение. Как это было!Бату Хасиков сокрушил Майка Замбидиса, нанеся греку глубочайшее рассечение. Как это было!Сегодня в Москве проходит турнир «Битва 15», в главном поединке которого легендарный греческий боец Майк Замбидис попробует взять реванш у россиянина Бату Хасикова.
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА – самая организованная команда РФПЛ, но у нее хватает проблем
Легкая атлетика
Болт выступит на дистанции 100 м и эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне
Футбол
Александр Шмурнов: «Спартаку» вчерашний конфуз полезен. Матч с «Уфой» превращается в финальный
Футбол
Войцех Щесны официально стал игроком «Ювентуса» (видео)
все новости
Бату Хасиков
Бату Хасиковвсе новости