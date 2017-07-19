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Темные лошадки КХЛ. Пять клубов, которые могут вмешаться в борьбу за медали

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Авангарда"
Хоккеисты "Авангарда"Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко продолжает анализировать силу команд КХЛ перед стартом чемпионата-2017/18.

В своей прошлой заметке «ЦСКА и фига в кармане» я назвал четырех фаворитов, которые, на мой взгляд, в первую очередь претендуют на участие в финале Кубка Гагарина-2018. Напомню, что на Западе это СКА и ЦСКА, а на Востоке – «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

Однако если бы спорт был столь предсказуем, то не существовало бы букмекерских контор. Потому что в битву явных фаворитов всегда может неожиданно вписаться «темная лошадка».

Примеров этому полно, в том числе и в КХЛ. В 2010 году ей стал ХК МВД, в 2011-м – «Атлант», в 2012-м многих удивило московское «Динамо», в 2014 – «Лев»…

Поэтому и сейчас есть несколько команд, которые неожиданно могут «наделать шороху» и вмешаться в борьбу за медали. Предлагаю своеобразный рейтинг уже из них.

1. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

Китайский новичок в своем дебютном сезоне сумел прорваться в плей-офф и даже зацепить там один матч у «Магнитки». Я эту локальную победу подчеркиваю особо, потому что в следующем раунде «Металлург» не позволил одолеть себя ни разу. Ни «Барысу», ни «Ак Барсу».

Что ж говорить сейчас, когда «Куньлунь» спокойно готовится к сезону. Сейчас и китайские игроки, чья диаспора в пекинском клубе необходима, подбираются уже из выросших в Северной Америке, где их и обучали хоккею.

Да и приглашение именитого Майка Кинэна на тренерский мостик говорит само за себя. Руководство «Куньлуня», отвечая недавно на вопрос «Советского спорта» не скрывало: «Кинэна пригласили для будущих побед в Кубке Гагарина».

И пусть китайцы пока в хоккее далеко не корифеи. Но слов на ветер они не бросают.

2. «Локомотив» (Ярославль)

Ярославцы не усилились нынешним летом. Скорее, напротив, понесли потери. В СКА перешел Гавриков, в ЦСКА – Пашнин. Принял решение вернуться в НХЛ Локтионов.

Однако костяк команды сохранился. Продлили контракты и многие опытные игроки – Кронвалль, Аверин, Контиола, Козун… И молодые таланты – Рафиков.

Сохранил «Локомотив» и главного тренера – Алексея Кудашова. В общем, железнодорожники сделали ставку на стабильность. И, возможно, не прогадали. Ведь весной эта самая команда вышибла из плей-офф ЦСКА. А этого тоже мало кто ожидал.

3. «Авангард» (Омск)

Конечно, упорхнувшего-таки в НХЛ Владимира Соботку омичам никто не заменит. Да и Антон Бурдасов, перешедший в ЦСКА, - тоже потеря. Состав у «Авангарда» сейчас не звездный, но…

Делаем ставку на тренера Андрея Скабелку! Ведь именно примерно такой – не броской, но добротной – была пару лет назад и «Сибирь», с которой белорусский специалист добивался весомых успехов на Востоке.

4. «Торпедо» (Нижний Новгород)

Нижний дал Петерису Скудре еще один шанс… И, если не сейчас, то когда?! На первый взгляд не очень заметно, но «Торпедо» исподволь готовится к хорошей драке.

Клуб покинули ветераны – Фролов, Жердев, Семин. Опытные игроки, пришедшие им на смену, пожалуй, немного моложе и ярче - Муршак из ЦСКА, Сергей Костицын из минского «Динамо»…

Вообще, судя по тому, что Скудра сменил в команде пару десятков хоккеистов, «автозаводцы» намерены отстроить команду заново и наконец-то добиться результата любой ценой. Вылет из плей-офф в первом раунде их явно не устраивает.

5. «Автомобилист» (Екатеринбург)

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов, признался мне однажды, что хотел бы закончить свою карьеру в КХЛ медалью.

В более родном для старейшины российского тренерского цеха «Нефтехимике» это не удалось. Но по ходу прошлого сезона Крикунов возглавил «Автомобилист»…

Создать из доставшейся по наследству от Андрея Разина команды боеспособный состав ему с ходу не удалось. Однако нынешним летом уральский клуб заметно подкачал «мускулатуру». И не только в тренажерном зале и беге с баллонами, но и в трансферах.

В «Автомобилист» вернулся и любимец местной публики вратарь Якуб Коварж, и 22-летний защитник Никита Трямкин, успевший провести полноценный сезон в «Ванкувере». Да и в целом лавка у команды Крикунова сейчас достаточно длинная и добротная.

Он и сам заявил недавно «Советскому спорту»: Хорошая подбирается команда.

Так что весной ждем сюрпризов и с Урала.

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