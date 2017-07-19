Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия8 : 10Хорватия
Футбол  Испания2 : 0Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария1 : 1 (2:3)Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мотиватор. Слуцкий впервые победил с «Халлом»

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Леонид Слуцкий
Леонид СлуцкийФото: ФК «Халл Сити»

«Советский спорт» рассказывает о первой победе Леонида Слуцкого во главе «Халла».

«СЮРПРИЗЫ» ОТ АЛЛАМА

То, что Леонид Слуцкий сильно рискует, принимая предложение «Халла», было понятно всем, кто помнит, что творилось с этой командой на старте прошлого сезона АПЛ. Тогда владелец клуба – египтянин Ассем Аллам отказался усиливать состав, разругался со Стивом Брюсом, который благодаря своему тренерскому мастерству вытащил «Халл» в премьер-лигу, продал одного из лучших игроков, в общем, сделал все, чтобы поставить команду на вылет еще до начала чемпионата.

В итоге, Брюс ушел, на сборах «Халла» долгое время занималось девять человек, у которых были контракты, а тренером назначили элитного помощника Алекса Фергюсона времен «Манчестер Юнайтед» Майка Фелана, который практически никогда до этого не работал главным. С его помощью в авральном режиме удалось набрать игроков, порой, дико переплачивая, но, разумеется, ничего хорошего из этого не вышло. Фелан продержался до Нового года - в январе 2017-го его сменил португалец Марку Силва, а «Халл» к тому времени прочно завяз на дне.

Под давлением Силвы Аллам одумался и согласился усилить состав – в аренду были взяты Андреа Раноккия, Умар Ньяссе, Лазар Маркович и Альфред Ндиайе. Также «тиграм» удалось купить Эвандро и Камила Гросицкого. «Халл» заиграл бодрее и всерьез претендовал на то, чтобы спастись, но поражения в ключевых матчах от «Сандерленда» и «Кристал Пэлас» все перечеркнули.

Глядя на то, как развиваются события в клубе сейчас, невольно начинаешь напрягаться и переживать за будущее Леонида Слуцкого. В течение трех дней «Халл» покинули вратарь Элдин Якупович, ключевой защитник Эндрю Робертсон, а также полузащитники Том Хаддлстоун и Ахмед Аль-Мухаммади. В заявку на товарищеский матч с «Оксфорд Юнайтед», в котором «Халл» уступил со счетом 1:2, Слуцкий внес всех, кто был в строю – 18 человек.

АНГЛИЙСКИЙ НЕФИЛЬТРОВАННЫЙ

Поэтому вряд ли кого-то удивило, что и на вторую игру португальского сбора против «Бристоль Роверс» из третьего дивизиона российский специалист выпустил ровно тот же состав. И сыграл он еще хуже, чем в предыдущей встрече. Если в игре против «Оксфорда» «Халлу» удавалось переводить игру на чужую половину поля и контролировать мяч, то на сей раз, каждая третья передача следовала в ноги игрокам соперника. Футболисты допускали огромное количество технического брака, несмотря на ровнейший португальский газон.

Благодаря этим ошибкам «Бристоль» имел возможность опасно контратаковать, но почему-то каждый свой выпад игроки «Роверс» завершали дальними ударами, с которыми не без труда, но все же справлялся голкипер «тигров» Алан Макгрегор. Если бы они попытались использовать разрезающие передачи в штрафную, серьезные проблемы у команды Слуцкого возникли бы гораздо раньше. На деле же, группа атаки «Бристоля» просто не замечала громадных разрывов между игроками обороны «Халла».

«Тиграм» явно не хватало компактности при игре на своей половине поля, опорные полузащитники пытались высоко прессинговать, оставляя за спиной большое пространство, но им бездарно распоряжались игроки соперника. Леонид Викторович все это видел и не скрывал недовольства в перерыве. Он снял с игры провалившего первый тайм Гросицкого и как следует зарядил команду эмоциями, которые, впрочем, на первых минутах второй половины встречи сыграли против «Халла».

Дэн Бэтти ошибся в передаче назад, и нападающий «Бристоля» Рори Гаффни, убрав простейшим финтом центрального защитника «тигров», направил мяч в сетку. После этого футболисты «Халла» окончательно отключили мозг и перешли в упрощенный режим игры: «бей вперед, игра придет». Доусон и Кларк забросали защитников «Бристоля» лонгболлами, а на подборах яростно сражались Клукас, Хенриксен и стремившийся исправиться Бэтти.

В этом нефильтрованном типично английском футболе «Халлу» все же удалось забодать соперника. Сперва, Абель Эрнандес ворвался в штрафную «Бристоля» и убойным выстрелом вогнал мяч в ближний угол, а за три минуты до финального свистка Джеррод Боуэн отметился крученым ударом из-за пределов штрафной и принес первую победу Леониду Слуцкому во главе английского клуба. Да, пусть не за счет игры, а благодаря эмоциям, но мы же помним, что бывшего тренера сборной часто упрекали в неумении мотивировать игроков. Похоже, что в грядущем сезоне чемпионшипа Леонид Викторович окончательно избавится от этой проблемы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Халл Сити» Слуцкого продал защитника Эль-Мохамади в «Астон Виллу» (видео)Защитник «Халл Сити» Ахмед Эль-Мохамади перешел в бирмингемскую «Астон Виллу».Стюарт сменит «Ливерпуль» на «Халл» СлуцкогоПолузащитник «Ливерпуля» Кевин Стюарт станет игроком «Халл Сити». Об этом сообщают британские СМИ.Якупович перешел из «Халла» в «Лестер»Голкипер Элдин Якупович покинул «Халл» и стал игроком «Лестера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Упущенная победа «Спартака» в игре с «Динамо» и первая виктория Леонида Слуцкого в Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.«Халл» Слуцкого объявил о подписании контракта с воспитанником «МЮ»«Халл» Слуцкого объявил о подписании контракта с воспитанником «МЮ»Футбольный клуб «Халл Сити» объявил о подписании контракт с нападающим Фрейзером Кэмпбеллом.«Халл» одержал первую победу под руководством Слуцкого«Халл Сити» в товарищеском матче одержал победу над «Бристоль Роверс», который выступает в третьем по силе английском дивизионе, со счетом 2:1.«Халл» Слуцкого близок к подписанию контракта с экс-нападающим «МЮ»29-летний нападающий Фрэйзер Кэмпбелл станет игроком «Халл Сити». Об этом сообщает Sky Sports.На стадионе ЦСКА появились граффити с изображением Слуцкого (фото)Как сообщает RT со ссылкой на официальный Twitter ЦСКА, на домашнем стадионе московского клуба появились граффити с изображением бывшего наставника армейцев Леонида Слуцкого.Том Хаддлстоун сменил «Халл Сити» Слуцкого на «Дерби Каунти» (фото)Том Хаддлстоун сменил «Халл Сити» Слуцкого на «Дерби Каунти» (фото)Полузащитник «Халла» Том Хаддлстоун перешел в «Дерби Каунти», сообщает официальный сайт команды из графства Дербишир.«Халл» будет бороться за выживание? Команда Слуцкого проиграла «Оксфорду»«Халл» будет бороться за выживание? Команда Слуцкого проиграла «Оксфорду»«Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого продолжает подготовку к сезону.Евгений Ловчев: При Слуцком игроки потеряли интерес к футболуЭксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре ЦСКА.Слуцкий исполнил перед игроками «Халл Сити» песню «Катюша» (видео)Во время знакомства с футболистами главный тренер английского клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий исполнил перед игроками команды песню «Катюша».«Халл Сити» проиграл в первом матче под руководством СлуцкогоФутболисты «Халл Сити» уступили «Оксфорд Юнайтед», выступающему в третьем по силе английском дивизионе, со счетом 1:2.Леонид Слуцкий: Сегодня - волнительный день, «Халл Сити» впервые сыграет под моим руководствомГлавный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от первого контрольного матча команды.Том Хаддлстоун: Слуцкий прививает «Халлу» новые идеиПолузащитник «Халл Сити» Том Хаддлстоун поделился мнением о наставнике команды Леониде Слуцком.Виктор Гончаренко: Общаюсь со Слуцким, но не так часто, как раньшеГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко по-прежнему поддерживает связь со своим предшественником на этом посту Леонидом Слуцким.Леонид Слуцкий: В «Халл Сити» нет пассажиров, здесь только серьезные футболистыГлавный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий доволен уровнем игроков в своей команде.«Халл Сити» Слуцкого ведет переговоры по трансферу ХачеридиКак сообщает «Чемпионат», «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, ведет переговоры с защитником киевского «Динамо» Евгением Хачериди.Побеждал «Зенит», будет тащить «Халл». Первый новичок команды СлуцкогоПобеждал «Зенит», будет тащить «Халл». Первый новичок команды Слуцкого«Советский спорт» – о защитнике «Челси» Ола Айна, который стал первым приобретением Леонида Слуцкого в новой команде.Ола Эйна перешел в «Халл Сити»Защитник лондонского «Челси» Ола Эйна стал игроком «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.
Футбол
Александр Бубнов: ЦСКА – самая организованная команда РФПЛ, но у нее хватает проблем
Легкая атлетика
Болт выступит на дистанции 100 м и эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне
Футбол
Александр Шмурнов: «Спартаку» вчерашний конфуз полезен. Матч с «Уфой» превращается в финальный
Футбол
Войцех Щесны официально стал игроком «Ювентуса» (видео)
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости