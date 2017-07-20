Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси

Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире.

Как сообщает GloboEsporte, Неймар уже сообщил своим друзьям, что подумывает принять предложение французского клуба. А предложение просто сумасшедшее. ПСЖ готов заплатить «Барселоне» неустойку, то есть 222 миллиона евро. А самому игроку – 2,5 миллиона евро в месяц. Но самое главное, у 25-летнего бразильца наконец-то появится возможность солировать, быть первой звездой команды. Эти доводы могут убедить Неймара сменить клуб.

Но и «Барселона» не сидит сложа руки, руководство попытается отговорить форварда от перехода в новую команду.

КАК РАЗВИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ

Еще в воскресенье бразильский портал Chuteira FC объявил, что ПСЖ ждет лишь сигнала от игрока, чтобы выплатить «Барселоне» неустойку. В понедельник каталонская газета Sport вышла с новыми откровениями. Оказывается, Неймар недоволен трансферной политикой «Барсы». Во вторник канал Esporte Interativo сообщил, что Неймар якобы уже принял предложение ПСЖ, и что о его подписании объявят в ближайшие недели.

А в среду эксклюзивной информацией порадовал GloboEsporte: согласно близким к футболисту и «Барселоне» источникам, Неймар действительно говорил друзьям, что может перейти в ПСЖ. «Сейчас ситуация 50 на 50», – цитирует свой источник GloboEsporte.

ЧТО ДЕЛАЕТ «БАРСЕЛОНА»

Руководство уже заявило, что не собирается расставаться с Неймаром, и что ПСЖ придется заплатить все 222 миллиона, если клуб хочет игрока. В клубе обеспокоены, что потеряют нападающего. Однако официально заявляют, что форвард останется к команде, и что в этом уверены «на 200 процентов».

Напомним, что ПСЖ принадлежит инвестиционной компании QSI, имеющей связи с королевской семьей Катара. И те готовы тратить очень большие деньги, чтобы заполучить Неймара.

ПОЧЕМУ НЕЙМАР МОЖЕТ УЙТИ

Существует целый ряд факторов, которые влияют на решения бразильца. Во-первых, огромная зарплата – она будет в два раза выше той, что Неймар получает в «Барселоне». Во-вторых, статус в новой команде – в «Барселоне» ему пока не достает влияния. Например, Неймар предлагал клубу приобрести двух бразильцев, Коутинью и Паулинью. Но «Барселона» так и не не смогла их подписать. Или не захотела. Еще одной просьбой нападающего было приобретение Лукаса Лимы. Он мог достаться «Барселоне» бесплатно, так как срок контракта с «Сантосом» подходил к концу. Однако же новость об интересе к игроку просочилась в прессу слишком рано, и «Барселона» отступилась, так как «Сантос» пообещал пойти в суд, если клуб начнет переговоры с Лимой раньше времени. В-третьих, Неймар сможет выйти из тени Лионеля Месси. Бразилец мечтает о награде лучшего футболиста мира. Но понимает, что в одной команде с Месси, – с которым у него отличные отношения, – сделать это будет непросто. В конце концов, «Барса» – команда Месси, точно так же как «Реал» – команда Роналду. Переезд во Францию привлекателен для Неймара и по другим причинам. С ПСЖ он может творить новую историю, заложить новые традиции, ведь команда ни разу не выигрывала Лигу чемпионов.

ПСЖ не в первый раз пытается подписать Неймара. В прошлом году бразилец предпочел продлить контракт с «Барселоной» до 2021 года. Но теперь заманить Неймара в Париж помогает Дани Алвес, большой друг нападающего.

Бразилец все еще не принял окончательного решения и пока что отправился вместе с «Барселоной» с США, где команда в рамках предсезонной подготовки сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и «Ювентусом».



