Что гложет Глушакова?

Можно ли считать ничью «Спартака» в первом туре чемпионата провалом? Наверное, можно. Справедливо ли винить в упущенной победе исключительно Дениса Глушакова? Наверное, делать этого не стоит, прежде всего, по нескольким причинам.

Первая и самая главная. В данный момент Глушаков не продлил контракт со «Спартаком». По действующему соглашению у капитана красно-белых еще 2 года контракта. Но с оговоркой «+1». То есть Глушакову нужно сыграть определенный процент времени в сезоне 17/18, чтобы данная опция активировалась автоматически. Все помнят ситуацию с Романом Широковым, которому не хватило одного тайма до годичного продления. В схожей контрактной ситуации находится Глушаков. По информации «Советского спорта», клуб оттягивает переговоры по новому соглашению с футболистом, это нервирует игрока и мешает ему сконцентрироваться на футболе. Похожая ситуация, кстати, и с Дмитрием Комбаровым. А ранее с ней сталкивался и Квинси Промес, добиваясь улучшенных условий около трех месяцев. А ведь новый контракт с красно-белыми может стать для Дениса последним в карьере. И он не скрывает, что хотел бы закончить ее в «Спартаке». В прошлом сезоне Глушаков стал одним из лучших игроков не только своей команды, но и всего чемпионата в целом. И, разумеется, заслужил гарантий, в виде улучшенных условий. В данный момент именно Глушаков, а не Промес или Фернандо является олицетворением команды и её прошлогоднего успеха. А психологический пресс – явная помеха возможному повторению или преумножению последних достижений. И с приходом Марио Пашалича, прямого конкурента по позиции, без прояснения ситуации с карьерным будущим, Глушакову будет тяжело сосредоточиться.

Причина вторая – усталость. За последние полтора года полноценный, человеческий отдых Глушакова составил примерно полторы недели. Это 10 дней из около 500. Январь-май 2016 – РФПЛ, далее подготовка к чемпионату Европы. После – бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал несколько выходных перед сборами (проигрыш АЕКу, как напоминание о необходимости своевременного восстановления). В декабре 2016-го в семье Глушаковых появился второй ребенок, какой уж тут отдых! Далее весенняя предчемпионская часть сезона, а потом Кубок конфедераций. И долгожданные полторы недели отпуска перед новым сезоном. А с учетом ЧМ-2018 Глушакову в ближайший год опять придется работать на износ. Не многовато ли требований к человеческому организму, пусть и по-спортивному профессиональному? Да, на данный момент «Спартак» не усилился перед Лигой чемпионов, но и в чемпионате, как мы видим, играть одним и тем же составом достаточно проблематично. К тому же, физическая готовность команды на старте сезона напоминает прошлогоднюю. И в этом компоненте прибавлять должны все игроки.

Причина третья – неудобная схема. В матче против «Динамо» построение «Спартака» поменялось с привычного на 4-2-4. Работы в обороне игрокам середины прибавилось, а атаковать получалось реже. Часто в центре поля просто не хватало Глушакова и Фернандо, из-за этого образовывались зоны, в которые врывались динамовцы. Смена схемы продиктована не прихотью главного тренера, а ситуацией, заложником которой стал Каррера. Да и травмы нескольких основных игроков не позволили красно-белым начать чемпионат в оптимальном составе.