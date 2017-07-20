Жозе Моуринью: Меня не интересуют трансферы «Челси», у нас лучший форвард АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал переход Альваро Мораты, высказался об уровне Ромелу Лукаку, а также рассказал о состоянии Маркоса Рохо.

– Меня не интересуют трансферы «Челси», – говорит экс-наставник «синих», который пытался переманить Морату в «МЮ». – Конечно, нам нужен был еще один центральный нападающий. Златан, как вы помните, получил травму, а Рэшфорду иногда нужно давать отдых.

Сейчас я могу с уверенностью сказать, что у нас есть сильный игрок. Настоящий бомбардир, который заметно прибавил за несколько лет. Это уже не тот мальчик, с которым я работал в «Челси».

Повторюсь, у «Юнайтед» есть Лукаку. Сейчас это лучший нападающий чемпионата Англии. Конечно, ему еще придется доказать свою состоятельность. Особенно это касается Лиги чемпионов. Но то, что этот парень очень талантлив, глупо отрицать.

Почему «Челси» пригласил Морату? Очевидно, клуб расстанется с Диего Костой. Мне кажется, тут все просто, – заявил Моуринью.

Жозе Моуринью: Не могу сказать, что доволен трансферами «Юнайтед»

– Рохо будет лечиться до декабря. – рассказывает наставник «красных дьяволов». – Нет никаких шансов на то, что он вернется в строй до начала зимы. У нас короткая скамейка, поэтому клубу следует пригласить еще пару игроков. Ранее я сказал, что мы планировали пригласить 4 новичков, но трансферный рынок – непростая штука. Здесь серьезная борьба. Мы не тот клуб, который готов выполнить любые требования.

Знаете, некоторые могут спокойно сказать «нет», поскольку не нуждаются в деньгах. У них в этом плане все в порядке. Поэтому, они в праве диктовать свои условия.

Могу предположить, что «Манчестер Сити» предлагал за Уокера 25 млн фунтов, а в итоге вы сами знаете, во сколько Кайл обошелся клубу. Тут все дело в переговорах. Таковы реалии, но я к ним привык. Сейчас все платят большие деньги за хороших игроков. Но есть большая разница между хорошим и большим игроком, – заключил специалист.