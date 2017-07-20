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Прошлое и нынешнее Босса. Гид по матчу 2-го тура РФПЛ-17/18 ЦСКА – «Локомотив»

Александр Бухаров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Прошлое и нынешнее Босса. Гид по матчу 2-го тура РФПЛ-17/18 ЦСКА – «Локомотив»
Фото: «Советский спорт»

Очередное московское дерби, третье за 8 дней, состоится в пятницу 21 июля в 19:30 по московскому времени между столичными клубами ЦСКА и «Локомотив». Первая игра между командами была 8 августа 1993 года на стадионе «Лужники», в том матче красно-синие одержали победу со счетом 3:1. Общая статистика гласит, что команды сыграли между собой 55 официальных игр. У команд по 23 победы, 9 раз разошлись миром. За этот период ЦСКА забил 73 мяча (36 дома), а «Локо» 58 (27 в гостях).

Ориентировочные составы

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Березуций В., Васин, Березуцкий А., Вернблум, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Миранчук Алексей, Денисов И., Миранчук Антон, Фарфан, Ари.

Кто не выйдет на поле

В предстоящем матче точно не сыграют травмированные игроки «Локомотива»: Ведран Чорлука и Виталий Денисов.

Погода во время матча

По данным gismeteo, завтра во время игры погода обещает быть хорошей: +17 °C, малооблачно, возможно будет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 8 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 62%. Геомагнитное поле 2 балла.

Интересные факты:

Последняя игра, в которой хозяевами были красно-синие, завершилась ничьей. Но она была в Химках.

На новой «Арене ЦСКА» железнодорожники еще не играли.

Каждая из команд дома побеждала по 13 раз, но в гостях «Локо» играет хуже – на одно поражение больше.

Самая результативная игра получилась на стадионе «Динамо» в Чемпионате России 2000 года при 6000 зрителей. На третьей минуте Кулик забил первый гол, на 19 минуте Семак удвоил преимущество, а Бычков сделал счет разгромным за 6 минут до перерыва. Во втором тайме Терехин сделал дубль за 15 минут с помощью двух пенальтей, но вскоре Корнаухов вновь увеличил отрыв в счете, также реализовав 11-метровый. Сенников под занавес игры сократил отставание, но железнодорожникам это не помогло, игра закончилась со счетом 4:3 в пользу московских армейцев.

Самый популярный счет в играх между командами 1:0 – такой исход игры был 16 раз.

Из 9 ничейных результатов 4 раза команды так и не смогли распечатать чужие ворота. Остальные игры заканчивались со счетом 1:1.

Больше всего мячей забивалось при победе ЦСКА – 70 голов. При успехе «Локомотива» 46 раз вратари доставали мяч из ворот.

За последние 10 игр в Чемпионатах России, красно-зеленые побеждали лишь однажды 23 октября прошлого года, и дважды до этого играли в ничью.

Крайний, на данный момент, матч завершился разгромом железнодорожников. Со счетом 4:0 была добыта победа, которая стала самой крупной в истории противостояний.

«Локомотив» же не выигрывал у армейцев больше, чем с разницей в 2 мяча.

За последние 5 игр было забито 13 мячей: 9 раз поражали чужие ворота игроки ЦСКА.

Последний раз «Локомотив» забивал армейцам больше одно мяча 24 марта 2012 года.

Два человека будут на поле, а точнее рядом с ним на тренерском мостике, которые были и наверно помнят первую игру «Локомотива» против ЦСКА в 1993, в первом Чемпионате России. Под руководством главного тренера Юрия Павловича Семина защищал ворота 22х летний Сергей Овчинников. Последний теперь тренирует красно-синих вратарей

Прогноз на матч

Армейцы смотрятся уверенно, как будто и не было перерыва. Оборона, конечно, грешит, но в целом приличная. «Локомотиву» пришлось тяжело в прошлую пятницу, они отыграли 120 минут и уступили. Не без труда одолели в первом туре тульский «Арсенал», помог гол защитника после розыгрыша штрафного. В этой игре победа ЦСКА выглядит логично, счет 2:0 никого не удивит.

Где смотреть матч 2 тура РФПЛ 17/18 ЦСКА – «Локомотив»

Московское дерби второго тура Чемпионата России можно будет наблюдать на телеканале «Матч!».

На нашем сайте можно также посмотреть прямую трансляцию ЦСКА – «Локомотив» 21 июля в 19:30 по мск.

Матч

ЦСКА - Локомотив

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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