Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия15 : 6Казахстан
Футбол  Динамо Брест- : -Альтах
Футбол  Голландия- : -Дания
Футбол  Динамо Минск- : -Работнички
Футбол  Црвена Звезда- : -Иртыш
Футбол  Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Ловчев: Сегодня покушались на Зобнина, а завтра нападут на сборную

Юрий Волохов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: Сегодня покушались на Зобнина, а завтра нападут на сборную
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о нападении болельщиков на Романа Зобнина во время матча «Динамо» – «Спартак».

«САМАЯ БОЛЬШАЯ УГРОЗА – СЛЕСАРЬ ОБЕЩАЛ ВОДУ ОТКЛЮЧИТЬ»

Хочу начать с того, как обстояло дело с болением в наше время. Болели тогда более умеренно. Могу вспомнить несколько эпизодов, но они мне сейчас кажутся смешными. Это было примерно в 1974 году. Саша Масляков снимал про меня передачу для Центрального телевидения из цикла «Адреса молодых». Съемочная группа пришла прямо в лужниковскую раздевалку, что было случаем небывалым, помню, ребята немного напряглись от этого визита. И мы проиграли «Днепру» – 1:4. Я расстроенный выскочил на машине на набережную, скорость превысил. Меня тормозит инспектор и показывает на этом «пистолете» – скорость 110 км. Я ему объясняю: мол, расстроился, вот проиграли. А он: «Ах, еще и проиграли!» и прокалывает мне права.

Однажды возвращаюсь домой, на лавке сидит наш водопроводчик. «Как сыграли?» – «Проиграли». «Воду, на хрен, тебе отключу».

Когда я ушел от Бескова в «Динамо», отыграл там сезон, мне потом пришлось не раз объяснять спартаковским болельщикам, почему так случилось. Но оскорблений никаких я не слышал в свой адрес. Лишь в шутку некоторые называли меня «юным динамовцем». Было тогда такое общество.

«ТАК МЫ СКАТИМСЯ ДО КОЛУМБИИ, ВСПОМНИТЕ ЭСКОБАРА»

Теперь о ситуации с Зобниным. Мы помним, как динамовские болельщики приезжали на базу в Новогорск и стреляли по футболистам из пейнтбольных ружей. Другой раз они приехали на базу для серьезного разговора, угрожали им. Это безобразие, с этим должна разбираться полиция.

Таким темпами скоро мы докатимся до Колумбии, когда после ЧМ-1994 в баре в Боготе застрелили защитника сборной Пабло Эскобара, из-за ошибки которого колумбийцы пропустили гол на ЧМ и вылетели из группы.

Болельщики должны понять, что советский лозунг «От каждого по способностям, каждому по потребностям», был ложью. Футболисты такие же работники, и они выбирают ту работу, где больше платят. Игроков, которые всю карьеру провели в одном клубе, в мире осталось очень мало. Навскидку, на ум приходят лишь Мальдини, Тотти и Терри.

Карьера футболиста коротка, а жить ему и его семье потом не в «Спартаке» и не в «Динамо». Ничего плохого Зобнин «Динамо» не сделал. Сегодня фанаты покушались на Зобнина, а завтра нападут на всю нашу сборную после неудачного матча. И это уже не смешно. Не могу назвать этих людей болельщиками.

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ахмат» оштрафован за использование звуковой аппаратуры, «Зенит» - за поведение болельщиковПо итогам первого тура чемпионата России ряд клубов получили штрафы. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.«Спартак» и «Динамо» заплатят по 250 000 рублей штрафа за расизм со стороны болельщиков«Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в первом туре чемпионата России – 2:2. Оба клуба были наказаны за поведение болельщиков, при этом «Спартак» получил штраф по итогам матча за Суперкубок России.«Они могут преподнести сюрприз». Масалитин о столичном дерби ЦСКА – «Локомотив»«Они могут преподнести сюрприз». Масалитин о столичном дерби ЦСКА – «Локомотив»Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим московского ЦСКА.Валерий Масалитин: Не факт, что Рыбус заиграет в «Локомотиве»Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим московского ЦСКА.Валерий Масалитин: ЦСКА – фаворит чемпионата России, но армейцам нужно усиливать составКорреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим московского ЦСКА.«Зенит» подпишет пятилетний контракт с 21-летним аргентинцем РейносоПолузащитник «Тальерса» Эмануэль Рейносо может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Tuttosport.«Зенит» хочет приобрести защитника «Марселя» РоландуЗащитник «Марселя» Роланду попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает сайт Tuttomercatoweb.Смолов вошел в список трансферных целей «Депортиво»Форвард «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в испанскую примеру. Об этом сообщает Futbolistos.es.Что гложет Глушакова?Что гложет Глушакова?Три важные причины неудачной игры капитана «Спартака» в матче с «Динамо».Тошич попрощается с болельщиками ЦСКА на матче с «Локомотивом»Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич посетит матч армейцев против «Локомотива», чтобы попрощаться с болельщиками.Сесар Навас: «Зенит» сразу показал амбиции, ударил кулаком по столу, как говорят в ИспанииБывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас поделился мнением об игре казанского клуба и «Зенита».Паскуато стал игроком «Легии»Итальянский нападающий Кристиан Паскуато, в прошедшем сезоне выступавший за самарские «Крылья Советов», перешел в варшавскую «Легию».Канга может стать игроком тульского «Арсенала»Как стало известно «Советскому спорту», одной из главной трансферных целей тульского «Арсенала» является полузащитник «Црвены Звезды» Гуелор Канга.Сергей Карякин: «Спартаку» надо прибавлятьРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о впечатлениях от старта сезона для московского «Спартака», болельщиком которого он является.Юрий Семин поздравил «Советский спорт» с 93-летиемГлавный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поздравил газету «Советский спорт» с 93-летием.«Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контрактаПереговоры руководства «Спартака» с капитаном команды Денисом Глушаковым о новом контракте зашли в тупик.Стипе Плетикоса: Пашалич действительно усилит «Спартак», особенно после травмы ЗобнинаБывший голкипер московского «Спартака» Стипе Плетикоса подтвердил информацию о разговоре с полузащитником «Милана» Марио Пашаличем.Юрий Палыч не знает, как одолеть Гончаренко?Юрий Палыч не знает, как одолеть Гончаренко?Центральный матч 2-го тура ЦСКА – «Локомотив» – это не просто столичное дерби, это еще и противостояние двух тренеров.Юрий Белоус: Однажды государство перестанет содержать футбольные командыПрезидент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус поделился мнением о причинах неконкурентоспособности сборной России по футболу.Джорджевич и Цаллагов могут перейти в «Арсенал»Полузащитники санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов и Лука Джорджевич могут стать игроками тульского «Арсенала».
Футбол
Бонуччи подписал пятилетний контракт с «Миланом»
Футбол
«Реал» представил новичка Себальоса (видео)
Футбол
Сесар Навас: «Зенит» сразу показал амбиции, ударил кулаком по столу, как говорят в Испании
Футбол
Альваро Мората: Не знаю, насколько я был близок к переходу в «МЮ» (видео)
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Евгений Ловчев
Евгений Ловчеввсе новости
Роман Зобнин
Роман Зобнинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости