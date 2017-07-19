Мотиватор. Слуцкий впервые победил с «Халлом»

«Советский спорт» рассказывает о первой победе Леонида Слуцкого во главе «Халла».

«СЮРПРИЗЫ» ОТ АЛЛАМА

То, что Леонид Слуцкий сильно рискует, принимая предложение «Халла», было понятно всем, кто помнит, что творилось с этой командой на старте прошлого сезона АПЛ. Тогда владелец клуба – египтянин Ассем Аллам отказался усиливать состав, разругался со Стивом Брюсом, который благодаря своему тренерскому мастерству вытащил «Халл» в премьер-лигу, продал одного из лучших игроков, в общем, сделал все, чтобы поставить команду на вылет еще до начала чемпионата.

В итоге, Брюс ушел, на сборах «Халла» долгое время занималось девять человек, у которых были контракты, а тренером назначили элитного помощника Алекса Фергюсона времен «Манчестер Юнайтед» Майка Фелана, который практически никогда до этого не работал главным. С его помощью в авральном режиме удалось набрать игроков, порой, дико переплачивая, но, разумеется, ничего хорошего из этого не вышло. Фелан продержался до Нового года - в январе 2017-го его сменил португалец Марку Силва, а «Халл» к тому времени прочно завяз на дне.

Под давлением Силвы Аллам одумался и согласился усилить состав – в аренду были взяты Андреа Раноккия, Умар Ньяссе, Лазар Маркович и Альфред Ндиайе. Также «тиграм» удалось купить Эвандро и Камила Гросицкого. «Халл» заиграл бодрее и всерьез претендовал на то, чтобы спастись, но поражения в ключевых матчах от «Сандерленда» и «Кристал Пэлас» все перечеркнули.

Глядя на то, как развиваются события в клубе сейчас, невольно начинаешь напрягаться и переживать за будущее Леонида Слуцкого. В течение трех дней «Халл» покинули вратарь Элдин Якупович, ключевой защитник Эндрю Робертсон, а также полузащитники Том Хаддлстоун и Ахмед Аль-Мухаммади. В заявку на товарищеский матч с «Оксфорд Юнайтед», в котором «Халл» уступил со счетом 1:2, Слуцкий внес всех, кто был в строю – 18 человек.

#hcafc side to face Bristol Rovers. Same XI that started against Oxford pic.twitter.com/0FpO53o76w — Philip Buckingham (@PJBuckingham) 18 июля 2017 г.

АНГЛИЙСКИЙ НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ

Поэтому вряд ли кого-то удивило, что и на вторую игру португальского сбора против «Бристоль Роверс» из третьего дивизиона российский специалист выпустил ровно тот же состав. И сыграл он еще хуже, чем в предыдущей встрече. Если в игре против «Оксфорда» «Халлу» удавалось переводить игру на чужую половину поля и контролировать мяч, то на сей раз, каждая третья передача следовала в ноги игрокам соперника. Футболисты допускали огромное количество технического брака, несмотря на ровнейший португальский газон.

Благодаря этим ошибкам «Бристоль» имел возможность опасно контратаковать, но почему-то каждый свой выпад игроки «Роверс» завершали дальними ударами, с которыми не без труда, но все же справлялся голкипер «тигров» Алан Макгрегор. Если бы они попытались использовать разрезающие передачи в штрафную, серьезные проблемы у команды Слуцкого возникли бы гораздо раньше. На деле же, группа атаки «Бристоля» просто не замечала громадных разрывов между игроками обороны «Халла».

«Тиграм» явно не хватало компактности при игре на своей половине поля, опорные полузащитники пытались высоко прессинговать, оставляя за спиной большое пространство, но им бездарно распоряжались игроки соперника. Леонид Викторович все это видел и не скрывал недовольства в перерыве. Он снял с игры провалившего первый тайм Гросицкого и как следует зарядил команду эмоциями, которые, впрочем, на первых минутах второй половины встречи сыграли против «Халла».

Дэн Бэтти ошибся в передаче назад, и нападающий «Бристоля» Рори Гаффни, убрав простейшим финтом центрального защитника «тигров», направил мяч в сетку. После этого футболисты «Халла» окончательно отключили мозг и перешли в упрощенный режим игры: «бей вперед, игра придет». Доусон и Кларк забросали защитников «Бристоля» лонгболлами, а на подборах яростно сражались Клукас, Хенриксен и стремившийся исправиться Бэтти.

В этом нефильтрованном типично английском футболе «Халлу» все же удалось забодать соперника. Сперва, Абель Эрнандес ворвался в штрафную «Бристоля» и убойным выстрелом вогнал мяч в ближний угол, а за три минуты до финального свистка Джеррод Боуэн отметился крученым ударом из-за пределов штрафной и принес первую победу Леониду Слуцкому во главе английского клуба. Да, пусть не за счет игры, а благодаря эмоциям, но мы же помним, что бывшего тренера сборной часто упрекали в неумении мотивировать игроков. Похоже, что в грядущем сезоне чемпионшипа Леонид Викторович окончательно избавится от этой проблемы.