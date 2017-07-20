Garmin представил флагманскую линейку мультиспортивных часов

В спортивной школе I LOVE RUNNING FAMILY состоялась презентация флагманской линейки мультиспортивных часов fēnix 5 от компании Garmin.

Гости мероприятия, среди которых были партнеры компании и представители прессы, не только узнали о новых функциях популярных моделей, но и испытали гаджеты в деле.



Приветственным словом открыл официальную часть директор по развитию компании «Навиком» - эксклюзивного дистрибьютора Garmin в России – Сергей Плотницкий. «Компания Garmin – это, прежде всего, компания новаторов, создающая технологии и приборы, которые делают жизнь людей лучше, интересней и богаче во всех смыслах, – отметил он. – Нам очень приятно представлять этот бренд в России и продвигать на российском рынке продукты для автомобильного, авиационного и морского рынка. А также продукты для спорта и активного отдыха, которые занимают важное место в жизни наших пользователей».



После чего организаторы мероприятия перешли к презентации «Сам себе тренер» с подробным описанием моделей спортивной линейки нового поколения fēnix.



Часы представлены в трех версиях: fēnix 5, fēnix 5S и fēnix 5X. Модели отличаются друг от друга внешне и по техническим характеристикам. Но в одном они полностью совпадают – это самый стильный, многофункциональный гаджет, который идеально подходит и к спортивной одежде, и строгому деловому стилю. Часы компактные, идеально сидят на любом запястье.



Любители универсальных моделей по достоинству оценят fēnix 5 с ремешком 47 миллиметров. Изящные fēnix 5S с ремешком 42 мм позиционируется, как женская модель. Часы выполнены в серебристом, золотистом, розово-золотистом и черном вариантах. Настоящие мужские часы – это fēnix 5X со стальным корпусом и ремешком с размером 51 мм. Кроме того, в этой версии есть одно преимущество - доступный в картографии режим «Around Me» (вокруг меня), которые позволяет рассчитывать круговые маршруты и быстро получать маршрут для тренировки – например, 30-километровой поездки или 5-километровой пробежки.



Рассказывая о функциях новых моделей, представитель фирменной розницы Garmin Евгений Кизимов подчеркнул, что новая линейка подойдет не только для профессиональных спортсменов, но и тех, кто занимается спортом на любительском уровне, отметив улучшенный интерфейс новых моделей, что обеспечивает удобное управление функциями, приложениями и профилями занятий. К тому же, у fēnix пятого поколения более продолжительный период работы батареи (до 100 часов у fēnix 5/5X, 50 часов у fēnix 5S), что позволяет постоянно носить их на руке и использовать в качестве ежедневного трекера активности.

Все новинки fēnix 5 предоставляют предзагруженные функции для бега, велоспорта, плавания, лыж и других видов спорта. Часы оснащены встроенным в корпус устройства пульсометром Garmin Elevate™, который выдает показания частоты пульса круглосуточно без необходимости в ношении нагрудного датчика. Все модели этой линейки имеют новый центральный виджет, куда выводятся данные функций Training Effect 2.0 – показатели «TrainingStatus» (состояние тренировки) и «Training Load» (тренировочная нагрузка), позволяющие спортсменам повысить эффективность тренировок и получать больше информации о реальном прогрессе.

При сопряжении с совместимым смартфоном пользователи fēnix 5 могут получать оповещения о вызовах, текстовых сообщениях и электронных письмах прямо на устройство. Часы совместимы с Connect IQ с возможностью загружать приложения, виджеты, поля данных и циферблаты, а также с Garmin Face–It, с помощью которого можно использовать в качестве циферблата любимые фотографии. Цветной дисплей Chroma™ с высоким разрешением специально разработан для открытого воздуха и обеспечивает отличное изображение даже при ярком солнечном свете.

На презентации новой линейки Garmin присутствовал Владимир Волошин, ведущий эксперт российского рынка по созданию и управлению коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья, управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting, со-основатель IRONSTAR & ROSA RUN, Первый Президент Ассоциации Выпускников Московской школы управления СКОЛКОВО.

В апреле 2017 года Владимир бросил себе вызов, преодолев за 80 часов в закрытом пространстве дистанцию Quintuple (непрерывный формат): плавание 19 км (бассейн 25 м) + велосипед 900 км (на велостанке) + бег 211 км (на беговой дорожке). Владимир рассказал гостям презентации о мотивации, о сложностях, с которыми пришлось столкнуться, и о тщательной подготовке к этому челленджу. Особое внимание Владимир уделяет технической поддержке своих марафонов. «Garmin Forerunner 920XT как раз отвечал за точность прохождения дистанции. Умные часы позволили полностью сконцентрироваться на технике плавания, скольжения, разворотов, дыхании, а не считать сколько бассейнов я проплыл» - говорит Волошин.

Он отметил, что такие нагрузки, могут вывести из строя любое устройство. Но только не Garmin, который уже неоднократно подтверждал свою «неубиваемость» и точность.

Триатлет Виктория Шубина подтвердила, что устройства Garmin способны пройти даже самые серьезные испытания: «К тому же они очень красивые и стильные. Для любой женщины это важно. Обязательно обзаведусь fēnix 5S белого цвета в ближайшем будущем».

После окончания презентации новых устройств у гостей была возможность протестировать их во второй части программы. Все желающие могли примерить любую из представленных моделей, проверить ее в работе, пробежав по беговой дорожке, и задать вопросы об устройствах специалистам.

В завершении гости смогли пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, обсудить свои спортивные успехи и планы.

Презентация прошла в спортивной школе для взрослых I LOVE RUNNING FAMILY, где можно помещать занятия по 5 направлениям: бег, плавание, велосипед, лыжи, триатлон. Школа открылась в 2012 году в Москве. Сейчас это самая большая спортивная школа в мире, работающая в 45 городах 7 стран мира.

I LOVE RUNNING FAMILY стремится объединить людей благодаря любви к спорту и здоровому образу жизни, на своем примере демонстрируя, что спорт — это хорошая привычка, которая способна поднять жизнь на новый уровень. Спортивные цели помогают достигать результатов в других областях жизни, а напарники по тренировкам превращаются в настоящих друзей.