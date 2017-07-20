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«Советскому спорту» - 93! Немного личного

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Советскому спорту» - 93! Немного личного

Главный редактор «Советского спорта» очень по-личному воспринимает сегодняшнюю годовщину газеты.

Нам сегодня 93 года, и это очень круто!

От лица всей редакции говорить не буду – испытываю даже некоторую неловкость, что я тут в отпуске, а бедные коллеги делают красивый номер в Москве. Поэтому скажу от себя лично.

Для меня, как и для очень многих, история знакомства с «Советским спортом» началась в школьные годы. Каждое утро я бежал к киоску с тремя копейками в кармане, а днем, после школы, подробно читал от корки до корки все четыре полосы старомодного формата А2. Я прекрасно помню даже принципы верстки в 80-е годы: на второй полосе – разнообразные «Клуб любителей бега» и подобные подборки, на третьей – отчеты о зарубежном футболе, на четвертой – интервью. И даже однообразие заголовков абсолютно не вносило диссонанса. Я знал, что спустя день после еврокубков появится на третьей полосе «Большой футбольный день Европы» - просматривал все результаты, заучивая чуть не наизусть. «Советский спорт» был для меня окном в мир во всех смыслах слова.

Первые опыты в эпистолярном жанре тоже были связаны с любимым изданием. Помню, как в 8-9-летнем возрасте высылал в адрес редакции какие-то искренне интересующие меня вопросы (дескать, я родился в день победы московского «Динамо» над «Пахтакором» со счетом 8:0 – не сообщите ли мне, кто забивал в той игре 1971 года голы). И для меня счастьем было найти в почтовом ящике короткое письмо: «Николай, мы передали Ваше письмо Константину Есенину». И меня даже не знаю, что больше радовало – то, что хранитель статистики подержит в руках мой клочок бумаги или то, что у меня в руке конверт, не похожий на все привычные, ведь на нем крупно написано: «Редакция газеты Советский спорт».

Шли годы. Я взрослел. На время терял «Советский спорт» из виду в 90-е. Вновь как читатель счастливо обретал его в нулевые. Но с мальчишеским азартом радовался, когда на 85-летие газеты приглашали поздравить старейшее спортивное издание страны.

Тогда я и подумать не мог, что судьба - волею акционеров - предоставит когда-нибудь шанс возглавить редакцию главного спортивного издания страны. И поверьте, каждый день, входя в редакцию, я помню, что этот шанс надо оправдывать!

Спасибо всем коллегам!

Спасибо всем читателям!

Огромное спасибо издателю «Советского спорта» Сергею Колушеву за всё!

Спасибо всем друзьям!

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