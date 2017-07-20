«Они могут преподнести сюрприз». Масалитин о столичном дерби ЦСКА – «Локомотив»

Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим московского ЦСКА.

Напомним, завтра, 21 июля, армейцы примут на домашней арене «Локомотив». Начало встречи – 19.30 мск.

– Кто является фаворитом? Конечно, ЦСКА. Тут не может быть никаких вопросов. Есть ли шансы у «Локомотива»? Мы имеем дело с футболом. Будь удача на стороне «Локо», они бы и Суперкубок взяли, хотя, «Спартак» доминировал до финального свистка.

– Накануне команду Семина пополнил хорошо нам известный Мацей Рыбус. Что он может дать команде?

– Для начала поляк должен адаптироваться. Потом тренерский штаб будет оценивать его физическое состояние. И последнее – Семин, как мне кажется, будет смотреть, насколько он вписывается в схему игры. В общем, это вопрос времени. Не факт, конечно, что он выйдет завтра в основе, и вообще заиграет.

– Является ли ЦСКА фаворитом нынешнего розыгрыша чемпионата России?

– Конечно. В стане армейцев выстроенный состав. К тому же, игроки привыкли к Гончаренко, а он знает, на что способны его подопечные. Но я думаю, что клуб должен пригласить новых игроков. Почему? Потому что играть на три фронта с таким количеством футболистов будет очень тяжело. У них просто не хватит сил.

– И вновь о матче с «Локо» – в прошлом сезоне ЦСКА разгромил красно-зеленых. Как думаете, игрокам это придает дополнительной мотивации?

– Конечно. Для любого футболиста поражение – неприятный момент. И тут дело не в счете. Всегда хочется отыграться, но позволит ли ЦСКА?

Нужно понять, что каждый матч – отдельно взятая история, в которой может случиться все, что угодно. Да, ЦСКА фаворит, – продолжает Валерий Масалитин. – У них сильнее состав, но «Локо» может преподнести сюрприз. Другое дело – физическое стояние красно-зеленых. Они уже два матча провели (со «Спартаком» и тульским «Арсеналом» – прим. Редакции). Посмотрим, как сложится игра.