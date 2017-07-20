«Хочу сейчас мяса. С кровью!» О чем мечтают женщины из синхронного плавания

Тренер соло и дуэта Татьяна Данченко справила великий юбилей. Кто еще из российских тренеров может этим похвастаться?!

Когда Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич уже завершили выступление, показав бесподобных «Русалок» и завоевав пятое золото синхронисток в Будапеште, к журналистам подошла их тренер Татьяна Данченко и тихим голосом сообщила:

«Это моя 25-я золотая медаль чемпионата мира за карьеру…»

Мы ахнули: «А самую первую помните?»

- 2003 год, первенство в Барселоне. Дуэт двух Насть – Ермакова и Давыдова.

- Нам только что Светлана Ромашина сказала, что у вас трясутся руки перед каждым финалом. Вот так вы переживаете.

- Правая рука, - поправила Данченко. – А тогда, 14 лет назад, у меня еще ничего не тряслось. Но приличный мандраж перед каждым стартом. Ничего с этим нельзя сделать. Доктор мне какие-то свои составы крутит-мутит. Но они не особо помогают.

- Тортик в честь юбилея съедите?

- Я хочу мясо с кровью, - вдруг кровожадно сказала Данченко.

Потом мы разговаривали о том, что Татьяна Евгеньевна опять уйдет в регату вдоль берегов Хорватии. Походы в лес и на рыбалку, грибы да ягоды. Все, лишь бы не было вокруг синхронного плавания.

- Вернусь назад, когда совесть зашевелится, - пообещала Данченко. Но я опустил тренера с небес на землю.

- Майкл Фелпс на Олимпиаде в Пекине поставил перед собой стахановскую задачу – взять восемь золотых медалей из восьми. И сделал это! Вы в синхронном плавании на следующем чемпионате мира не хотите завоевать 10 золотых медалей из десяти?

- Тут очень много разных мнений, - задумалась Данченко.

- Возьмете, и все скажут, что Россия совсем обнаглела, убив интерес к виду спорта.

- Поэтому надо бороться со своей гордыней. И поверьте, эти золотые программы мы тренируем 10 часов в день. Если еще добавить хотя бы по паре часов на каждую программу, будет совсем нереально. Мы убьем девчонок, убьемся сами. Кому это надо?

А потом – что восемь, что десять золотых медалей… Вы думаете, у нас какая-то кратность есть? Кто-то их считает? Нет.

- Но ведь есть общий медальный зачет. Там у России все на синхронное плавание завязано.

- А, понятно, - даже обиделась Данченко. – Давайте тогда прибьем наш вид спорта. Лучше пусть остальные подтягиваются! Мы с удовольствием им поможем своими наградами.

- Вот назовут синхронное плавание артистическим, и вас тогда в режиссера надо переименовать?

- Чем же Света Ромашина – не артистка? Вы видели ее Мерлин Монро? Но синхронное плавание должно отличаться синхронными движениями. Это не должно уходить на второй план. Ведь это наш конек.

- Дальше у вас будут новые программы?

- Насчет джаза мы еще думаем. А вот «Русалки» - спасибо этой программе. Мы благодарны Наташе Ищенко и Свете Ромашиной. Они очень помогали разучить ее правильно, когда мы еще начали готовить дуэт в «Труде».

- А теперь Света Колесниченко и Саша Пацкевич – дети русалок?

- Они же такими худенькими были, что Светлана к этому чемпионату набрала три с половиной килограмма. Я боролась за каждые ее 100 грамм. Специально откармливала, чтобы на мальков не были похожи наши девчонки.

- Вы не хотели бы однажды поработать и с микст-дуэтом, еще и с мальчиками?

- В нашу спортшколу не идут мужчины. Хотя мы их с удовольствием берем. У нас один маленький мальчик плавает, и его тренируют. Никто от него не открещивается. Но скажите, где время взять? Или вы думаете, я железная?

…Никто так не думает, Татьяна Евгеньевна. Вообще у синхронисток очень тяжелая работа.

СТАТИСТИКА

Синхронное плавание

Дуэт. Произвольная программа

1. Колесниченко/Пацкевич (РОССИЯ) – 97,0000. 2. Цзян/Цзян (Китай) – 95,3000. 3. Волошина/Яхно (Украина) – 93,2667.