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«Русские готовы всех рвать!» А впереди у наших ватерполистов – матч с Америкой

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия - Хорватия
Россия - ХорватияФото: Gettyimages.ru

Мужская сборная России по водному поло в упорной борьбе проиграла хорватам, но показала – у нас есть отличная команда!

МАТЧ-АФИША

Синхронное плавание – прыжки в воду, утро – вечер. День сурка целую неделю.

Поход на водное поло – как отдушина.

Да и как пропустить, когда такая яркая афиша: Россия против Хорватии?

Если сравнить с футболом, то хорваты – это как сборная Германии или Бразилии. Гранд водного поло. Олимпийский чемпион Лондона, обладатель серебряных медалей Рио.

Мужская сборная России по водному поло – как мужская сборная России по футболу, которая сейчас занимает 62 место в рейтинге ФИФА. Так было раньше. Наши мужчины не участвовали в Олимпиадах с 2008 года, пропускали чемпионаты мира с 2009-го. Попали только на домашний турнир в Казани-2015, но там заняли 14-е место.

Казалось, вид спорта в стране успешно похоронен. Правда, за скобки вынесем женщин. Они в порядке и держали марку, взяв бронзу Олимпиады в Рио.

Но матч против Хорватии показал, что у нас есть отличная команда!

Во-первых, Россия победила японцев в первом матче. В группе – четыре команды, еще и США. В плей-офф выходят три лучших. Мы там уже одной ногой.

Во-вторых, с хорватами российская сборная так разошлась, что после первого периода вела 3:1, а к первой половине счет держался 6:4 в нашу пользу.

Обалдевшие хорваты поднажали, догнали Россию. Кульминация случилась при счете 8:9, когда тренер сборной Хорватии психанул, бросил что-то обидное судье и получил красную карточку. Его отправили за трибуну.

Но хорватов это мобилизовало, как сборную России по хоккею, когда на финал ЧМ-2014 мы остались без Олега Знарка. Они тут же забросили десятый мяч, и больше счет не изменился.

«РУКАСТЫЕ АМЕРИКАНЦЫ»

Что ж, по сетке теперь выходит так, что нужно побеждать сборную США, и тогда в 1/8 финала попадаем на Францию, с которой реально справиться.

То есть можно сразиться за место в восьмерке. Ценно ли это? Я снова проведу параллель – с чемпионатом мира по футболу. Это будет очень круто! Правда, нужно подтянуть вторую половину матчей, так не просаживаться. А начало у России получилось очень задорным.

Главный тренер сборной России – Сергей Евстигнеев, ему 43 года. Заслуженный мастер спорта по водному поло, бронзовый призер чемпионата мира-1994. Пока у должности Евстигнеева есть приставка «и.о.». Как сказал президент федерации Алексей Власенко, ему пытались навязать иностранца, продавливали своих: «Но мы приняли правильное решение. У нас такая команда, что готова всех рвать!»

– Ребята – молодцы, хорошо боролись, – сказал Евстигнеев. – Но в концовке немного не хватило мастерства. К сожалению, мы проиграли матч. Но я доволен ребятами, они отдали все силы. Теперь нужно побеждать американцев.

– Что случилось во второй половине, когда Хорватия начала очень надежно действовать в обороне и вышла вперед?
– Поддушили нас. К сожалению, мы сейчас не вправе рассчитывать на хорошее судейство. Мы внизу по рейтингу. Но вылезем наверх, наберем силу. Не за горами тот день, когда мы будем побеждать всех.

– Как на игру повлияло удаление тренера хорватов?
– У соперника очень опытная команда, там есть и призеры, и олимпийские чемпионы. Они смогли собраться и довели дело до победы. Но этот матч нам помог понять, что мы можем играть на равных и с грандами. Нам нужно цеплять команды, которые стоят выше рангом. Это придаст всем уверенности.

– На игру с Америкой и Хорватией нужны разные тактики?
– Конечно, сборная США играет иначе. У нас есть все материалы, мы будем готовиться.

– Чем опасны американцы?
 У них мощная команда. Хорошо плывут, рукастые. Независимо какой счет – всегда играют до конца. И тренер у них очень сильный.

«ВСЕ УБИВАЮТСЯ ЗА СТРАНУ»

– С чем связан прогресс мужской сборной России по водному поло?
– Команда у нас и была. Просто ей чего-то не хватало. Были внутренние передряги, и смена тренера повлияла.

– А ведь раньше не все хотели выступать за национальную сборную. Теперь есть отказники?
– Все ребята с удовольствием играют, убиваются за страну. За клуб, за себя, за жен и детей. За нашу Родину.

– Вы такими словами настраиваете своих спортсменов на матчи?
– Такие слова должны быть у всех и всегда, когда выходишь под флагом сборной России, слушаешь гимн, когда за тебя болеют люди.

Мы сказали ребятам, что начинаем серьезную работу. Кто хочет – может сразу пойти отдыхать. Ни на кого в обиде не будем. В итоге с нами остались все сильнейшие.

СТАТИСТИКА

Водное поло

Россия – Хорватия – 8:10 (3:1, 3:3, 1:4, 1:2)

Голы у России: Лисунов (2), Лазарев, Бугайчук, Ашаев, Меркулов, Нагаев, Сучков.

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