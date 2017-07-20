Прошлое и нынешнее Босса. Гид по матчу 2-го тура РФПЛ-17/18 ЦСКА – «Локомотив»
Очередное московское дерби, третье за 8 дней, состоится в пятницу 21 июля в 19:30 по московскому времени между столичными клубами ЦСКА и «Локомотив». Первая игра между командами была 8 августа 1993 года на стадионе «Лужники», в том матче красно-синие одержали победу со счетом 3:1. Общая статистика гласит, что команды сыграли между собой 55 официальных игр. У команд по 23 победы, 9 раз разошлись миром. За этот период ЦСКА забил 73 мяча (36 дома), а «Локо» 58 (27 в гостях).
Ориентировочные составы
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Березуций В., Васин, Березуцкий А., Вернблум, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Баринов, Фернандеш, Миранчук Алексей, Денисов И., Миранчук Антон, Фарфан, Ари.
Кто не выйдет на поле
В предстоящем матче точно не сыграют травмированные игроки «Локомотива»: Ведран Чорлука и Виталий Денисов.
Погода во время матча
По данным gismeteo, завтра во время игры погода обещает быть хорошей: +17 °C, малооблачно, возможно будет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 8 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 62%. Геомагнитное поле 2 балла.
Интересные факты:
Последняя игра, в которой хозяевами были красно-синие,
завершилась ничьей. Но она была в Химках.
На новой «Арене ЦСКА» железнодорожники еще не
играли.
Каждая из команд дома побеждала по 13 раз, но в
гостях «Локо» играет хуже – на одно поражение больше.
Самая результативная игра получилась на стадионе
«Динамо» в Чемпионате России 2000 года при 6000 зрителей. На третьей
минуте Кулик забил первый гол, на 19 минуте Семак удвоил преимущество, а
Бычков сделал счет разгромным за 6 минут до перерыва. Во втором тайме
Терехин сделал дубль за 15 минут с помощью двух пенальтей, но вскоре
Корнаухов вновь увеличил отрыв в счете, также реализовав 11-метровый.
Сенников под занавес игры сократил отставание, но железнодорожникам это не
помогло, игра закончилась со счетом 4:3 в пользу московских армейцев.
Самый популярный счет в играх между командами 1:0
– такой исход игры был 16 раз.
Из 9 ничейных результатов 4 раза команды так и не
смогли распечатать чужие ворота. Остальные игры заканчивались со счетом
1:1.
Больше всего мячей забивалось при победе ЦСКА –
70 голов. При успехе «Локомотива» 46 раз вратари доставали мяч из ворот.
За последние 10 игр в Чемпионатах России,
красно-зеленые побеждали лишь однажды 23 октября прошлого года, и дважды
до этого играли в ничью.
Крайний, на данный момент, матч завершился разгромом
железнодорожников. Со счетом 4:0 была добыта победа, которая стала самой
крупной в истории противостояний.
«Локомотив» же не выигрывал у армейцев больше,
чем с разницей в 2 мяча.
За последние 5 игр было забито 13 мячей: 9 раз
поражали чужие ворота игроки ЦСКА.
Последний раз «Локомотив» забивал армейцам больше
одно мяча 24 марта 2012 года.
Два человека будут на поле, а точнее рядом с ним на тренерском мостике, которые были и наверно помнят первую игру «Локомотива» против ЦСКА в 1993, в первом Чемпионате России. Под руководством главного тренера Юрия Павловича Семина защищал ворота 22х летний Сергей Овчинников. Последний теперь тренирует красно-синих вратарей
Прогноз на матч
Армейцы смотрятся уверенно, как будто и не было перерыва. Оборона, конечно, грешит, но в целом приличная. «Локомотиву» пришлось тяжело в прошлую пятницу, они отыграли 120 минут и уступили. Не без труда одолели в первом туре тульский «Арсенал», помог гол защитника после розыгрыша штрафного. В этой игре победа ЦСКА выглядит логично, счет 2:0 никого не удивит.
Где смотреть матч 2 тура РФПЛ 17/18 ЦСКА – «Локомотив»
Московское дерби второго тура Чемпионата России можно будет наблюдать на телеканале «Матч!».
На нашем сайте можно также посмотреть прямую трансляцию ЦСКА – «Локомотив» 21 июля в 19:30 по мск.
Матч
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция