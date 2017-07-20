Евгений Ловчев: Сегодня покушались на Зобнина, а завтра нападут на сборную

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о нападении болельщиков на Романа Зобнина во время матча «Динамо» – «Спартак».

«САМАЯ БОЛЬШАЯ УГРОЗА – СЛЕСАРЬ ОБЕЩАЛ ВОДУ ОТКЛЮЧИТЬ»

Хочу начать с того, как обстояло дело с болением в наше время. Болели тогда более умеренно. Могу вспомнить несколько эпизодов, но они мне сейчас кажутся смешными. Это было примерно в 1974 году. Саша Масляков снимал про меня передачу для Центрального телевидения из цикла «Адреса молодых». Съемочная группа пришла прямо в лужниковскую раздевалку, что было случаем небывалым, помню, ребята немного напряглись от этого визита. И мы проиграли «Днепру» – 1:4. Я расстроенный выскочил на машине на набережную, скорость превысил. Меня тормозит инспектор и показывает на этом «пистолете» – скорость 110 км. Я ему объясняю: мол, расстроился, вот проиграли. А он: «Ах, еще и проиграли!» и прокалывает мне права.

Однажды возвращаюсь домой, на лавке сидит наш водопроводчик. «Как сыграли?» – «Проиграли». «Воду, на хрен, тебе отключу».

Когда я ушел от Бескова в «Динамо», отыграл там сезон, мне потом пришлось не раз объяснять спартаковским болельщикам, почему так случилось. Но оскорблений никаких я не слышал в свой адрес. Лишь в шутку некоторые называли меня «юным динамовцем». Было тогда такое общество.

«ТАК МЫ СКАТИМСЯ ДО КОЛУМБИИ, ВСПОМНИТЕ ЭСКОБАРА»

Теперь о ситуации с Зобниным. Мы помним, как динамовские болельщики приезжали на базу в Новогорск и стреляли по футболистам из пейнтбольных ружей. Другой раз они приехали на базу для серьезного разговора, угрожали им. Это безобразие, с этим должна разбираться полиция.

Таким темпами скоро мы докатимся до Колумбии, когда после ЧМ-1994 в баре в Боготе застрелили защитника сборной Пабло Эскобара, из-за ошибки которого колумбийцы пропустили гол на ЧМ и вылетели из группы.

Болельщики должны понять, что советский лозунг «От каждого по способностям, каждому по потребностям», был ложью. Футболисты такие же работники, и они выбирают ту работу, где больше платят. Игроков, которые всю карьеру провели в одном клубе, в мире осталось очень мало. Навскидку, на ум приходят лишь Мальдини, Тотти и Терри.

Карьера футболиста коротка, а жить ему и его семье потом не в «Спартаке» и не в «Динамо». Ничего плохого Зобнин «Динамо» не сделал. Сегодня фанаты покушались на Зобнина, а завтра нападут на всю нашу сборную после неудачного матча. И это уже не смешно. Не могу назвать этих людей болельщиками.