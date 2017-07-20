Кто зарядится «Энергией побед»?

Олимпийский комитет России, ПАО «Газпром» и Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) объявили о старте VII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» для представителей российских и иностранных русскоязычных СМИ.



За семь лет проведения конкурса журналисты «Советского спорта» не раз становились его призерами. Основными целями фестиваля-конкурса являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России.



Оргкомитет конкурса приглашает к участию спортивных журналистов (штатных и внештатных сотрудников) российских и иностранных русскоязычных СМИ. На конкурс принимаются работы на русском языке, вышедшие в эфир или опубликованные в печатных или электронных СМИ в период с 19 ноября 2016 года по 10 октября 2017 года.

Конкурсные работы будут оценены в следующих номинациях:

- «Лучший репортаж/фильм/сюжет» (для телевидения);

- «Лучший радиорепортаж» (для радио);

- «Лучшая публикация» (для печатных и интернет-изданий);

- «Лучший фоторепортаж/фоторабота» (для печатных и интернет-изданий).

Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться с 19 июля по 10 октября 2017 года. Финал VII фестиваля-конкурса «Энергия побед» пройдет 23-24 ноября 2017 года в Москве.

Напомним, что Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед» впервые был организован «Газпромом» в 2011 году в рамках реализации проекта «Газпром 2014». За время проведения конкурса в нем приняло участие более 1700 журналистов из всех регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Организатором конкурса этого года стал Олимпийский комитет России (ОКР). «Газпром» является генеральным партнером конкурса.

История активного взаимодействия «Газпрома» и ОКР началась в 2001 году с подписания долгосрочной программы сотрудничества. «Газпром» оказывал финансовую поддержку ОКР для подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм: в Солт-Лейк-Сити (2002 год); в Афинах (2004 год); в Лондоне (2012 год); в Сочи (2014 год). В рамках подготовки к Зимним Играм в Сочи «Газпром» создал уникальные производственные и спортивные объекты. 23 октября 2014 года «Газпром» и ОКР подписали Меморандум о сотрудничестве. «Газпром» стал генеральным спонсором Олимпийской команды России.