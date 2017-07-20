«Хочу сейчас мяса. С кровью!» О чем мечтают женщины из синхронного плавания
Тренер соло и дуэта Татьяна Данченко справила великий юбилей. Кто еще из российских тренеров может этим похвастаться?!Когда Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич уже завершили выступление, показав бесподобных «Русалок» и завоевав пятое золото синхронисток в Будапеште, к журналистам подошла их тренер Татьяна Данченко и тихим голосом сообщила:
«Это моя 25-я золотая медаль чемпионата мира за карьеру…»
Мы ахнули: «А самую первую помните?»
- 2003 год, первенство в Барселоне. Дуэт двух Насть – Ермакова и Давыдова.
- Нам только что Светлана Ромашина сказала, что у вас трясутся руки перед каждым финалом. Вот так вы переживаете.
- Правая рука, - поправила Данченко. – А тогда, 14 лет назад, у меня еще ничего не тряслось. Но приличный мандраж перед каждым стартом. Ничего с этим нельзя сделать. Доктор мне какие-то свои составы крутит-мутит. Но они не особо помогают.
- Тортик в честь юбилея съедите?
- Я хочу мясо с кровью, - вдруг кровожадно сказала Данченко.
Потом мы разговаривали о том, что Татьяна Евгеньевна опять уйдет в регату вдоль берегов Хорватии. Походы в лес и на рыбалку, грибы да ягоды. Все, лишь бы не было вокруг синхронного плавания.
- Вернусь назад, когда совесть зашевелится, - пообещала Данченко. Но я опустил тренера с небес на землю.
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Майкл Фелпс на Олимпиаде в Пекине поставил перед собой стахановскую
задачу – взять восемь золотых медалей из восьми. И сделал это! Вы в
синхронном плавании на следующем чемпионате мира не хотите завоевать 10
золотых медалей из десяти?
- Тут очень много разных мнений, - задумалась Данченко.
- Возьмете, и все скажут, что Россия совсем обнаглела, убив интерес к виду спорта.
- Поэтому надо бороться со своей гордыней. И поверьте, эти золотые программы мы тренируем 10 часов в день. Если еще добавить хотя бы по паре часов на каждую программу, будет совсем нереально. Мы убьем девчонок, убьемся сами. Кому это надо?
А потом – что восемь, что десять золотых медалей… Вы думаете, у нас какая-то кратность есть? Кто-то их считает? Нет.
- Но ведь есть общий медальный зачет. Там у России все на синхронное плавание завязано.
- А, понятно, - даже обиделась Данченко. – Давайте тогда прибьем наш вид спорта. Лучше пусть остальные подтягиваются! Мы с удовольствием им поможем своими наградами.
- Вот назовут синхронное плавание артистическим, и вас тогда в режиссера надо переименовать?
- Чем же Света Ромашина – не артистка? Вы видели ее Мерлин Монро? Но синхронное плавание должно отличаться синхронными движениями. Это не должно уходить на второй план. Ведь это наш конек.
- Дальше у вас будут новые программы?
- Насчет джаза мы еще думаем. А вот «Русалки» - спасибо этой программе. Мы благодарны Наташе Ищенко и Свете Ромашиной. Они очень помогали разучить ее правильно, когда мы еще начали готовить дуэт в «Труде».
- А теперь Света Колесниченко и Саша Пацкевич – дети русалок?
- Они же такими худенькими были, что Светлана к этому чемпионату набрала три с половиной килограмма. Я боролась за каждые ее 100 грамм. Специально откармливала, чтобы на мальков не были похожи наши девчонки.
- Вы не хотели бы однажды поработать и с микст-дуэтом, еще и с мальчиками?
- В нашу спортшколу не идут мужчины. Хотя мы их с удовольствием берем. У нас один маленький мальчик плавает, и его тренируют. Никто от него не открещивается. Но скажите, где время взять? Или вы думаете, я железная?
…Никто так не думает, Татьяна Евгеньевна. Вообще у синхронисток очень тяжелая работа.
СТАТИСТИКА
Синхронное плавание
Дуэт. Произвольная программа
1. Колесниченко/Пацкевич (РОССИЯ) – 97,0000. 2. Цзян/Цзян (Китай) – 95,3000. 3. Волошина/Яхно (Украина) – 93,2667.