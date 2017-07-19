Как определить, что человек на стероидах. Рассказывает врач

«Химик? Или не химик?», – вот вопрос, который задают себе все посетители тренажерных залов, глядя на накачанных парней. По каким признакам можно определить, что человек принимает анаболические стероиды «Советскому спорту» рассказал Александр Мудрецов, врач-хирург, специалист в области спортивной медицины и лечебной физкультуры.



Александр Мудрецов, врач лечебной физкультуры и спортивной медицины



Слишком быстрый прогресс в массе и весах

«Большинство людей в зале с трудом набирают массу и прогрессируют в весах. У новичков хорошо идет естественный прогресс от занятий в течение примерно одного года – но и он потом замедляется. За очередную прибавку в рабочем весе или в килограмме мышечной массы люди должны идти на всяческие ухищрения: менять программы, «шокировать мышцы» - буквально, упираться изо всех сил.





Если вы видите человека, который с легкостью делает шаги по 10-15 кг в рабочих весах базовых упражнений от занятия к занятию (выходя при этом на очень серьезные веса), если стремительно меняется его внешняя форма – он «растет» буквально на глазах, при этом остается достаточно сухим, с выраженным прессом, то вероятно, объяснение этому одно: он употребляет стероиды».

Акне, прыщи на спине и плечах

«Нередко, при приеме стероидов возникают проблемы с кожей – обильно высыпают прыщи на спине и плечах. Это происходит из-за интенсивной работы сальных желез. На фоне изменений гормонального фона они начинают работать «на износ», часть из них закупоривается: так возникают прыщи, гнойники, различные воспаления.

Разновидность и степень высыпания зависит от вида используемого стероида, его дозировкой и предрасположенностью к акне. Некоторые люди могут и вовсе пережить курс фармы без прыщей, но их наличие с большой долей вероятности говорит о приеме стероидов».

Отечность и венозность





«Отечность, мешки под глазами, а вместе с этим и отчетливо видимые под кожей вены – все это признаки приема гормональных препаратов в силовом тренинге. Дело в том, что они имеют свойство задерживать влагу в организме: визуально, это выглядит так, будто человек слегка надувается. Что касается, венозности (хорошо видимых вен) – то она может быть и врожденной. Но часто – это показатель того, что человек качается при помощи фармы».

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Растяжки на коже

«Растяжки и трещины в области плеч и груди, на ягодицах и внутренней стороне предплечья также могут свидетельствовать о приеме стероидов. При фармподдержке мышцы растут стремительно, кожа не успевает за таким ростом и растягивается.

Растяжки также возникают у людей, которые резко сбросили вес. Но если вы видите в зале качка с растяжками – особенно, с растяжками на груди и плечах – вы однозначно можете заподозрить его в применении запрещенных препаратов».

Гинекомастия





«Гинекомастией называют изменение формы соска. Если условно, происходит увеличение молочной железы, сосок становится больше, выпирает вперед – из-за этого мужская грудь по своим очертаниям становится больше похожа на женскую.

Гинекомастия была настоящим бичом культуристов 20-30 лет назад, когда эксперименты со стероидами вышли на новый уровень: появились новые препараты, много людей экспериментировали, в целом колоть стали больше.

И сегодня гинекомастия остается проблемой. Молочная железа разбухает в ответ на изменение гормонального фона и мощного вливания тестостерона извне. В зале этот признак почти наверняка говорит о том, что человек «курсил». Особенно часто гинекомастией страдают молодые культуристы, которые решают пробовать стероиды буквально со школьной скамьи, а в качестве рекомендаций по применению фармы используют информацию в интернете».

Большой живот





«Помните, как на Олимпии несколько лет назад топовые культуристы удивили зрителей странными, выпирающими животами, на которых, тем не менее, выделялись кубики пресса?

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Такой живот – очевидная реакция на гормон роста и тестостероновые препараты: ни один анаболик не может действовать избирательно и растить только мышцы. Он заставляет увеличиваться в размере и внутренние органы – а параллельно, живот растет еще и от огромного количества пищи, которую закидывает в себя культурист, чтобы добиться еще большего прироста в массе».

Круглые плечи, которые похожи на шары для боулинга





«В 90% случаев невозможно натурально добиться такого развития плеч, чтобы они стали напоминать шары для боулинга. Даже люди с хорошей генетикой, которая идеально подходит для культуризма не всегда могут настолько вырастить свои плечи – сама природа не создала их такими.

Посмотрите на фотографии Арнольда, который отличался исключительной генетической предрасположенностью к силовым нагрузкам. На его юношеских фотографиях Арнольд уже выглядит большим по сравнению со сверстниками. Большие и его плечи – но они все же имеют более плавные очертания, не выпирают как два шара. А вот фото Арнольда спустя несколько лет из Америки уже выглядят совсем по-другому: плечи там очень круглые, при этом с четкой прорисовкой передних, средних и задних дельт. Почти наверняка это говорит, что человек прошел курс препаратов. И сам Арнольд позже это подтверждал».