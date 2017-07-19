Поло на слонах и погоня за сыром. Топ-7 самых необычных видов спорта

О части этих видов спорта многие слышали – слишком часто сюжеты о них показывали в забавных телевизионных сюжетах. Некоторые известны меньше. Мы решили составить свой рейтинг самых экзотических видов спорта. В некоторые можно поиграть самостоятельно. А вот ради участия в некоторых видах спорта, о которых мы расскажем, ехать придется далеко.

7-е место. Шахбокс

Вид спорта, который хорошо известен и который включают во всевозможные рейтинги необычных спортивных увлечений. В этом виде спорта нужно иметь хорошую физическую форму и отличное знание шахматной доски. Шахбоксисты (их можно назвать еще и шахбоксеры) проводят 11 раундов, из которых 6 шахматные, а 5 боксерские.

Лозунг Всемирной организации шахбокса (есть, оказывается, и такая!), звучит, примерно так: «Сражаются на ринге, а воюют на доске!».

Тут надо уметь и кулаками махать, и голову включать. Чередовать одно с другим не так просто. К последним раундам можно начать путать технику боксерского боя и шахматной партии.

6-е место. Погоня за сыром

Этот вид спорта проводится в Британии. Шотландия и Уэльс оспаривают его происхождение. Алгоритм прост: перед соревнованиями выбирается холм и участники погони занимают место на его вершине. Судья выбирает более крутой наклон, запускает круглую головку сыра, запускает его вниз, участники устремляются за сыром. Выиграет тот, кто настигнет сыр первым. Приз – разумеется, сыр!

Не думайте, что это просто народная забава наподобие какого-нибудь сжигания масленичного чучела или запускания венков на воду в ночь накануне Ивана Купалы. Это именно спортивное состязание, с вручением наград и даже с действующими спортивными федерациями!

5-е место. «Спортивная сауна»

Тут все просто: сауна – она и в Африке сауна. Паришься себе на здоровье. Впрочем, это лишь на первый взгляд. Это испытание, на самом деле, только для сильных. И не все, увы, его выдерживают.

Алгоритм простой: участники соревнований заходят в сауну. Сауна раскалена до 1100С, причем через каждые полчаса поддается пар и в таких условиях нужно продержаться максимально длительное время. При это есть ограничения: нельзя ложиться или к чему бы то ни было прислоняться – только сидеть. А вот выйти из парилки надо на своих двоих. Упал – выбыл с соревнований. Все очень жестко.

4-е место. Зорбинг

В 1973 году француз Жиль Эберсоль придумал шар из двух сфер, пространство между которыми заполнено воздухом, а внутрь можно залезть и катиться куда угодно, и запатентовал свое изобретение. Отдаленно он напоминает чем-то надувные круги, в которых иногда кувыркаются дети на атракционах. Но разница именно в том, что шар двойной – удариться невозможно. На материке на шар смотрели с опаской, и он прославился лишь когда попал в другое полушарие.

Зорб (так называется шар), секундомер и холм длиной в полмили — травяной, снежный либо искусственный. Если холмов не имеется, вполне подойдет вода. В проспектах парков развлечений скатывание с земляных холмов называется Hill zorbing, катание по воде — Water или aqua zorbing, спуск со снежных склонов — Snow zorbing. Есть еще Hydro zorbing (это когда шар наполняют не воздухом, а водой), Aero zorbing (шар катится по аэротрубе), Night LED zorbing (ночной зорбинг в нашпигованном светодиодами шаре) и масса других вариаций. Словом, удовольствия и визга хватит на всех. Но – реально страшно. Надо иметь хороший вестибулярный аппарат. Побеждает тот, кто скатится быстрее.

3-е место. Соревнование по «очаровыванию» червей

В Великобритании очаровывание червей является официальным видом спорта. Оно так популярно, что ежегодно в графстве Чешир проходит Всемирный чемпионат по очаровыванию червей. Правила довольно просты. Вам дают участок земли 3х3 метра, и вы должны выманить из-под земли и собрать как можно больше червей за 30 минут. Очевидно, этот вид спорта идеален для тех, кому нужны приманки для рыб.

2-е место. Финский бег с женами

Про это слышали абсолютно все. В Финляндии проводится одно очень забавное соревнование, в котором мужчины должны преодолевать полосу препятствий со своими женами, находящимися на плечах мужей в странном положении кверху ногами и головою вниз. А для того, чтобы еще усложнить задачу, на 250-метровой полосе препятствий есть два барьера и яма с водой. Главный приз – количество пива, равное весу жены победителя.

И, наконец, барабанная дробь...

1-е место. Поло на слонах

Что такое конное поло, известно хорошо. Точно так же известно, что это один из самых травмоопасных видов спорта. А вот в тех странах, где есть слоны (Индия, Шри-Ланка, другие страны Востока) очень популярной является игра в такое же поло, но только вместо лошадей там используются слоны. О том, насколько это травмоопасно, информации разыскать не удалось. Но логично предположить, что упасть со слона – дело вряд ли очень приятное.