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Панченко вновь рвется в сборную?

Дмитрий Вавилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кирилл Панченко
Кирилл ПанченкоФото: ФК «Динамо» (Москва)

Автор «Советского спорта» с помощью цифр доказывает, что конкуренция среди форвардов с российским паспортом в нынешнем сезоне обещает быть как никогда высокой.

Нападающий «Динамо» Панченко уже в стартовом туре принялся опровергать опасения скептиков, предрекавших ему неминуемое снижение бомбардирской активности с возвращением в футбольную элиту. Гол 27-летнего форварда в дерби со «Спартаком» (2:2) позволил бело-голубым вернуться в игру и настроил почитателей его таланта на оптимистичный лад относительно дальнейших перспектив Кирилла в премьер-лиге.

РАЗНИЦА МЕЖДУ РФПЛ И ФНЛ

Ведь помимо удачного завершения атаки на 54-й минуте, нападающий принял самое деятельное участие и в других игровых эпизодах данной встречи. Всего же за матч в его активе 45 действий, 30 (67%) из которых стали удачными. Панченко нанёс 4 удара по воротам красно-белых, попав в створ лишь однажды (25%). Зато именно этот его выстрел и стал результативным. Кроме того, на его счету 26 передач, 23 (88%) из которых дошли до адресата, одна, причём успешная, попытка пойти в обводку, 9 единоборств, 4 (44%) из которых остались за Кириллом, и 1 перехват.

Для того, чтобы разобраться, как изменилась эффективность действий Панченко по сравнению с ФНЛ, предлагаю взять для сравнения весенний матч его «Динамо» против младших по рангу спартаковцев, тех, что с приставкой «2». Тогда за 90 минут, проведённых на газоне «Открытие Арены» форвард совершил 62 действия, 32 (52%) из которых стали удачными. 5 раз он прикладывался по воротам соперника, угодив в створ только в одном (20%) случае. 22 передачи Кирилла из 31 (71%) оказались точными, единственная попытка пойти в дриблинг увенчалась успехом, в 6 случаях из 15 (40%) Панченко брал верх в борьбе за мяч и четырежды его перехватывал. Правда, отличиться в тот мартовский вечер ему было не суждено. Однако его команда, обменявшись голами с соперником, продолжила лидировать в турнирной таблице ФНЛ.

Краткий анализ действий нападающего показывает, что в РФПЛ он несколько сбавил в объёме, что может объясняться его позицией на поле и индивидуальным заданием. Ведь в ФНЛ Кирилл чаще всего исполнял роль оттянутого форварда, располагаясь в глубине, а то и вовсе на левом фланге. Следовательно, и встречаться с мячом ему приходилось гораздо чаще. В то время как в стартовом туре премьер-лиги он больше играл в передней линии вместе с Бечирайем, который не редко служил для Панченко в качестве подносчика снарядов. Впрочем, это обстоятельство не помешало ему 24 раза (один – с пенальти) огорчить вратарей соперников, став лучшим снайпером второго по значимости дивизиона, и получить вызов в сборную России.

СБОРНАЯ РОССИИ

Закрепиться в стане национальной команды Кириллу пока оказалось не под силу, и Кубок конфедераций он пропустил. Но для того, чтобы понять будет ли дан ему ещё один шанс или Черчесов и при подготовке к грядущему чемпионату мира опять предпочтёт Панченко Полоза, Смолова, Бухарова, Канунникова, а, не исключено, и кого-то другого, необходимо обратиться к статистике выступления указанных футболистов за последний календарный год.

На долю Полоза, который ближе всего к Кириллу по своим игровым характеристикам и антропометрическим данным, за 3203 минуты на поле в 43 матчах в среднем пришлось 1,77 успешных действий в атаке за 90 минут и 14 голов – в среднем 0,39, 3 из которых головой – в среднем 0,08. Экс-футболист «Ростова» нанёс 49 ударов – в среднем 1,38 (51,02% – в створ). Голевая реализация – 28,571%. Также Дмитрий совершил в среднем 0,96 обводки за матч (44,12% – успешные) и 2 касания в штрафной площади за 90 минут.

Самый меткий футболист премьер-лиги двух последних сезонов Смолов за 3075 минут на поле в 34 матчах в среднем совершил 3,95 успешных действий в атаке за 90 минут и забил 26 голов – в среднем 0,76, 1 из которых головой – в среднем 0,03. Снайпер «Краснодара» нанёс 157 ударов – в среднем 4,6 (42,04% – в створ). Голевая реализация – 16,561%. Также Фёдор в среднем 2,66 раза пускался в обводку (47,25% – успешно) за матч и 4,21 раза коснулся мяча в штрафной площади за 90 минут.

Сверкнувший в минувшем сезоне Бухаров за 1562 минуты на поле в 31 матче в среднем проявил себя в 2,07 успешных действиях в атаке за 90 минут. Забил 7 голов – в среднем 0,4, 3 из которых головой – в среднем 0,17. Ростовчанин в общей сложности нанёс 32 удара – в среднем 1,84 (53,13% – в створ). Голевая реализация – 21,875%. Также Александр предпринял в среднем 0,92 попытки обводки (56,25% – успешные) за матч и 3,57 коснулся мяча в штрафной площади за 90 минут.

Активно сватаемый из «Рубина» в «Спартак» Канунников за 2148 минут на поле в 25 матчах в среднем совершил 2,01 успешных действий в атаке за 90 минут и забил 7 голов – в среднем 0,29, 1 из которых головой – в среднем 0,04. Казанский универсал, способный сыграть практически на любой позиции в нападении, суммарно нанёс 38 ударов – в среднем 1,59 (31,58% – в створ). Голевая реализация – 18,421%. Также Максим в среднем шёл в дриблинг в 1,17 случаях (67,86% – успешно) и в 2,98 случаях коснулся мяча в штрафной площади за 90 минут.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Потенциальными конкурентами Панченко в российской сборной вполне может являться и сладкая парочка из «Зенита» Дзюба-Кокорин. Однако для того, чтобы вновь добиться расположения Черчесова, каждому из них необходимо не только регулярно проявлять себя на футбольном поле, но и соблюдать дисциплину за его пределами. Как раз с этим аспектом у Кирилла прежде проблем не наблюдалось. Поэтому при условии неизбежного падения индивидуальных показателей (с учётом поправки на уровень РФПЛ) до приемлемых значений он вполне вновь может рассчитывать на приглашение в главную команду страны на ближайшие контрольные матчи.

А показатели эти за последний календарный год у Панченко таковы: за 3407 минут на поле в 37 матчах он в среднем совершил 4,41 успешных действий в атаке за 90 минут, забил 23 гола – в среднем 0,61, из которых ни одного головой, нанёс 207 ударов – в среднем 6,71 (28,5% – в створ). Голевая реализация – 10,145%. Также в активе Кирилла в среднем 1,81 обводки за матч (62,5% – успешные) и 2,69 касания мяча в штрафной площади за 90 минут.

Так что, дальше, как любит говорить Станислав Саламович, всё будет зависеть только от самого игрока.

Использована статистика Wyscout

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