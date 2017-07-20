Что есть у ЦСКА, о чем «Спартак» и «Зенит» могут только мечтать

Результативнее всех в первом туре чемпионата России выступил ЦСКА, обыгравший «Анжи» со счетом 3:1. «Советский спорт» рассказывает об отличительном козыре «армейцев».

«ПОКАЖИТЕ МНЕ ВАШУ ПОЛУЗАЩИТУ»

В футболе есть ряд аксиом, которые известны в каждом уголке земного шара. Одна из них звучит так: «Покажите мне вашу полузащиту, и я скажу, какая у вас команда». В нашей стране фраза стала крылатой после того как ее озвучил советский тренер Виктор Маслов.

Если возможности команды действительно определяются средней линией, то у ЦСКА сейчас просто нет равных. Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин и Алан Дзагоев - не только четверка классных центральных полузащитников, но и футболисты, давно выступающие совместно, а значит, сыгранные. Очень важно, что все они универсальны - могут сыграть успешно и у своих ворот, и у чужих.

Кто еще может похвастаться чем-то подобным? В отсутствие травмированного Зобнина Массимо Каррера в «Спартаке» в центре может положиться лишь на Фернандо и Глушакова. В «Зените» основные сочетания пока не выработались. В первом матче сезона середину поля и вовсе цементировали новички - Паредес и Ерохин в первом тайме, Паредес и Кузяев во втором. Есть «Локомотив». Но у «железножорожников» игроки средней зоны нацелены либо на атаку, как Миранчук и Фернандеш, либо на оборону, как Тарасов и Денисов.

ПАЗЛ ИМЕНИ ГОНЧАРЕНКО

Луи ван Гал однажды сказал: «Мне не нужна команда из одиннадцати лучших игроков. Мне нужно лучшая команда». Смысл прост: футболисты должны дополнять друг друга. В средней зоне ЦСКА именно так.

Сейчас все отмечают, место опорника часто занимает Натхо, в то время как Вернблум располагается выше. На самом деле на такой шаг Виктор Гончаренко пошел еще весной. В апреле ЦСКА встречался с «Уфой». Игра «армейцам» не давалась, особенно это касается выхода из обороны - было много потерь. Тогда во втором тайме наставник опустил к своим воротам центрального хавбека Натхо, а опорника Вернблума отправил ближе к чужим. Чутье наставника не подвело - команда наладила контроль мяча, Вернблум отметился голевой передачей, ЦСКА одержал победу со счетом 2:0. С той игры Натхо тренеры стали рассматривать в роли Андреа Пирло - диспетчера перед обороной.

Еще совсем недавно болельщики восторгались работоспособностью Алана Дзагоева на каждом метре поля и не могли представить без него ни ЦСКА, ни сборную России. Но весной, когда Алан был травмирован, трио Натхо - Вернблум - Головин играло настолько продуктивно, что в первом матче нового сезона Гончаренко решил не убирать их, а поставил Дзагоева вторым нападающим. Зачем ему отвлекаться на оборону, когда Головин и Вернблум взбороздят поле от своей штрафной до чужой?

Как здесь не вспомнить, что Дзагоев в свое время ярко заявил о себе именно как атакующий игрок. Дебютировав в чемпионате России в 2008 году в ЦСКА Валерия Газзаева, он в первом же сезоне забил восемь голов и сделал столько же результативных передач. И это в 18 лет! Не было у осетина в нашем чемпионате сезона результативнее. После Газзаева был лишь один тренер, у которого Дзагоев отвечал в первую очередь за атаку - Дик Адвокат в сборной России. Дзагоев его не подвел, забив три мяча на Евро-2012. После двух туров группового этапа он даже возглавлял список лучших игроков соревнования по версии УЕФА!

В матче первого тура с «Анжи» Натхо, Вернблум, Головин и Дзагоев вышли в стартовом составе. На фланге не играл ни один из них. Гончаренко смог сложить не самый легкий пазл, совместив всех их в центре. И это - большая его заслуга. Леониду Слуцкому подобное не удалось. Если названные игроки и выходили на поле, то один играл во фланговой зоне.

ДЗАГОЕВ - СПРЯТАННЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Итак, какие же роли выполняли футболисты ЦСКА в первом матче сезона? Высока вероятность, что так будет и в дальнейшем - слишком симпатично все выглядело в Каспийске. ЦСКА играл по схеме 5-3-2.

Диспетчер перед обороной

Бибрас НАТХО

Фернандо в «Спартаке», Паредес в «Зените». Когда этих глубинных плеймейкеров у москвичей и питерцев еще не было, у ЦСКА уже был. Просто в этой роли Натхо не использовался. А теперь используется. Интересна статистика. Начиная с сезона-2014/15, Натхо выполнил 383 длинные передачи. Их точность поражает - 90%! Для сравнения: за тот же промежуток времени Фернандо выполнил 379 длинных передач с точностью 86%, а Паредес - 244 передачи с точностью 84%.

Отличительная черта Натхо - принятие решений. Ситуацию на поле он обдумывает еще до получения паса! Обратите внимание, как он бросает взгляд на поле, когда ждет мяч.

Центральные полузащитники

Александр ГОЛОВИН

Главный затейник. В матче с «Анжи» сделал 71 пас - больше всех в команде, точность - 77%. Для игрока, который так много участвует в игре и нацелен на обострение, - рабочий показатель. Трижды сам оказывался на ударной позиции. Забил гол.

Понтус ВЕРНБЛУМ

В отличие от Головина, Вернблум в комбинационной игре участвовал меньше, а больше был нацелен на поиск моментов у чужой штрафной. В игре с «Анжи» Вернблум сделал 47 передач, точность - 88%. Впрочем, это не помешало шведу ассистировать Головину.

Часто Понтус шел в штрафную - при фланговых атаках, а также в те моменты, когда Дзагоев опускался глубже, чтобы проявить фантазию. В первом тайме после передачи Вернблума в одно касание мог забить Витинью, но послал мяч в сетку с внешней стороны. Что Вернблум в штрафной там играть умеет, мы знаем еще со времен Леонида Слуцкого.

Второй нападающий

Алан ДЗАГОЕВ

Фантазировал в атакующей линии. Мог открыться на острие, а мог опуститься назад. Благодаря ему ЦСКА создавал численный перевес на разных участках поля. Получается, был спрятанным полузащитником. Вот что сказал главный тренер «Анжи» Александр Григорян. «То, что вышел Дзагоев в стартовом составе, было для нас неожиданностью. Он спускался и создавал численное преимущество». Показал высокую точность передач для игрока его позиции - 89% (34 передачи).

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Интересно, что по ходу матча Гончаренко сложил другой пазл - поменял местами Натхо и Вернблума, когда нужно было удерживать счет. И ЦСКА не только удержал счет, но и увеличил преимущество. С пенальти забил Натхо, который сам же его и заработал. Взаимозаменяемость на зависть всем!\