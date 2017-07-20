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Американцы снова наезжают на Юлию Ефимову. Что за пожар нас ждет в Будапеште?!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Американцы снова наезжают на Юлию Ефимову. Что за пожар нас ждет в Будапеште?!

Это будет бомба, а не соревнования по плаванию на чемпионате мира. Яркая афиша: Юлия Ефимова (Россия) против Лилли Кинг (США).

«КОГДА У ДЕВЧОНКИ БУДЕТ БОЛЬШЕ УМА»

Я горжусь победами золотых русалок-синхронисток. Я прыгал от восторга, когда Илья Захаров и Евгений Кузнецов обогнали китайских прыгунов. Наши мужики круто рубились с Хорватией в водное поло.

Но ребята, это все померкнет, когда начнется плавание. А там главным хитом будет противостояние Юлии Ефимовой (Россия) и Лилли Кинг (США) в брассе.

И вы помните, как было в Рио. Как Ефимовой буквально связывали руки, мешая нормально готовиться к Олимпиаде. Юля героически вырвала две серебряные медали. Но Кинг, презрительно выпятив губу, отказалась жать руку Ефимовой. Потому что наша спортсменка вернулась в бассейн после дисквалификации за допинг. А на пресс-конференции американка много болтала и вела себя так, что пловцы-ветераны сказали: «Когда у этой девчонки будет больше ума, она поймет, что так делать нельзя».

«Пусть за меня говорят мои результаты, - заявила на днях Кинг, у которой взяли интервью на NBC. – Да, мне будет очень неловко при первой встрече с Ефимовой. Но это должно произойти. Я к этому готова. Думаю, никто не сможет, с нами двумя конкурировать. Я рада, что мы сможем продолжить наше соперничество».

О, какая это будет дуэль! Даже у болельщиков полетят искры из глаз.

«ПОСЛЕ РИО НИЧТО НЕ СТРАШНО»

В июне я встречался с Юлей после этапа «Маре Нострум» в Барселоне. И спросил:

- Чего вы ждете на чемпионате мира в Будапеште? Не будет ли такой же враждебной атмосферы, как в Рио?

- Более чем уверена, что не будет. Сейчас совершенно другое общение. Да, еще встречаются люди, которые смотрят искоса. Но это их проблемы. И они сами себе усложняют жизнь.

А я сейчас чувствую себя хорошо, вокруг меня команда. Можно так сказать, что мой мир. Близкие люди меня поддерживают, любят.

Вообще после Олимпиады мне ничего не страшно. И главное – be happy. Когда ты счастлива, у тебя получается все, - ответила Ефимова.

Но зарубежные СМИ тоже разогревают эту дуэль, только со своей стороны. Почитаем прессу…

Gazzetta.it: «У нас в спорте толерантные правила. Если человек попался на допинге и отбыл дисквалификацию, он теперь чист. Юлия Ефимова приедет на чемпионат мира, к которому она готовилась в составе Efimova Team. Почему не могли дать какое-то другое имя? Но Ефимова – это уже торговая марка, так она раскручивает свое дело.

Ее дуэль с Лилли Кинг – это как холодная война между Россией и США. И ведь никто не ждал, что очаровательная Юля так эффектно вернется. Золото на 100 м на чемпионате мира в Казани, два серебра в Рио. Видно, что своя команда ее вдохновляет. А теперь на помощь Ефимовой пришел южноамериканец Рональд Шуман – знаменитый чемпион, который работал с девушкой над стартами. Он придал ее команде международный вес…»

Дальше статья сворачивает на то, что нельзя давать атлетам второй шанс. Должна быть нулевая терпимость к допингу: «Попался один раз – покидаешь спорт».

SwimSwam.com: «Русская пловчиха Юлия Ефимова в ноябре прошлого года объявила о создании своей команды, названной Efimova Team, и теперь мы видим, что эксперимент работает. 25-летняя спортсменка едва не побила мировой рекорд на этапе «Маре Нострум», показала потрясающее время на стометровке. Юлю тренирует отец Андрей Ефимов, а еще на помощь пришел герой мирового плавания Шуман, известный своим стартом-катапультой. Он прославился этим на соревнованиях и теперь передает технику Ефимовой. Это было на сборах в испанском городе Матаро.

Мы спросили у Шумана, нормально ли, что он помогает атлетам с плохой допинг-историей? Рональд ответил, что все легально, и он не нарушает закон. «У меня есть свой собственный взгляд на плавание, и моя цель – передать навыки тем, кто хочет стать лучше и быстрее. Мы работали с командой Юли целую неделю, и я получил от этого абсолютное удовольствие».

УТОПИТЬ СОПЕРНИЦУ

Ресурс Swimvortex.com вообще разразился громадной статьей, которую нет смысла дробить на цитаты. Суть ее в том, что когда-то Майкл Фелпс и его тренер Боб Боумэн, а теперь Лилли Кинг сражаются за чистоту мирового спорта. Но есть силы, которые им в этом мешают, начиная с президента МОК Томаса Баха («за него бывает стыдно») и даже руководства ФИНА, которое стало карманной организацией Владимира Путина.

Разве нас такими заметками удивишь? Но вода в бассейне Будапешта уже вскипает. Плавание снова будет представлено афишей «Юлия Ефимова против остального мира». И зарубежные СМИ опять педалируют тему, что русские сидят на допинге.

С другой стороны – можно сказать, американцы встревожены тем, что Ефимова показывает сейчас такие сногсшибательные результаты и с помощью медиа-атак через авторитетные в мире плавания СМИ пытаются выбить ее с дорожки, морально затопить.

Юля прилетает в Будапешт в пятницу вечером. Лучше ей сейчас не читать интернет! Первый финал – 100 м брассом – во вторник вечером. Приготовьте попкорн…

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