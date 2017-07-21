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Евгений Ловчев: Главный козырь «Локомотива» – характер Семина

Евгений Ловчев, Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: Главный козырь «Локомотива» – характер Семина
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев оценил все линии ЦСКА и «Локомотива» накануне столичного дерби.

ВРАТАРИ

АКИНФЕЕВ СИЛЬНЕЕ ГИЛЕРМЕ

Несмотря, что в последнее время все обращают внимание на ошибки Акинфеева в играх за сборную, но все равно сильнее Гилерме. К тому же он сыгран со своими защитниками. И не случайно, Акинфеев всегда первый, а все остальные – вторые.

ЗАЩИТА

ЗАЩИТА АРМЕЙЦЕВ - ЛУЧШАЯ В СТРАНЕ

Защита «Локомотива» держится на Чорлуке, который является ее стержнем. Но он сейчас травмирован. Однако в матче на Суперкубок со «Спартаком» я увидел, что Кверквелия и Пейчинович довольно быстрые защитники. Они не давали скоростным нападающим спартаковцев убегать. И все забросы защитники накрывали быстрее, чем до мячей добирались форварды красно-белых.

Но все же опыт и сыгранность обороны ЦСКА значительно выше. Игнашевич, Васин и братья Березуцкие - защитники более оборонительного плана, если так можно выразиться. Но на стандарты они всегда приходят и часто забивают. А есть еще Фернандес, который разгоняет атаки с правого фланга.

Для меня очевидно, что защита армейцев на сегодня лучшая в стране.

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ПОЛУЗАЩИТА

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ДЗАГОЕВА

Многое в средней линии армейцев зависит от того, играет ли Дзагоев. Если сравнивать Денисова и Верблума, то швед играет грубее, поэтому всегда велик риск, что он получит желтую. А от и красную карточку. К тому же, он начал сезон в не очень хорошем состоянии. Поэтому на данный момент Денисов выглядит получше.

Всегда много ждут от Головина, и сейчас он в полном порядке. А вот Миранчук пока не очень убедителен.

И повторяю, если будет играть Дзагоев, то преимущество будет у ЦСКА.

НАПАДЕНИЕ

АРИ – ОПЫТНЫЙ, ВИТИНЬЮ - СКРОСТНОЙ

Ари – неплохой форвард. Но Витинью в последнее время стал совсем не лишней деталью в игре армейцев. Гончаренко ему доверяет, он играет постоянно. Бразилец – скоростной нападающий, может убежать, обыграть. Однако Ари более опытный, плюс лучше играет вверху и много забивает головой. Но нельзя рассматривать форвардов в отрыве от средней линии. Как она будет снабжать мячами своих нападающих. И как мы отметили выше, в центре поля армейцы выглядят предпочтительнее.

Итог. Во всех линиях на сегодняший день армейцы выглядят сильнее. Но есть одно но: «Локомотива» есть Семин и его характер. Это главный козырь «Локо». А характер команды зависит от характера тренера.

Прогноз: И все же, я думаю, ЦСКА выиграет со счетом 2:0.

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