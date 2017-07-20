Ари: Хотим отомстить ЦСКА за разгром

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о непростом графике на старте сезона, желании взять реванш у ЦСКА и получении российского гражданства.

«РЫБУС – КЛАССНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ»

- В первом туре «Локомотив» обыграл «Арсенал» с минимальным счетом. Ожидали, что придется так тяжело?

- Честно скажу, нет. Рассчитывал, что победим «Арсенал» без проблем, причем с перевесом в два-три мяча. Юрий Семин после матча предупредил нас, что на старте чемпионата все команды очень хорошо готовы. Так что игры будут непростыми. Но есть еще одно объяснение, почему мы забили «Арсеналу» только один гол – устали после матча со «Спартаком». У нас оставалось мало времени на восстановление.

- Многие игроки «Локомотива» говорили, что сил еще не хватает. Вам тяжело отыграть все 90 минут?

- В матче со «Спартаком» все увидели, что мы можем играть на равных. Не забывайте, что «Спартак» сейчас один из лучших клубов чемпионата. За 90 минут мы проделали хорошую работу. Сил хватает, дело в количестве матчей за неделю.

- Соломон Кверквелия – новый лидер обороны в отсутствие Ведрана Чорлуки?

- Думаю, да. Оба сильные футболисты. Здорово, что теперь к нам присоединится Мацей Рыбус. Классное усиление! Наша линия обороны еще прибавит по ходу чемпионата.

- Сейчас из нападающих в составе только вы, да молодой Артем Галаджан. Хватит, чтобы играть на три фронта?

- Нам предстоит слишком много матчей на три фронта. Опыт показывает, что командам, которые участвуют в еврокубках, не всегда хватает сил. Полагаю, будет небольшая ротация состава. Каждый из игроков в запасе должен быть готов подменить любого из стартового состава.

- Галаджан подменять готов?

- Все, кто сейчас тренируется в первой команде, готовы выйти на поле. Не зря же руководство подписывает новичков. Вижу, что и молодые футболисты привлекаются. Так что если Галаджану дадут шанс, он им воспользуется наилучшим образом.

«ИЗ-ЗА ПЕРЕНОСА МАТЧА У ЦСКА ПРЕИМУЩЕСТВО»

- Перенос матча с ЦСКА с субботы на пятницу –преимущество для армейцев? Ведь «Локомотив» проведет три матча за восемь дней.

- Разумеется, у ЦСКА будет преимущество. Нам оставили очень мало времени на восстановление…

- Все по закону, по соответствующему пункту регламента…

- Все равно не понимаю, почему нельзя было провести матч в субботу. Ведь ЦСКА играет в еврокубках только во вторник. У армейцев будет больше времени на отдых, чем у нас сейчас. Я не понял решения о переносе. Он вредит «Локомотиву». Но теперь попытаемся восстановиться как можно лучше. И попробуем добиться хорошего результата на выезде.

- В последний раз «Локомотив» пропустил от ЦСКА четыре мяча. Не боитесь, что примерно то же произойдет и сейчас, или наоборот настроены отомстить?

- Когда проигрываешь с таким счетом, всегда хочется взять реванш. Тот матч был просто ужасным. Лично для меня новая встреча – возможность отомстить за тот разгром. Думаю, что все футболисты «Локомотива» будут особенно мотивированы на эту игру.

- Вы забиваете много голов «Спартаку», но и с ЦСКА неплохая статистика.

- Какая? Я сам никогда не считал.

- Пять голов, причем один раз сделали дубль.

- Да, со «Спартаком» мне больше везет. Очень постараюсь забить гол ЦСКА в пятницу.

- Антон Миранчук сказал, что испытывает неприязнь к ЦСКА. Вы тоже?

- Антон подразумевал принципиальность соперничества, а не неприязнь. Сильный соперник, команда, которая прекрасно сыграна. У меня нет негатива к ЦСКА. Но эту команду очень непросто обыграть любому сопернику. И это раздражитель.

«НЕ ЗНАЮ, КОГДА ПОЛУЧУ ПАСПОРТ»

- Президент «Локомотива» Илья Геркус говорил, что документы на получение вами российского паспорта, поданы. Когда станете гражданином России?

- Знаю, что этот процесс занимает продолжительное время. Пока у меня не так много конкретной информации для вас на эту тему.

- Будете сдавать экзамен на знание языка, как это делал Гилерме?

- Точно сказать не могу, думаю, что это предстоит. Но я к экзаменам готов!

- Из сборной России с вами никто не связывался?

- Я еще не общался ни с тренером, ни с его помощниками, но очень хочу играть за сборную России.

