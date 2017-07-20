«Форма должна быть удобной, а не яркой!»

В здании Олимпийского комитета России прошли сразу три мероприятия. Сперва на Исполкоме ОКР утвердили состав юношеской сборной для участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале, а потом вручали государственные награды лучшим спортивным функционерам России и представляли новую форму сборной от компании ZASPORТ. Корреспондент «Советского спорта» рассказывает, как это было.



БОЛЬШОЙ ДЕНЬ В ОКР

То, что в Олимпийском комитете России большой день, стало ясно еще на подходе к парковке. Количество черных седанов представительского класса с красивыми номерами возле здания на Лужнецкой набережной зашкаливало. Охранники старательно распределяли парковочные места, а президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили в окружении соратников уверенным шагом направлялся к входной двери.



И уже войдя в здание, стало окончательно понятно - здесь все: Шамиль Тарпищев, Елена Исинбаева, Софья Великая… Но ничего удивительного в этом не было. За один день в здании ОКР было запланировано три мероприятия. Первым в расписании значилось заседание Исполкома, на котором был утвержден состав российской команды для участия в XIV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьере.



В рамках этих соревнований будет разыграно 130 комплектов медалей в 10 видах спорта: дзюдо, плавании, легкой атлетике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, теннисе, баскетболе, гандболе и волейболе. Россияне выступят во всех видах программы, кроме гандбола (юноши) и баскетбола (девушки и юноши).



Отдельным пунктом в повестке Исполкома значилось обсуждение ситуации, которая сложилась с нашими легкоатлетами. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что на фестивале российские легкоатлеты не должны выступать под флагом своей страны в связи с дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), и уведомила о своей позиции ассоциацию Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).



Президент ОКР Александр Жуков пресек все домыслы и сообщил, что наши легкоатлеты на этом соревновании выступят под флагом своей страны.



- При утверждении состава Олимпийской юношеской команды Исполком учел позицию руководства (ЕОК) в отношении юных российских легкоатлетов, поскольку именно ЕОК определяет условия участия команд в Европейских юношеских олимпийских фестивалях. ЕОК считает, что все члены нашей команды должны выступать в российской форме под российским флагом, а в случае успеха на церемонии награждения должен звучать российский гимн.



Завершился Исполком объявлением состава олимпийской делегации, в которую вошли 152 человека, из них 105 спортсменов (41 юноша и 64 девушки), в том числе представители легкой атлетики в возрасте до 15 лет.



ВСЕМ ПО ЗАСЛУГАМ

Следом члены Исполкома практически в полном составе переместились на этаж выше. В конференц-зале состоялась торжественная церемония вручения государственных наград представителям спортивных федераций и сотрудникам ОКР, которые помогали нашим спортсменам завоевывать медали на Олимпиаде в Рио.



Так, например, Ордена почета был удостоен главный тренер российских дзюдоистов Эцио Гамба – его парни принесли нашей сборной два золота. Михаил Мамиашвили летом 2016 радовался девяти олимпийским медалям наших борцов, а вчера с широченной улыбкой принимал очередную государственную награду – Орден дружбы. Всего за разного рода заслуги перед отечественным спортом было награждено больше 60 человек.



- Вручать эти награды особенно приятно, потому что Игры в Рио были труднейшие. На спортсменов и тренеров оказывалось давление со всех сторон, атмосфера была нервная да и соревнования были сложнейшие, безусловно. И то, что нам всем вместе удалось в этой ситуации выступить достойно, не подвести страну – это очень важно.



Я думаю, что все эти награды абсолютно заслужены и уверен в том, что мы и дальше будем прилагать усилия для того, чтобы не просто поднимать спорт, но и достигать новых высот. Мы должны оправдывать доверие наших болельщиков, чтобы люди в нашей стране получали удовольствие от спортивных соревнований и побед наших спортсменов, - завершил торжество своей речью Александр Жуков.

ПЕРВЫЙ ШАГ КОМПАНИИ ZASPORT

Пожалуй, главным и наиболее интригующим событием стала презентация формы юношеской сборной России от нового партнера ОКР – компании ZASPORT. Контракт с экипировщиком был подписан в марте и спустя три месяца были представлены первые плоды работы компании Анастасии Задориной. Всего в рамках коллекции было выпущено более 300 комплектов одежды.



- Олимпийский календарь диктует жесткие дедлайны, поэтому команда ZASPORT разрабатывала концепцию и отшивала новую юношескую коллекцию в сжатые сроки. В начале апреля мы обсудили с ОКР первые эскизы, концепцию дизайна и приступили к производству. Наша компания работает с 2011 года, у меня есть значительный опыт в этой сфере, я знаю, как отшиваются коллекции, как работать с тканями, какие они бывают. Поэтому подавая заявку на сотрудничество с ОКР, я понимала, что это большой вызов для меня. Благодаря сплоченной и профессиональной командной работе нам удалось воплотить все задуманное, - на пресс-конференции главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина не скрывала положительных эмоций.



Своими первыми впечатлениями от сотрудничества с новым экипировщиком поделился и Александр Жуков.



- Это первый и очень важный шаг компании ZASPORT в рамках сотрудничества с ОКР. Мы надеемся, что эта форма понравится всем, но нам, как Олимпийскому комитету России, в первую очередь, хочется, чтобы она нравилась спортсменам. Как вы видите, с одной стороны экипировка современная, с другой – она такая, что ее нельзя спутать с формой другой страны. Мы с нетерпением ждем эскизов коллекции, в которую будут одеты наши олимпийцы на предстоящих Играх в Пхенчхане.



Основным цветом коллекции стал серый, а также в ней был сделан акцент на российском флаге, в цветах которого оформлены основные элементы кроя. Вопрос: «не кажется ли новая форма слишком скучной и безликой?» Анастасия Задорина встретила с улыбкой.



- Серый цвет был взял за основу, потому что это архитектура, это большой город, инновации в экономике. Мы понимаем, что наши спортсмены должны выглядеть гармонично и строго. В первую очередь, форма должна быть удобной, а не яркой. В данной ситуации мы делаем ставку на качество.



На презентации формы также присутствовали звезды спорта. Поэтому не поинтересоваться мнением двукратной олимпийской чемпионки и члена Международного Олимпийского комитета Елены Исинбаевой о новой форме сборной журналисты не могли.



- Я принимала участие во Всемирных юношеских играх в 1998 году. По сути, это была взрослая Олимпиада среди детей до 16 лет. Тогда нас экипировал большой, известный бренд, форма была хорошая. Что касается экипировки ZASPORT, я думаю, нам стоит дождаться, когда ребята вернутся с олимпийского фестиваля, встретить их в аэропорту, чтобы посмотреть, как одежда будет выглядеть после ее использования. Это и будет главный результат работы нового экипировщика, - подвела черту под презентацией прославленная спортсменка.

