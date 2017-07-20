Рыбус по акции. «Локомотив» оформил лучший трансфер за несколько лет

Московский «Локомотив» объявил о трансфере польского флангового футболиста Мацея Рыбуса. Контракт с поляком заключен на три года. «Советский спорт» уверен – железнодорожникам несказанно повезло с покупкой.

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ «ЛОКО»

За «Локомотив» в это трансферное окно было немного страшно. На носу новый сезон, в том числе еврокубковый, а скамейка как была короткой, как в ближайшем от вас парке, так и осталась. Ну да, сохранили Кверквелию и Ари, в центре поля вроде бы кадровых проблем нет. Зато на флангах их не оберешься.

Команду покинули фланговые Шишкин и Янбаев, Виталий Денисов все еще травмирован, Маргасов, видимо, не появится в основе даже в страшном сне. И кем, спрашивается, играть? Тем более, на два фронта.

Когда в прессу только просочились слухи о Рыбусе и его возможном возвращении в РФПЛ, я сразу подумал о «Локомотиве». Он бы и ЦСКА не помешал (изначально говорили именно о возможном трансфере в армейский клуб), но «Локомотиву», испытывающего на флангах дикую жажду, он был все-таки нужнее.

УНИВЕРСАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Покупая Рыбуса, вы можете не волноваться, встанет ли он как в литой в вашу команду. Поверьте, станет. Он с успехом играл в основе в трех разных по философии командах – «Легии» (2008-2012), «Тереке» (2012-2016) и «Лионе» (2016).

Мацей – нестандартный фланговый футболист, постоянно выполняющий огромный объем работы. Чаще всего в карьере он исполнял роль крайнего левого форварда (80 матчей), да и вообще играл на левой бровке: 27 встреч на позиции защитника и еще 15 – в роли хавбека. Но частенько поляка видели и на правом фланге, где он продуктивно смотрелся на позиции все того же крайнего форварда (23 матча) и полузащитника (3).

Были случае, когда в Рыбус исполнял центрфорварда и опорного хавбека, но это было очень редко. Наиболее продуктивен игрок сборной Польши конечно же на флангах, точнее – на левом. От оттуда и подает удачно, и сам, подключаясь к атакам, немало забивает.

В ставшей традиционной схеме «Локо» с тремя центральными защитниками Рыбус явно займет место правого латераля. Позиция ему эта до боли знакома – в «Ахмате» он играл именно там. С ним железнодорожники явно прибавят не только в моторности, но и нестандартном мышлении. У Мацея есть задатки плеймейкера, он часто действует нестандартно, при этом не забывает отработать в обороне.

ТОП-ИГРОК ПО АКЦИИ

Не знаю, как еще назвать трансфер Мацея в «Локомотив». Красно-зеленые явно получили игрока по акции, ибо плата за такого футболиста в 1,5-2 миллиона евро – смешные деньги. И это прекрасно.

Все годы, что Рыбус выступал за «Терек», он был одним из лидеров чемпионата по точным передачам – процент никогда не падал ниже 75. Во Франции поляк вообще удивил – средний процент точности передач – 82%, в матчах Лиги чемпионов – 89%. И это для вечно обостряющего игрока! Лионский сезон наиболее показателен, данные по нему - самые свежие. Рыбус – бьющий (не менее одного удара за игру), пасующий (в среднем по одному лонгболлу, кроссу и обостряющему пасу за матч) универсал с дальним ударом, предпочитающий сваливаться по ситуацию в центральную зону.

Иными словами, «Локомотиву» очень повезло с покупкой. Зачастую мы ругаем команду Юрия Семина за отсутствие креатива и прямолинейность в атаке. Особенно если ничего не получается у Миранчука, а Фернандеш встал не с той ноги. Справа всегда есть работящий и неунывающий Виталий Денисов, дай бог ему здоровья и скорейшего восстановления, а слева теперь появился креативный, универсальный и, что очень важно, проверенный в российских условиях легионер-сборник, совсем недавно игравший в сложном с точки зрения конкуренции чемпионате Франции.

Рыбусу только 27 лет, он в расцвете сил и явно находится на пике. А много вы знаете пиковых футболистов, находящихся прямо сейчас в «Локомотиве»? Все те же Миранчук и Фернандеш. Может, кто-то еще?

Я все еще не перестаю удивляться, как же «Локо» заполучил этого игрока. Нет, ну точно в «Лионе» проходила какая-то акция.