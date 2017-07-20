Юрий Палыч не знает, как одолеть Гончаренко?

Центральный матч 2-го тура ЦСКА – «Локомотив» – это не просто столичное дерби. Это еще и противостояние двух тренеров, в котором Юрий Семин еще никогда не побеждал Виктора Гончаренко.

Конечно, матчей между двумя этими специалистами было не так уж много, чтобы с уверенностью говорить о некой тенденции – всего четыре. Тем не менее, они были весьма разнообразны. Оба тренера успели за это время поруководить сразу несколькими клубами: Семин – «Мордовией», «Анжи» и «Локомотивом», Гончаренко – «Кубанью», «Уралом», «Уфой» и ЦСКА. Так что впервые им предстоит «повторение пройденного материала»: дебютный матч между ЦСКА и «Локо» при нынешних рулевых состоялся в конце прошлого сезона.

Первое свидание Семина с Гончаренко произошло три года назад – в 3-м туре чемпионата-2014/15 в Саранске. И ничем примечательным не запомнилось, завершившись нулевой ничьей. «Кубани» в концовке было попроще: «Мордовия» в середине второго тайма из-за перебора желтых карточек потеряла бельгийца Данило. Но хозяева выстояли, и довольными, пожалуй, остались обе стороны. Краснодарцы – тем, что не проиграли первый в сезоне гостевой матч. Саранчане – тем, что после домашнего поражения в прошлой игре от ЦСКА не уступили в меньшинстве. Они и в таблице-то оказались после этого тура почти по соседству: «Кубань» – седьмая, «Мордовия» – девятая.

Минул год, и эти два специалиста встретились вновь. На этот раз в Каспийске, где в роли радушного хозяина вновь оказался Семин. И вновь разошлись миром. «Урал» Гончаренко открыл счет перед самым перерывом – отличился нынче отправившийся на повышение в сам «Зенит» Александр Ерохин. «Анжи» Семина сравнял счет в середине второго тайма с 11-метровой отметки – сделал это бразилец Леонардо. И на этот раз «отскочил» уже Виктор Михайлович: обвиненный в пенальти Александр Сапета, который появился на поле всего за 4 минуты до этого, увидел перед собой красную карточку. Впрочем, в этих клубах не задержались оба тренера. Для Гончаренко та встреча вообще стала последней с «Уралом» (хотя после 6 игр клуб занимал 10-е место). А с Семиным махачкалинцы расстались после 10 туров, что было более логично: «Анжи» замыкал таблицу.

Наконец, в прошлом сезоне Юрий Палыч вернулся в родной «Локомотив». И дважды встречался с Гончаренко в Москве, уступив с сухим счетом в обоих матчах. Домашняя игра с «Уфой» превратилась для железнодорожников в настоящий кошмар. Иначе и не скажешь, если во втором тайме сначала Неманья Пейчинович не смог реализовать пенальти, «благословив» выигравшего у него дуэль Андрея Лунева на продолжение карьеры в «Зените». А затем единственный в матче гол другой защитник красно-зеленых Ведран Чорлука отправил в собственные ворота.

Зато последняя дуэль этих тренеров была выиграна Гончаренко «в одни ворота». И ворота эти были «Локомотива», в которые беспощадный ЦСКА отправил 4 мяча. Вот только вряд ли Семин сильно расстроился после того разгрома. «Локо» за 6 туров до финиша шел на шестом месте, отставая от занимавшего четвертую, последнюю еврокубковую строчку «Краснодара» на 6 очков. Мягко говоря, весьма туманная перспектива представлять нашу страну на международной арене. Однако у Юрия Палыча был запасной вариант. И он, бросив в жертву премьер-лигу (в которой тут же уступил и дома «Рубину» – 0:1), предпочел попасть в ту же Лигу Европы через «черный ход» – спустя 6 дней со счетом 2:0 выиграв у «Урала» финал Кубка России.

Нынче ЦСКА и «Локомотив» находятся в равных условиях: у обоих клубов есть серьезные амбиции, и оба стартовали в новом чемпионате с побед. Так не пора ли, Юрий Палыч, наконец, постараться обыграть Виктора Михайловича?