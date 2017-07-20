АХЛ – за Олимпиаду! Кому выгодно, чтоб Американская лига не пошла по пути НХЛ

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о том, кому нужно, чтоб игроки АХЛ приняли участие в Зимних играх.

«Мы отпускаем своих игроков на Олимпиаду в Корею, - заявил глава АХЛ Дэвид Эндрюс. – И уже отправили 30 клубам сообщения об этом. Хоккеисты с контрактами в АХЛ могут ехать на Зимние игры».

Вот, казалось бы, какая разница? АХЛ, как и НХЛ – такая же коммерческая лига, зарабатывающая деньги на своем чемпионате. Так почему она считает возможным отпустить своих игроков в национальные сборные в отличие от «старшей сестры»?

Но разница есть и весьма существенная.

Для начала скажу о нескольких нюансах этого решения.

Во-первых, игроки АХЛ будут отпущены на Олимпиаду строго на время проведения Игр – с 5 по 26 февраля.

Во-вторых, АХЛ во время Олимпиады не делает паузы в своем чемпионате, а будет продолжать турнир в обычном распорядке.

Ну и в-третьих, пока разрешение участвовать в Зимних играх получили только хоккеисты, не имеющие контракты с клубами НХЛ. То есть если ты спущен в фарм-клуб, то... По таким игрокам решение пока не принято. Видимо, его примут уже в канун Олимпиады. Возможно, в индивидуальном порядке.

Так почему АХЛ может отпустить своих игроков на ОИ, не делая перерыва в чемпионате, а НХЛ не может?

Думаю, ответ на этот вопрос математически прост. Все дело в количестве игроков, которые исчезнут из внутреннего чемпионата на время Олимпийских игр.

Ну вот кому нужна АХЛ для формирования национальной сборной?

России? Смешно. И наверняка также кисло улыбнутся в ответ на предложение «усилиться игроками АХЛ» хоккейные федерации Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии… Все они предпочтут взять игроков в сборную из своих национальных чемпионатов, либо из КХЛ.

Даже канадцам, как ни странно на первый взгляд, АХЛ особо сегодня не нужна. Их и в Европе, и в той же КХЛ выступает вполне достаточно, чтобы не просто сколотить крепкую команду, но и начать ее наигрывать уже в августе к Олимпийским играм.

Напомню, что федерация хоккея Канады уже объявила, что «кленовая» сборная этим летом примет участие в наших предсезонных турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. И понятно, что такой неожиданно вспыхнувший у заокеанских игроков интерес к российским летним спаррингам напрямую связан с подготовкой к Олимпиаде. Тем более, что позднее канадцы собираются сыграть также и на Кубке Первого канала, и на Кубке Карьяла. Как видите, за пределами НХЛ канадцы двумя руками голосуют за участие в Евротуре. Потому что это интересно и полезно для всех сборных.

Но вернемся к олимпийской подготовке. Единственной сильной командой, выпадавшей из этого ряда стала сборная США. Своего чемпионата у американцев как бы нет. Хотя, если по факту, то НХЛ – это и есть американский чемпионат. Ведь большинство клубов лиги – американские. Просто из-за отсутствия лимита это напрямую не сказывается на силе сборной. Имея на своей территории сильнейшую (как считают многие) лигу в мире, американцы уже давно забыли, когда побеждали на ОИ или хотя бы взрослом ЧМ. Отчасти еще и потому, что НХЛ готовит в американских клубах и прямых конкурентов для международных турниров. Тех же канадцев, к примеру.

Но на нынешнюю Олимпиаду НХЛ решила игроков не отпускать. Так где американцам брать кадры для сборной? Остается два пути – студенческие команды и низшие североамериканские лиги.

Думаю, именно поэтому, АХЛ и приняла сейчас решение отпустить игроков на Олимпиаду. Под давлением США. Потому что в Корею полетят оттуда в основном американцы. Есть основания предполагать, что и некоторые американские игроки с контрактами в НХЛ получат добро на участие в Играх. Если будут в тот момент находиться в фарм-клубах.

Вообще, интересная прорисовывается лазейка! Если АХЛ и НХЛ позднее примут решение отпускать игроков из фарм-клубов на Олимпиаду… То в последний момент некоторые сборные (в первую очередь североамериканские) все же получат возможность усилиться игроками НХЛ через фарм-клубы в АХЛ.

Ну а сборную России все эти заокеанские нюансы касаются мало. Поэтому мы сосредоточимся на товарищеских поединках с Канадой. До ближайшего осталось всего пара недель!