Мотиватор. Слуцкий впервые победил с «Халлом»

То, что Леонид Слуцкий сильно рискует, принимая предложение «Халла», было понятно всем, кто помнит, что творилось с этой командой на старте прошлого сезона АПЛ. Тогда владелец клуба – египтянин Ассем Аллам отказался усиливать состав, разругался со Стивом Брюсом, который благодаря своему тренерскому мастерству вытащил «Халл» в премьер-лигу, продал одного из лучших игроков, в общем, сделал все, чтобы поставить команду на вылет еще до начала чемпионата.

В итоге, Брюс ушел, на сборах «Халла» долгое время занималось девять человек, у которых были контракты, а тренером назначили элитного помощника Алекса Фергюсона времен «Манчестер Юнайтед» Майка Фелана, который практически никогда до этого не работал главным. С его помощью в авральном режиме удалось набрать игроков, порой, дико переплачивая, но, разумеется, ничего хорошего из этого не вышло. Фелан продержался до Нового года - в январе 2017-го его сменил португалец Марку Силва, а «Халл» к тому времени прочно завяз на дне.

Под давлением Силвы Аллам одумался и согласился усилить состав – в аренду были взяты Андреа Раноккия, Умар Ньяссе, Лазар Маркович и Альфред Ндиайе. Также «тиграм» удалось купить Эвандро и Камила Гросицкого. «Халл» заиграл бодрее и всерьез претендовал на то, чтобы спастись, но поражения в ключевых матчах от «Сандерленда» и «Кристал Пэлас» все перечеркнули.

Глядя на то, как развиваются события в клубе сейчас, невольно начинаешь напрягаться и переживать за будущее Леонида Слуцкого. В течение трех дней «Халл» покинули вратарь Элдин Якупович, ключевой защитник Эндрю Робертсон, а также полузащитники Том Хаддлстоун и Ахмед Аль-Мухаммади. В заявку на товарищеский матч с «Оксфорд Юнайтед», в котором «Халл» уступил со счетом 1:2, Слуцкий внес всех, кто был в строю – 18 человек.

