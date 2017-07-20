Трехочковая могила-4. Что делать с дугой: отодвигать или стирать?

«Советский спорт» завершает серию статей о «трехочковой революции», которая произошла в мировом баскетболе за последние годы.

В предыдущих материалах ( 20 июня , 29 июня и 12 июля ) «трехочковая болезнь» была благополучно диагностирована и рассмотрена со всех сторон, включая даже эстетическую. Остался последний вопрос: как будут развиваться события дальше? Что защищающиеся команды и чиновники, ведающие баскетбольными правилами, могут противопоставить засилью снайперов-дальнобойщиков?

ПОЛУМЕРАМИ НЕ ОБОЙТИСЬ

Схожие ситуации возникали и прежде, что в баскетболе, что в других видах спорта. Например, в НБА 80-х, когда публика пресытилась игрой в стиле «беги-бросай». В ответ лига изменила правила, регламентирующие силовую борьбу, дала «зеленый свет» жесткой защите, и к исходу 90-х средняя результативность, прежде зашкаливавшая за 110 очков за матч, рухнула почти до 90. Причем зрительский интерес и доходы НБА от этого только выросли.

Правда, тогда речь шла в основном о единоборствах под щитами. А трехочковые, хоть они уже были, приносили командам лишь 10-15 процентов очков (вдвое меньше, чем сейчас) и пристального внимания не заслуживали.

Можно ли применить против дальнобойщиков нечто подобное сейчас? Как-то дать больше возможностей защите и тем самым обойтись переменами в нюансах правил, не трогая основополагающие - в частности, разметку площадки?

Честно говоря, сомневаюсь. На дуге силовой борьбы почти нет, там правят бал реактивные защитники, которые не толкаются с соперником, а опережают, убегают от него. На то, чтобы выбросить мяч в сторону корзины (и все чаще - поразить ее), этим парням требуется какая-то десятая доля секунды. Что с такими поделаешь? Тут может помочь разве что толчок руками. Но баскетбол - не гандбол. Здесь разрешить подобное против владеющего мячом означало бы выбить из-под игры основу ее зрелищности - дриблинг.

Единственное, что приходит на ум: закрыть глаза на фолы в конце «фазы броска», когда мяч снайпером уже выпущен. Тогда накрывающие заметно осмелеют и перебросить их станет труднее. Но здесь велик риск нарваться на эпидемию травм после столкновений в воздухе. Причем травм зачастую тяжелых(бросающий полностью сосредоточен на мяче, легко теряет ориентацию даже от небольшого контакта и может с размаху приземлиться на что угодно) и вдобавок звездных. Это совершенно не подходит для такого бизнес-предприятия, как НБА.

В ТЕННИСЕ С ВОЛЕЙБОЛОМ ВСЕ УТИХЛО САМО

Выходит, с дугой, хочешь-не хочешь, придется что-то делать - если, конечно, нынешняя тенденция вдруг резко не замедлится сама по себе. Сейчас, глядя на стремительно растущие ряды последователей чудо-бомбардировщика Стефена Карри, в это верится с большим трудом. Хотя тут можно вспомнить, как лет 30 назад схожая паника царила в мировом теннисе - в связи с резким ростом скорости подач и, соответственно, количества эйсов. Тогда многие кричали, что юный Борис Беккер и другие суперподающие вот-вот подомнут под себя все красивые розыгрыши и будут разыгрывать титулы между собой в стиле бум-бум.

Оказалось - ничего подобного. Прогресс подающих вскоре достиг своего потолка, ни поднимать сетку, ни отменять правило «второго мяча» не потребовалось, и эйсы просто заняли свое новое место в списке составляющих теннисного мастерства – рангом выше, чем прежде, но вместе с другими, вполне традиционными качествами.

Аналогичная история произошла с силовыми подачами в волейболе. После мощного «прилива» мода на них благополучно успокоилась и вошла в берега. А в ХХI веке, с введением регламента «каждый розыгрыш - очко», команды, наоборот, все чаще используют слабенькую, но точную и хитрую планирующую подачу. С другой стороны, в бадминтоне и настольном теннисе имели место прецеденты, когда новые типы подач давали их исполнителям слишком большое преимущество. В обоих случаях на эти подачи был наложен запрет. Так что общего рецепта для таких ситуаций не существует.

ЛАСТИК ГОТОВИМ, НО НЕ ТОРОПИМСЯ

Что именно можно сделать в баскетболе с проклятой дугой? Если отбросить заумно-экзотические идеи вроде «непостоянного действия» - скажем, трехочковые попадания фиксируются только в четвертой четверти или даже на самых последних минутах, то вариантов всего два: либо отодвигать линию дальше от кольца, либо отменять ее вовсе.

Второй путь, при всей его кардинальности, уже вполне серьезно обсуждается специалистами в кулуарах. Хотя он, конечно, пугает. Отрубить сразу 40 лет трехочковой эпохи - это иначе, как революцией, не назовешь. При всех перекосах публика уже привыкла к дальним броскам. Трудно представить, что мы никогда больше не затаим дыхание, глядя, как долго и завораживающе, летит к корзине потенциально победный мяч. Хотя это я, конечно, преувеличиваю. Бросать с сиреной издали все равно будут. Но намного, намного реже. Два очка – это, знаете ли, не три.

Вариант же с увеличением трехочкового радиуса вызывает сомнения обратного рода: сработает ли? В 2010-м ФИБА уже отодвигала дугу в международных правилах с 6,25 до 6,75 (в НБА - еще больше, 7,24 м) и никакого внятного результата это не принесло. Снайперы только раззадорились от такой перемены. И вообще, бороться с дальними бросками с помощью сверхдальних, это как-то странно, не находите? В НБА вон некоторые и сейчас без особых колебаний «пуляют» метров с девяти. Придвинете линию к их ногам - так их только больше станет! И попадать, боюсь, научатся, как миленькие.

Или все-таки нет? Что ж, об этом мы сегодня можем только догадываться. А порядок напрашивающихся действий лично мне представляется таким.

Шаг первый: подождать еще несколько лет. Недолго, скажем, до 2020-го. Может оно само затормозится, а может в защите что-нибудь изобретут. Уже сейчас на дуге против снайпера с мячом все чаще применяют двойную опеку. Да, риск получить в свое кольцо смачный «гвоздь» при этом возрастает в разы, но ведь за броски сверху дают только два очка.

Еще вспоминается недавняя серия плей-офф Евролиги ЦСКА - «Баскония»: там защитники испанцев, преодолев заслон, не пытались восстановить классическую оборонительную позицию «между визави и кольцом», а догоняли его по кратчайшему пути и дальше плотно опекали сбоку или даже сзади. А что? Занятная идея. Такой защитник не препятствует проходу (даже провоцирует – давай, добро пожаловать под наших «высоких»), но зато бросить издали мешает ничуть не хуже. Ведь он еще ближе, совсем впритык (между вами нет мяча), и ты его вдобавок толком не видишь. Против армейцев, кстати, это неплохо работало.

Также актуальными должны стать сверхактивные варианты зонной защиты: на полплощадки, с постоянным наседанием на соперника и маханием во все стороны всеми четырьмя конечностями на манер гандбольного вратаря. Нечто подобное ЦСКА практикует последние пару сезонов, причем в этой схеме роль «первого встречающего» на вершине дуги отводится длинноруконогому форварду Никите Курбанову.

Если все это не поможет, и снайперы навострятся выбрасывать по полсотни трехочковых за матч, тогда – шаг №2: отодвигаем дугу. Из-за этого придется расширять площадки, но что ж поделаешь? Расширили - и снова ждем ответной реакции. Внимательно, в меру терпеливо, еще хотя бы лет пять.

И только потом, когда до всех все окончательно дойдет и дальнобойные «перестрелки» станут вызывать рефлекторную тошноту в повально массовых масштабах, можно будет с чистой совестью сделать третий, последний шаг…

Выйти в центр баскетбольной площадки.

Демонстративно развести руками.

Достать из кармана здоровенный ластик.

И стереть к чертям с паркетаэту злосчастную трехочковую линию. Навсегда.