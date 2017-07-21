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«Харламов Трофи-2017»: кто за кого голосовал (руководители)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зинэтула Билялетдинов
Зинэтула БилялетдиновФото: «Советский спорт»

Евгений Малкин – лучший российский хоккеист мира! Лауреат «Харламов Трофи»-2017

РУКОВОДИТЕЛИ (генменеджеры и тренеры)

I. Зинэтула Билялетдинов (Ак Барс)

1. Малкин
2. Мозякин
3. Бобровский

«Евгений Малкин – интересный, неординарный игрок. Креативный. И отдать может, и забить, и в обороне неплохо участвует. Стабильно играет, когда нет травм. Настоящий форвард».

II. Леонид Вайсфельд (Салават Юлаев)

1. Малкин
2. Бобровский
3. Панарин

«Почему Малкин? Потому что человек выиграл Кубок Стэнли и был одним из самых ключевых игроков в своей команде. Я бы даже назвал Женю лучшим, но там все-таки есть Сидни Кросби».

III. Геннадий Величкин (Металлург Мг)

1. Малкин
2. Мозякин
3. Зарипов

«Малкин сегодня – лучший российский хоккеист вообще. А если считать из магнитогорских воспитанников, то тем более. Но вообще для меня все трое равны. И было бы это разрешено правилами конкурса, я бы всех троих поставил на первое место».

IV. Михаил Головков (Витязь)

1. Малкин
2. Мозякин
3. Капризов

«Малкин – трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Это самый крупный успех нашего игрока на международной арене в сезоне. Евгений подтверждает, что он – очень большой мастер».

V. Виталий Давыдов (Динамо М)

1. Мозякин
2. Дадонов
3. Зарипов

«Удивительный игрок – Сергей Мозякин. Его хотелось бы отметить. А вот за хоккеистами НХЛ я особо не слежу, хотя всегда считал и думаю, что Александр Овечкин – очень сильный форвард».

VI. Игорь Есмантович (ЦСКА)

1. Малкин
2. Мозякин
3. Кошечкин

«Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, выиграл его во второй раз подряд и внес в победу «Питтсбурга», на мой взгляд, наибольший вклад».

VII. Алексей Жамнов (Спартак)

1. Бобровский
2. Малкин
3. Мозякин

«У него получился хороший сезон, «Коламбус» здорово сыграл благодаря Бобровскому. Жаль, что не хватило опыта в плей-офф. А еще Сергей отлично помог сборной России на Кубке мира».

VIII. Игорь Захаркин (Югра)

1. Малкин
2. Мозякин
3. Бобровский

«Евгений не только провел блестящий сезон, но еще и трофей завоевал – Кубок Стэнли. Он у нас – главный номинант. Первое место Малкина бесспорно… Мозякин забросил больше всех шайб, и делает это регулярно. Бобровский вытащил в плей-офф не самую сильную команду, и его роль в «Коламбусе» чрезвычайно высока».

IX. Владимир Кречин (Куньлунь)

1. Малкин
2. Радулов
3. Гусев

«В третий раз выиграл Кубок Стэнли. Это большое достижение».

X. Александр Медведев (СКА)

1. Малкин
2. Ковальчук
3. Мозякин

«Малкин в третий раз выиграл Кубок Стэнли, стал самым результативным в плей-офф. Забивал важнейшие голы. Здесь даже спорить не о чем.

Ковальчук в этом сезоне после травмы Дацюка стал капитаном, привел СКА к победе в плей-офф. Результативно играл в регулярке. Забрасывал важные шайбы в финале Кубка Гагарина.

Мозякин не устает удивлять своими рекордами и игрой. Очень жаль, что он получил обидную травму на чемпионате мира. Но думаю, Сергей еще себя покажет в сборной».

XI. Кирилл Фастовский (Сибирь)

1. Мозякин
2. Кошечкин
3. Белов

« Поразительная результативность у Мозякина из года в год. Его стабильность потрясает. Только за это ему можно давать героя, а также первое место в «Харламов Трофи»… А почему Белов? Он стал настоящим столпом обороны, вырос до капитана сборной. Я его знаю давно, очень за него рад. Считаю, что Антон сделал невероятный шаг вперед. Это уже не просто защитник, а основа, кремень. Краеугольный камень».

XII. Владимир Шалаев (Авангард)

1. Мозякин
2. Малкин
3. Панарин

«Мозякин в последние годы – и в этом сезоне в том числе – на своем примере показывает, что такое настоящий профессионализм. Сколько рекордов он побил, сколько шайб забросил, и до сих пор никто не может с ним соревноваться. Торжественные мероприятия, посвященные закрытию сезона КХЛ, сейчас – бенефисы Мозякина. Нужно гордиться, что в нашей лиге играет такой мастер».

XIII. Юрий Яковлев (Локомотив)

1. Бобровский
2. Кучеров
3. Малкин

«Бобровский – успехи в НХЛ и на Кубке мира. Отдельное спасибо за мастер-классы в России».


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