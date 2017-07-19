Свинское поведение. Почему болельщики «Спартака» начхали на гимн России?

Фанаты московского «Спартака» перед матчем с «Динамо» проявили неуважение к гимну Российской Федерации. «Советский спорт» размышляет, почему так произошло.

Государственный гимн – святой символ любой независимой территории. Его поют стоя, кладут руку на сердце, закрывают глаза, во время исполнения вспоминают о доме. Действий и мыслей масса. Но никто из уважающих себя граждан во время исполнения гимна не свистит, не орет что-то невнятное в адреналиновом припадке и уж тем более не воспевают футбольный клуб, как бы ни был дорог он его сердцу.

Сколько в последние годы твитов наклацано, сколько гневных заметок написано – как так, почему в нашем футболе все дружно забыли про гимн России? В клубных матчах он звучит редко, на играх сборной – ему нет места в телевизоре. Что же мы, товарищи, делаем?

Во встречах дебютного тура РФПЛ российский гимн играет постоянно. И каждый, если здоров и молод, встает во время его звучания. Каждый может прочесть слова, если не помнит, на табло стадиона. Каждый, хоть на минуту, может почувствовать единение с остальными. В Химках прошлым вечером все сложилось иначе.

Многие фанаты московского «Спартака», услышав гимн России, нагрузили стадион правдивым чантом «Чемпионы». На носу не 30-й тур и не опасная турнирная ситуация. На носу открытие чемпионата, и никто со смысловой нагрузкой ваших кричалок не спорит. Но вы уважайте окружающих. Петь гимн или не петь – каждый выберет сам. Но раз уж ты, уважаемый фанат/болельщик/поклонник, пришел на стадион, раз уж ты услышал гимн родной страны – хотя бы помолчи.

Я напомню болельщикам, рвавшим голосовые связки и выкрикивавшим «Чемпионы!» во время гимна, что большинство из них родилось в России или СССР. Здесь же большинство получило образование, кто-то отслужил в армии. Многие, наверное, работают в госучреждениях, платят налоги и отдыхают в государственные праздники на все деньги.

Также я напомню, что правительство Москвы, то есть государство, специально для болельщиков «Спартака» утвердило и поучаствовало в строительстве одноименной станции метро, чтобы любители поорать во время гимна с комфортом приезжали на матчи любимой команды. Эти же любители благодаря паспорту болельщика могли абсолютно бесплатно путешествовать между городами Кубка конфедераций. Это же они смогут сделать и во время ЧМ-2018. Главное, чтобы там не орали «Чемпионы!». А то перед иностранными гостями будет как-то за них неудобно.

Надеюсь, вы поняли, что напоминать о разного рода преимуществах, созданных исключительно для вас, любители скандировать что-то свое во время гимна, можно бесконечно. Но дело в другом. Часть особо голосистых – молодые ребята, школьники, студенты. В общем, неокрепшие умы. Что называется, без царя в голове. Но ведь не начнут они орать «Чемпионы!» без подсказа, без наводки и без заводящего. Ну не начнут! А значит, среди воспевавших прошлогодний успех «Спартака» во время гимна точно были взрослые, зрелые и вполне рассудительные люди. А это, знаете ли, обидно. Вы какой пример подаете, народ?

Я ни в коем случае не призываю пополнять ряды мнимых патриотов и сходить с ума при слове «Россия». Я лишь призываю, чтобы старшие показывали правильный пример младшим. Иначе, зачем все это? Чтобы десятиклассник на футболе услышал «мудрый» совет старших: «так, парни, максимально заглушаем гимн и напоминаем, кто здесь чемпион. Все поняли?».

Надеюсь, медийное пространство вразумит публику, скандирующую «Чемпионы!» во время гимна Российской Федерации. Искренне надеюсь. Ведь неуважение к гимну – равно неуважение к своей стране. Неуважение к гимну – равно неуважение к своему народу. Неуважение к гимну – равно неуважение к самому себе.

А вести себя по-свински… Да у нас каждый так делал. И каждый, скорее всего, мечтает об этом забыть, чтобы не сгореть со стыда. Так и вы, уважаемые болельщики «Спартака», распевающие «Чемпионы!» во время гимна, забудьте об этом недоразумении. И не делайте так больше никогда.

А пока мне за вас стыдно. Никто ведь не спорит, что вы чемпионы.