Анатолий Черняев: Не пустили в художественное училище, занялся боксом

Тренер Султана Ибрагимова и Дмитрия Кудряшова оказался талантливым художником.

Иногда судьба преподносит людям неожиданные сюрпризы. Жил-жил человек спокойно, планировал устроить свою жизнь, как все: детский сад, потом школа, институт, женитьба на однокурснице, работа. Но. Стоп. Заурядная пленка на этом закончилась. Потому что в какой-то определенный момент кто-то свыше решает, что нет, не нужно, чтобы этот герой прожил простую жизнь обычного человека, он родился, чтобы быть уникальным, неповторимым, ни на кого не похожим, обсуждаемым. И тогда в жизни этого избранного происходят метаморфозы. Так случилось в жизни заслуженного тренера России по боксу Анатолия Тимофеевича Черняева, которому в апреле 2017 года исполнилось 75 лет.

БОКС НАЧАЛСЯ С ТВОРЧЕСТВА

Его творчество и личность вызывают вопросы и у художников, и у боксеров, и у простых ценителей живописи. Вопросов много. Люди из мира спорта интересуются, почему уважаемый тренер, воспитавший не одну плеяду известных боксеров, чемпионов мира, Европы, Олимпийских Игр вдруг занялся художественным творчеством? Чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов, чемпион России и призер чемпионата Европы Дмитрий Павлюченков, мастер спорта международного класса и чемпион России среди профессионалов Владимир Шепель, чемпион СССР среди боксеров-профессионалов Марат Темерханов, победитель Кубка СССР Анатолий Калгин, чемпионка России по боксу колоритная Мария Рейнгардт, ныне тренирующая в г. Кингисепп Ленинградской области – всех этих людей тренировал Анатолий Черняев.

Даже «Кувалда», боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов, недавно одержавший победу над нигерийцем Оланреваджей Дуродола, тоже тренировался у Черняева, когда на протяжении 4 лет жил и учился в Ростове-на-Дону. А о чем любимый тренер пишет? Все ли его картины – это репортажи с боксерских матчей? Или это скорее натюрморты для души? Люди из мира творчества, наоборот, говорят о том, что Черняев всегда увлекался живописью. Он писал картины с детства, а вот как его в бокс-то, собственно занесло? И он сам подтверждает именно эту версию. Любил рисовать с детства, был вообще далек от бокса, но когда возникла необходимость, связанная с угрозой его жизни и потребовалось мобилизовать свои внутренние силы, пришел в секцию и начал работать. Но обо всем по порядку.

- Анатолий Тимофеевич, расскажите, пожалуйста, когда вы начали заниматься творчеством?

- С самых юных лет, когда я был еще совсем маленьким мальчиком. В семье нас было три брата и одна сестра. Один играл на гармошке. Другой любил футбол. А я все время брал карандаши и рисовал ими. Тогда, в советское время, дети знали цену вещам, так как родители жили в скоромных условиях в плане достатка. Когда нам покупали конфеты, мы очень радовались. А когда нам давали рубль по праздникам, все бежали и покупали сладости, а я покупал карандаши «Спартак». 6 штук в коробке было, как сейчас помню. Я рисовал на газетах, рисовал на стеклах. Рисовал день и ночь. Мама оставляла мне корову доить, а я рисовал. Я из Зимниковского района Ростовской области, оттуда мы родом. И я написал несколько картин серьезных картин, когда мне было 13-14 лет. Картина называлась «Рыбак», под впечатлением нашей поездки на морской курорт. А карандашом я рисовал вообще очень здорово. Даже школьную Олимпиаду выиграл по рисунку.

- Вы помните, кого вы тогда изобразили?

- Конечно же, я нарисовал портрет Николая Васильевича Гоголя. Портрет был небольшой. А потом, когда я уже приехал в Ростов, начал целенаправленно заниматься рисунком в Доме культуры. Мне еще тогда говорили, мол, займись лепкой, а мне не хотелось, не увлекало это, понимаете? А ведь должно быть так в творчестве, все по зову сердца, иначе не получится ничего. Сами знаете, наверное, ведь журналистика – профессия творческая. А потом я нашел в Ростове художественное училище имени М.Б. Грекова и решил туда поступать. Когда у нас были вступительные экзамены, я нарисовал лучше, чем мой приятель. Его почему-то приняли, а меня не приняли в училище. Помню, было безумно обидно. Впоследствии уже, спустя десятилетия, мы встретились с ним, когда он уже стал архитектором, а я художником. Затронули эту тему, когда-то больную. Вспоминали многое. До сих пор мы это обсуждаем, вот как получилось, память на всю жизни, его приняли, а меня нет. Но уже обиды нет никакой.

КОГДА МЕНЯ ВЫКИНУЛИ ИЗ ПОЕЗДА, НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ БОКСОМ

- Да. Но жизнь порой за нас устраивает нашу судьбу. Причем в самом начале пути, и все меняется в одночасье, переворачивает с ног на голову. Хотел стать художником. А стал боксером и впоследствии тренером. Перенес свои мечты о творчестве в тренерскую работу и, как мне говорят сегодня, сделал это неплохо. А как было? А было так. Ехал я в поезде, возвращался к родителям домой, никого не трогал. И вдруг подошла ко мне подошла шпана, я их накормил, напоил, фонарь им дал, денег дал, а они меня взяли и сбросили с поезда. Вот такая вот человеческая доброта. Все сняли, куртку сняли, обувь, вещи все забрали, избили. Сколько мне лет было тогда? 15 или 16. Еще в армии я не служил. Вернулся к родителям еле живой, они увидели, в каком я состоянии и сказали: «Вот если бы ты занимался боксом, мог бы за себя мог постоять». Через некоторое время я вернулся в Ростов, и вместо художественного училища пошел в зал бокса. В 1958 году это было. Меня сначала не приняли. Сказали: «Ты худой и кашляешь». Тогда по своим каналам я обратился к заслуженному тренеру России Константину Михайловичу Соколову. Он меня принял по записке, оставленной одним известным человеком, и я начала трудиться. Сначала было невероятно тяжело, я же попал под разрядников, получил хорошо от них. Думаю, зачем мне нужен этот бокс, зачем придумали этот бокс? А потом вспомнил, как у меня тогда было все отбито в поезде, думаю, надо выстоять, надо выстоять. Хотел тренер оставить меня дальше заниматься. А я говорю: «Нет. Еду служить на Северный Флот». Только ради бокса я остался в городе Североморске. Отслужил в войсках ВМФ СССР. Дважды становился чемпионом Северного флота по боксу. После армии поступил в Ленинградский техникум физкультуры и спорта, стал тренером. Я его окончил и параллельно ходил на вечерние курсы в художественное училище имени Мухиной. Работал в Ростове-на-Дону в спортивном обществе «Трудовые Резервы». Такая вот у меня судьба. И только потом, через 50 лет, когда я уже всего достиг в боксе, и как спортсмен, и как тренер, потому что моими учениками были призеры чемпионатов Европы, мира, Олимпийских Игр, судьба снова вернула меня в живопись.

ВОЗЬМИ КРАСКИ И НАЧИНАЙ ПИСАТЬ КАРТИНЫ

- А было это так. Как-то мои внучки попросили: «Дедушка, порисуй с нами!» И я начал рисовать. А потом ночью просыпаюсь, и мне как будто кто-то говорит: «Возьми краски и начинай писать картины». И я пошел в магазин, купил кисти и краски. С тех пор прошло уже лет 8. Пишу картины. Участвую в российских и международных художественных выставках. Иногда принимаю заказы, когда нужно что-то написать. Вот такая у меня сейчас работа. Тренирую сейчас, в основном, для удовольствия, пишу картины. Вчера вот только писал. Переоборудовал свой гараж под мастерскую. Там и работаю. Гараж – это моя мастерская и моя зона творчества. Хочу воспроизвести красками всю красоту в жизни. Сейчас являюсь кандидатом в члены Союза художников России. Пока работаю как вольный художник. Но о боксе не забываю. Как о боксе можно забыть, когда я столько лет посвятил этому виду спорта, когда мои ученики они как дети для меня? Иногда и они тоже появляются в сюжете моих картин, особенно те, с кем пришлось долго работать, например, Султан Ибрагимов, Дмитрий Павлюченков. Сейчас это уже взрослые и состоявшиеся люди, у Султана Ибрагимова в Махачкале своя Академия бокса, много лет в Ростове тренирует мой постоянный ученик Дима Павлюченков. Темы для своих работ выбираю непроизвольно. Среди моих работ есть и пейзажи, есть природа, морские пространства. Но, конечно, бывает и так, что в моем творчестве появляются сюжетные работы на тему знаменитых боксерских поединков прошлого столетия. Вот одна из моих последних работ как раз посвящена легендарному бою арийской легенды Макса Шмелинга и черного «бомабрдировщика» Джо Луиса. Эту работу я специально готовил для нового зала бокса при школе олимпийского резерва, который в ближайшее время откроется в Ростове-на-Дону. Наверное, эта картина напомнила мне мое прошлое, когда на меня напала шпана, и вот на ней как раз изображен тот момент, когда Шмелинг посылает Луиса в глубокий нокаут. Этого никто не ожидал, потому что Луис был явным фаворитом в этом поединке.

КАРТИНА «ДЖО ЛУИС ПРОТИВ МАКСА ШМЕЛЛИНГА»

Максимилиан Адольф Отто Зигфрид Шмелинг, более известный как Макс Шмеллинг – немецкий боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Первый немецкий чемпион мира в супертяжелом весе, боксер года по версии журнала «Ринг». 19 июня 1936 года он сенсационно победил нокаутом в 12 раунде Джо Луиса. Вот, как описывают легендарный бой Джо Луиса против Макса Шмелинга историки бокса: «На пресс-конференции, когда журналисты спрашивали немца, как он расценивает свои шансы в борьбе с 22-летним фаворитом, тот загадочно улыбался и говорил: «Я заметил один изъян». К этому безразлично отнесся менеджер Луиса, посчитав заявления Шмелинга желанием хоть как-то распиарить бой, в котором все и без того ясно. Тренеру Луиса вообще было все равно – он много пил и мало чем мог помочь своему подопечному. Так что же заметил Шмелинг? Он выяснил, что Джо Луис слегка опускал левую руку после джеба, открывая пространство для удара. Этого никто не замечал, но Шмелинг заметил. И использовал свое наблюдение в сражении века на Yankee Stadium. Битва Луис — Шмелинг проходила в гробовой тишине, потому что зрители не верили своим глазам – немецкий андердог превосходил обрюзгшего, растренированного Луиса. В четвертом раунде фаворит упал в первый раз, а в двенадцатом Шмелинг наградил противника глубоким нокаутом. К тому времени из зала в полнейшей истерике выскочила мать Луиса, успев прокричать: «Не дайте убить моего ребенка!». Луиса унесли в раздевалку, а позже он признался, что отчетливо помнит только первые два раунда. За боем следили 100 000 000 человек по всему миру, причем среди них были не только поклонники бокса, но и крупные чиновники. Потому что это был уже не бокс, это была политика. Глубокой ночью в Германии никто не спал, все настроились на радиочастоты с энергичным голосом комментатора, который после нокаута американца кричал как ошпаренный: «Это нокаут! Это нокаут!»». Хотелось бы отметить, что шел 1936 год, за поединком следил сам Гитлер и вся будущая верхушка Рейха. После победы Шмелинга заговорили о триумфе арийской расы, поединок послужил еще одним доказательством правоты немецкой идеологии. Но идеология не оправдала себя, несмотря на активную поддержку любимого боксера со стороны Гитлера. 22 июня 1938 года Шмелинг сенсационно проиграл Луису в матч-реванше нокаутом в первом раунде. Об истории боксерского противостояния Шмелинг-Луис было создано несколько документальных фильмов: «Луис против Шмелинга: подлинная история», «Противостояние: Джо Луис против Макса Шмелинга», «Бой». Всего Шмелинг провел 70 боев, из которых выиграл 56. «Поскольку я всегда с огромным удовольствием смотрю исторические поединки, мне захотелось передать свое настроение и переживания публики в тот момент, - говорит Анатолий Черняев. А ведь атмосфера в том поединке была действительно захватывающей. Я всегда все принимал близко к сердцу. За это меня всегда ругали и ругают мои ученики, но ничего поделать с собой я не могу».

ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАДЫ В СИДНЕЕ РАЗБИЛ ТЕЛЕВИЗОР

Если верить тому, что говорят об Анатолии Черняеве неофициальные источники, то во время Олимпийских Игр в Сиднее, когда боксировал его ученик Султан Ибрагимов, встретившийся в финале Игр со знаменитым кубинским боксером Феликсом Савоном, тренер Ибрагимова, оставшийся в Ростове, разбил телевизор, когда Султан проиграл Савону. Таков был накал страстей во время этого поединка, когда молодой Ибрагимов несколько раз поймал Савона и достал его, чему свидетельством являлось рассечение под глазом у кубинца. Бой могли остановить, потому что рассечение было достаточно серьезным. Но к концу поединка Савон собрал все свои силы, он ведь шел к своей третьей золотой олимпийской медали, и стал олимпийским чемпионом, заняв место в одном ряду с Теофило Стивенсоном и получив Кубок Вэла Баркера. Не менее эмоционально Анатолий Черняев следил за выступлением своего ученика Хабиба Маджидова во время его поединка в Ростове-на-Дону 3 июня, когда Дмитрий Кудряшов нокаутировал Оланреваджу Дуродола. Многие переживали за «Тимофеича», говорили, что тому нельзя нервничать, так как уже возраст не тот и надо беречь силы. Но он до последнего оставался на поединке рядом со своим учеником. «Жаль, что некоторых моих учеников уже нет рядом, - говорит Анатолий Тимофеевич. В прошлом году ушел мой ученик Володя Шепель, у него был рак. Володя был бронзовым призером первенства СССР, победителем Первенства СССР, победителем кубка СССР, он завоевал 5-е место на первенстве Мира на Кубе, стал 2-х кратным чемпионом СССР среди боксёров профессионалов. Володя - член сборной команды СССР. Но я всегда буду о нем помнить как о талантливом человеке. Многие, наоборот, пошли в гору. Я рад за Султана Ибрагимова, который построил отличную карьеру на профессиональном ринге, рад за Дмитрия Павлюченкова, дважды бронзового призера чемпионатов Европы, неоднократного победителя национальных первенств, рад и за Кувалду, Дмитрия Кудряшова».

УЧЕНИКИ ОЦЕНИВАЮТ ТВОРЧЕСТВО ТРЕНЕРА

По признанию самого Дмитрия Кудряшова, именно Анатолий Черняев в свое время убедил его перейти в профессионалы, он увидел в нем профессионального боксера: «На протяжении четырех лет я выступал за «Трудовые Резервы» и занимался у Черняева, - говорит Дмитрий Кудряшов. Надо сказать, что «Тимофеич» дал мне в тот период отличную школу бокса, по сути, подтолкнул меня к переходу в профессионалы. Помню, как-то раз, после выступления на турнире, где я победил нокаутом, он подошел ко мне и сказал: «Дима, ты не любитель, ты профессионал!» Он поверил в меня, и я начал развиваться. И да, действительно, дал мне необходимый толчок к саморазвитию». Другие ученики Черняева тоже с теплотой говорят о своем тренере. Многие знают о том, что сейчас он активно занимается живописью, многим он дарит свои работы. Мария Рейнгард, чемпионка России по боксу: «Бог не ограничивает людей в их возможностях. Допустим, человек – тренер по боксу и этого достаточно. Все равно Господь открывает таланты. В любом случае талантливый человек пробует свои возможности в различных сферах деятельности. Черняев - мудрый человек. То, что он является кандидатом в члены Союза художников, меня это не удивило. Если еще какая-то новость придет, что он на каком-то поприще завоевывает звания, то я не удивлюсь и этому. Черняев - тренер, который научил меня самостоятельности». Дмитрий Павлюченков, президент Федерации бокса г. Ростова-на-Дону: «Я пришел заниматься к Черняеву, когда мне было 8 лет, но я всегда знал, что он неравнодушен к творчеству. Мы всегда замечали, как он в свободное от тренировок время рисует маленькие портретики, тяга у него была к живописи. Любил море. Много писал на морскую тематику. У него отлично получается природа, пейзажи. Вообще, у него есть какой-то особый стиль, в изображении людей, например. Комичный. Он подмечает особенности человека и подает их с шармом. Я бываю на его выставках, у нас много его картин. Даже экс-мэр Ростова-на-Дону, я видел, покупал его картины на выставках». Марат Темерханов, чемпион СССР среди профессионалов: «Благодарен судьбе за знакомство с Черняевым. Мне было 20 лет, когда я приехал в Ростов к Шепелю. Мы же вместе выступали за ЦСКА. Пошли в зал к Черняеву. И я остался в Ростове, до их пор живу здесь. Это внимательный и чуткий человек, который может настроить человека так, что тот свернет горы! Моя дочь занимается фехтованием, он написал картину «Фехтовальщица» и подарил нам. И это не единственная работа тренера. Мы его очень ценим и любим». А на вопрос о том, какие его ближайшие творческие планы, загадочно улыбается. Художник не может раскрывать свой творческий замысел до конца, потому что в этом случае это будет уже не творчество. А творчество всегда оставляет возможность домысливать, что же хотел этой картиной сказать автор.