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Роман Орещук: Ну, какая усталость у «Спартака»? Это вторая игра сезона!

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Динамо» – «Спартак»
«Динамо» – «Спартак»Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Известный российский агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук по итогам дерби оценил готовность составов «Спартака» и «Динамо» к решению поставленных задач. Для «Спартака» – это достойное выступление в Лиге чемпионов, а для «Динамо» – в РФПЛ.

«ЗАЩИТА, ЗАЩИТА И ЕЩЕ РАЗ ЗАЩИТА»

– С таким составом «Спартаку» будет тяжело играть на два фронта, – говорит Орещук. – Для РФПЛ это хорошая команда, но для Лиги чемпионов – сырая.

– Плюс физическая нагрузка будет больше, а значит – и усталость, как это случилось во втором тайме с «Динамо».
– Ну, какая усталость? Чемпионат только начался. И что теперь, если «Спартак» сыграет с условной «Барселоной» в Лиге чемпионов, а через три дня полетит в «Уфу», то обязательно проиграет? Потому что – устали? Если так рассуждать, то «Спартак» ждет борьба за выживание – уставать ведь будут после Лиги чемпионов. Если честно, не понимаю, как об этом можно говорить всерьез. Сезон только начался, после Суперкубка было три дня перерыва. В Англии люди 50 матчей играют в графике через два-три дня – и никто не устает. А у нас только начался сезон: «Устали. Надо отдохнуть».

– А что тогда случилось во втором тайме?
– Думаю, недооценка соперника и правильные перестановки главного тренера «Динамо» по составу. Выход Соу, Вандерсона, Ташаева помогли «Динамо». Можно сказать, что Калитвинцев переиграл Карреру заменами. И динамовцы на характере вытащили игру. Поняли, что с таким «Спартаком» можно спокойно играть.

– Что, прежде всего, требуется усилить «Спартаку» перед Лигой чемпионов?
– Защиту, защиту и еще раз защиту. Впереди – все хорошо.

– Если не усилиться, то в матчах с топ-командами возможен разгром?
– Нет. Но надо понимать, что хочет «Спартак». Если стоит задача просто выйти и наиграть команду в Лиге чемпионов, набраться опыта, то достаточно и этого состава. А если клуб хочет выйти из группы, надо усиливаться. Не забывайте, что «Спартак» будет посеян в первой корзине. При удачной жеребьевке, возможно, что усиления и не потребуется – и так пройдут дальше.

– С учетом травмы Зобнина нужно ли укреплять полузащиту?
– Нет, она будет достойно смотреться и в таком составе. А через три месяца вернется Зобнин. И что тогда делать с купленным игроком?

– Атака «Спартака» лучшая в РФПЛ. Для ЛЧ этого достаточно?
– Достаточно. Но насчет «лучшая» поспорил бы. «Зенит» прилично усилился. В прошлом году, да – «Спартак» был вне конкуренции по исполнителям в нападении. В этом – посмотрим.

– Теперь вратарская позиция. По ней есть вопросы?
– Нет. Ребров – один из лидеров команды, хороший вратарь. Доказал свою состоятельность. Не стал бы ничего выдумывать. Да и кого бы вы взяли? Разве на рынке есть кто-то лучше?

– Если говорит о трансферах, то чаще других в СМИ в последние дни звучали две фамилии относительно «Спартака»: Каннуников и Нойштедтер.
– Оба игроки национальной сборной. Но их перспективы зависят от того, как их видит Каррера. Если тренеры понимают, как их использовать, значит – нужны.

«СОСТАВ «ДИНАМО» ОБЯЗАН РЕШАТЬ ЗАДАЧУ»

– Теперь – о «Динамо».
– Три летних приобретения – Шуньич, Вандерсон и Соу – соответствуют тем целям, которые поставило перед командой руководство клуба – быть в середине таблицы. Плюс у «Динамо» сыгранная команда. Второй тайм против «Спартака» это показал.

– Не все верили, что Панченко продолжит забивать и в РФПЛ. Но он отличился в первом же матче.
– Одно могу сказать: если человек умеет забивать, он будет забивать везде. Если нет, то не важно – РФПЛ, ФНЛ или ПФЛ, он нигде не забьет.

– Панченко в сборной России – это реально?
– Он уже доигрался до того, что считается кандидатом в команду. А если проведет нынешний сезон на том уровне, на котором сыграл в ФНЛ, не сомневаюсь, что он будет игроком основного состава сборной. Я в это верю. У Кирилла есть все задатки хорошего форварда.

– Как вам Соу?
– Очень понравился. На кого похож? Наверное, сравнил бы его с Димой Хохловым в молодости. Соу тоже, когда получает мяч, сразу идет вперед, покрывает большое расстояние, хорошо видит партнеров. Да, есть ошибки при игре в одно касание. Хохлов в этом компоненте был сильнее, поэтому и играл в сборной, и считается легендой российского футбола. Но по чтению игры, по умению идти в отбор Соу очень похож на Хохлова в молодости.

– Вандерсон – сильный трансфер? Все-таки в последнее время он сдал в «Краснодаре».
– Ничего он не сдавал. Просто Смолов выдал сумасшедшие сезоны – и «посадил» Вандерсона на лавку. У Смолова появился шанс, и он не дал бразильцу вернуть себе место в старте. Но в тех играх, где Вандерсон появлялся, он все равно забивал. Это очень сильно приобретение для «Динамо».

– Но покупка Шуньича в оборону – это уже не так мощно?
– Руководство клуба поставило задачу быть в середине таблицы, закрепиться в РФПЛ. Для этих целей Шуньич – отличное укрепление. Вообще, тот состав, что сейчас есть у «Динамо», обязан решать задачу. Остальное зависит от тренерского штаба и руководителей. Руководители – молодцы, что не прыгают из огня да в полымя. Понимают, что сейчас стоит одна задача, а потом постепенно можно выйти на другой уровень. Все делается правильно. Рад, что у «Динамо» все налаживается.

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