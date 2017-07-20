«Спартак» берет хавбека «Челси» и интересуется игроком сборной Германии (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Две новости от «Спартака»

Пока все продолжают обсуждать дебютный матч «Спартака» в чемпионате, сами красно-белые приступили к подготовке к очередной игре. В воскресенье – «Уфа». Вчера на базе в Тарасовке команда провела полуторачасовую тренировку, состоящую из двух частей – в тренажерном зале и на поле. Для тех, кто отыграл полный матч с «Динамо», тренировка носила восстановительный характер. Самедов и Таски занимались индивидуально.



Фото: «Спартак»

Обо всем этом поведал официальный сайт клуба. Новый. И это первая новость. Что тут скажешь? Как всегда, непривычно. Но это, как всегда, быстро пройдет. Давно сайт красно-белых не обновлялся, очень давно.

Вторая новость – долгожданный новичок. Это полузащитник «Челси» Пашалич. Хорват, 22 года, полузащитник, принадлежит «Челси», но был в аренде в «Милане», а до этого в «Монако», в обоих клубах играл, что уже говорит о каком-то уровне. «Спартак» и «Челси» договорились – аренда без права выкупа, теперь решение за самим игроком.





И это еще не все. Как сообщает немецкое издание Bild, «Спартак» проявляет интерес к форварду «Вердера» Крузе. На его счету 12 матчей и 4 гола за сборную Германии. Якобы красно-белые готовы заплатить отступные в размере 15 млн евро. Ну, посмотрим.

«Зенит»: за два дня до «Рубина»

«Зенит», наоборот, как-то сбавил активность на трансферном рынке. Впрочем, сколько он уже купил и получил, если говорить об играх «Ростова»! Хотя Sky Sport Italia сообщил об интересе к опорнику «Ювентуса» Ринкону. Еще один?!





А вчера питерцы провели открытую тренировку. Все ждут матча с «Рубином», чтобы оценить потенциал команды Роберто Манчини. Все-таки Хабаровск – не показатель. Во всех смыслах. Даже если бы «Зенит» влетел 0:4, делать выводы было бы неправильно, поскольку есть фактор перелета на другой конец планеты, что искажает истинный уровень команды.





«Рубин» свою открытую тренировку проведет сегодня. Новостей откровенно мало. Вот Котуньо покинул клуб. А сколько их еще покинет! Разгребать Курбану Бердыеву предстоит долго.

Второе дерби

Новый тур стартует уже завтра. Один из центральных матчей – ЦСКА – «Локомотив». Говорят, Тошич продолжит карьеру в «Арсенале». Тульском, разумеется. Но что-то слабо верится. А ЦСКА по-прежнему никого не покупает. И вообще это можно уже не прописывать в каждом выпуске рубрики.





«Локомотив» приобрел Рыбуса. Классный игрок. Долго выступал в «Тереке», то есть к чемпионату адаптирован, а последний год провел в «Лионе». Вот что сказал сам футболист.

– В среду вечером мы встретились с Геркусом в Италии, и я подписал контракт. Все прошло с легкостью, с хорошим настроением. Я бы с радостью отправился в Москву прямо сейчас, но придется подождать – несколько дней уйдет на оформление документов. Что сказать – я счастлив. «Локо» – это просто круто. Впереди участие в трех турнирах. Будет сложно, но очень интересно. И мне очень хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и Европе. Знаю, что в клубе много талантливой молодежи, получается, по три игрока на позицию. Я готов к конкуренции и осознаю, что на всех позициях она очень серьезная, – сказал Рыбус.

«Локо» – это просто круто» – звучит как-то фальшиво после «Лиона». Из четвертой команды Франции (а Рыбус был игроком основной обоймы) – в восьмую команду России. Очень круто!

Стоимость этого удовольствия – всего-то 1,5 млн евро.



Фото: «Локомотив»

Шоу ветеранов

На этой неделе голами отличились Павлюченко и Сычев. Где? В ПФЛ! Третья по значимости лига России теперь действительно интересна.

«Казанка» разгромила «Знамя Труда». А Павлюченко оформил дубль за «Арарат» в матче с «Зорким». Кстати, в «Арарате» еще и Измайлов. Возможно, в будущем там окажутся многие сегодняшние наши звезды.





Бонус. Футбол в Химках

Ролик «Динамо ТВ» о первом дерби стартовавшего чемпионата.



