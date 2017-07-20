Бердыев объяснил, сможет ли вернуться Навас. Главное - c тренировки «Рубина»

Казанский «Рубин» провел открытую тренировку перед вылетом в Санкт-Петербург, из которой стало ясно одно: Навас еще может вернуться в Казань.

В отличие от «Зенита», своего предстоящего соперника во втором туре РФПЛ, казанский «Рубин» проводил свою открытую тренировку ближе к вечеру, когда солнце неспешно начинало садиться.

Все ждали Бердыева, человека, каждое слово которого дороже, чем концерты Тимати и Игоря Крутого в Грозном. В последнее время Бердыев высказывался больше обычного, но и повод обязывал – возвращение в «Рубин». Тем не менее, опаска, что трафик общения закончится, всегда присутствует. Но после поражение в первом туре казанская команда не закрылась на все пуговицы.

Место для пресс-подхода находится совсем рядом с парковкой для машин игроков. Там полный набор – «Гелик», «Кайен», хотя есть машинки и куда скромнее. Наверное, не наиграли еще.

А тем временем Руслан Камболов становится главным спикером «Рубина». Игрок и после поражение от «Краснодара» давал интервью, и перед игрой с «Зенитом» первым вышел к прессе. Чуть позже мы поняли, почему: Руслан своих не выдает.

- «Зенит» всегда силен. Нужно выходить предельно сконцентрированными и добиваться положительного результата, - не раскрыл ни одного секрета Камболов.

Пока он отвечал на вопросы, из подтрибунного помещения выходили другие игроки. Одним из первых появился Самуэль Гарсия, который только-только вернулся из аренды в испанском «Леганесе». А возможная связка нападающих Жонатас - Азмун шла до поля практически вместе. Сыгрываются!

Последними на поле появились новые тренеры «Рубина», незаменимые помощники Бердыева, так же пришедшие из «Ростова» - Иван Данильянц и Юрий Солано. Пока все ждали главного волшебника РФПЛ, игроки начинали разминаться на поле, невзирая на то, что оно еще поливалось.

Однако, как минимум одного футболиста на тренировке не хватало – Тараса Бурлака, который неудачно провел игру с «Краснодаром». После двух проигранных им единоборств было забито два гола - жесткая арифметика. Неужели ссылка в дубль?

- На сегодня, к сожалению, есть небольшие повреждения у двух-трех игроков, в том числе и у Бурлака, - объяснял Бердыев. Сыграет ли защитник с «Зенитом», непонятно.

- Сезар Навас сказал, что готов вернуться в футбол, если у него будет все в порядке с отцом. Есть какие-то новости?

- Мы надеемся на это. Я понимаю его как сына, любой человек так бы поступил. Если после операции все будет хорошо, то мы вернемся к этому вопросу.

Главное, что Бердыевым не было сказано четкое «нет». А значит – шанс на возвращение испанцы остается.



