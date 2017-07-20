Александр Шпрыгин: С Зобниным динамовские болельщики перегнули палку

Стычки, драки, нецензурные кричалки – дело привычное для дерби «Динамо» и «Спартака». Но один эпизод во вторничном матче вышел за рамки адекватного человеческого поведения – динамовские болельщики вначале оскорбляли, а затем попытались побить полузащитника спартаковцев Романа Зобнина, сидевшего с супругой в ложе для почетных гостей. Бывший глава Всероссийского общества болельщиков и давний поклонник «Динамо» Александр Шпрыгин рассказал, о своем отношении к этому эпизоду.

«АТМОСФЕРА ВЗАИМНОЙ НЕНАВИСТИ ВЛИЯЕТ НА ЛЮДЕЙ»

– Александр, вы же были на матче. Видели, как все происходило?

– Конечно, динамовские болельщики перегнули палку, но надо учитывать, что атмосфера дерби, взаимной неприязни и даже ненависти, влияет на людей, – говорит Александр Шпрыгин. – Однако рукоприкладство, в любом случае, не допустимо, а в отношении футболистов тем более. Не собираюсь кого-то оправдывать, но хочу сказать что для «Динамо» этот матч был особенно принципиальным. Ведь «Динамо» и «Спартак» – старинное дерби, и по своему накалу и эмоциям даже превосходит матчи армейцев и спартаковцев.

И еще надо учесть, что «Динамо» целый сезон отсутствовало в премьер-лиге, поэтому для бело-голубых этот матч был сверхважным: в первом же туре после возвращения им достались принципиальнейшие соперники.

–Мы пока к самому эпизоду никак не перейдем…

– Я находился в соседней ложе и всю эту историю видел своими глазами. Там еще в другой ложе побили болельщика «Спартака», но он сам виноват – провоцировал динамовских болельщиков, скандируя неприличную спартаковскую кричалку, после того, как «Динамо» пропустило гол. К нему начали пробрались болельщики с трибуны С и побили его.

– Он сильно пострадал?

– Я не знаю, когда приехала машина Скорой помощи, его на этой трибуне уже не было. Значит, все же мог самостоятельно передвигаться. Был еще эпизод, когда спартачи забили гол, на динамовской трибуне оказались несколько болельщиков в красно-белых шарфах, они радовались голу. Их тоже побили и выгнали с трибуны. Но думаю, на дерби «Селтик» – «Глазго» или «Рома» – «Лацио» такое тоже могло бы произойти.

– Вернемся к эпизоду с Зобниным. Эти болельщики, которые на него напали, были из ложы ВИП?

– Вообще, в этих ложах сидят разные люди. Но я хочу рассказать одну историю. Я как-то в Англии разговаривал с полицейским, который отвечает за безопасность на футбольных матчах. Он сказал, что им не столько футбольные хулиганы доставляют проблемы, сколько обитатели ВИП-лож. Он считают, что им все дозволено.

Что же касается этого матча, то полиция сделала все возможное – разделила фанатские трибуны на матче и фанатские потоки перед игрой. Но все предусмотреть невозможно. Встреча была важнейшая, принципиальная, и после того, как «Динамо» сравняло счет, эта эйфория захлестнула и ВИП-трибуны. Но, что касается эпизода с Зобниным, словесно его и можно было как-то задеть, но ни в коем случае нельзя допускать рукоприкладство.

«К ТРИДЦАТОЙ МИНУТЕ ОБСТАНОВКА НАКАЛИЛАСЬ»

– Судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, как вы выразились, словесное задевание, представляло из себя нецензурное оскорбление.

– Как динамовский болельщик, я считаю, что наши болельщики перегнули палку.

– Вы знаете этих людей?

– Я не видел, кто там был, могу только примерно догадываться, кто в этом секторе сидит. Это же не фанатская трибуна, там сидят взрослые люди… Что сказать – произошел перегиб.

–Но кто этих людей успокоит, объяснит, что так себя вести нельзя?

– В следующем сезоне, когда в чемпионате России введут систему Fan ID, которая действовала на Кубке Конфедерации, всех таких буйных она сразу успокоит и отрезвит. За любое нарушение болельщиков будут банить. Кто себя вел недостойным образом, потом несколько лет будет об этом жалеть.

– Что за публика в вашей ложе?

– В нашей ложе были и зенитовцы, и спартачи, и динамовцы. Лев Лещенко с нами сидел. Вы знаете, в атмосфере дерби есть что-то такое, чего нет даже на играх сборной. Я пришел на матч в спокойном состоянии. Но с минуты тридцатой остановка накалилась – то там драка, то здесь инцидент. И это передалось нашей ложе. Соседи начали подпевать спартаковской трибуне, я на них рыкнул, и они прекратили. Что-то на меня нашло прямо в секунду, не могу объяснить.

В воскресенье «Динамо» будет играть с «Уралом», уверяю вас, будет пять тысяч зрителей и на трибунах все спокойно. А вот «Зенит» приедет, еще хуже будет разнос, чем со «Спартаком».







