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Самый крупный разгром, любимый счет и автоголы. Все о матчах ЦСКА и «Локомотива»

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Самый крупный разгром, любимый счет и автоголы. Все о матчах ЦСКА и «Локомотива»
Фото: «Советский спорт»

Накануне центрального матча 2-го тура РФПЛ «Советский спорт» вспоминает самые интересные цифры, связанные с этим столичным дерби.

53 встречи провели друг с другом в чемпионатах России ЦСКА и «Локомотив» – больше, чем в любом другом противостоянии. Это связано с тем, что в 2002 году между ними состоялся «золотой матч». Но даже такого количества игр оказалось недостаточно, чтобы выявить сильнейшего: каждый клуб одержал по 22 победы.

35 первых матчей соперники обходились без крупных побед – самая продолжительная подобная серия в российской истории. Традицию нарушили армейцы, которые в первом круге сезона-2009 разгромили «Локо» со счетом 4:1. Позже ЦСКА еще трижды брал верх с крупным счетом – 3:0 в 2012 году, 4:1 в 2013-м и 4:0 на финише прошлого сезона. У «Локомотива» таких побед нет до сих пор.

31 гол забил ЦСКА на своем поле в Премьер-лиге-2016/17 – больше, чем любой другой клуб. 28 раз отличился дома «Зенит», по 26 – «Спартак» и «Краснодар».

29 дерби между соперниками завершились победами в один мяч – еще одно высшее достижение чемпионатов России. Самый популярный счет противостояния 1:0 – так завершились 15 встреч. Причем «Локомотив» брал верх гораздо чаще (11 раз против 4). В 10 матчах был зафиксирован счет 2:1 (по 5 побед), в 3 – 3:2 (так выигрывали только железнодорожники), а в 2000 году состоялся самый результативный поединок, который завершился в пользу армейцев со счетом 4:3.

18 игр подряд в 1993-2001 годах соперники обходились без ничьих. За это время «Локомотив» добился 11 побед, ЦСКА – 7. Завершилась эта серия 9 июля 2002 года нулевой ничьей.

10 матчей состоялось в июле. И только однажды в этом месяце была зафиксирована ничья – та самая, прервавшая затяжную бескомпромиссную серию в 2002 году. Побеждали же в июле чаще армейцы (5 раз против 4).

9 пенальти было реализовано в предыдущих матчах. У ЦСКА голов с 11-метровой отметки в два раза больше – 6 против 3. Два точных удара в активе лишь Сейду Думбья, который в обоих случаях открывал счет. Но если в 2012 году все завершилось разгромом «Локо» (3:0), то в сентябре 2015-го красно-зеленые добились ничьей (1:1). И тоже отличились с пенальти.

8 дублей оформили бомбардиры соперников (о хет-триках не было даже речи). Армейцы забивали по два мяча гораздо чаще – 6 раз против двух. А дважды сделать дубль смог только форвард ЦСКА Вагнер Лав.

5 побед кряду с учетом прошлого сезона одержал ЦСКА в РФПЛ. При этом армейцы забили в этих встречах 14 мячей, пропустив лишь один – в стартовом туре этого сезона от «Анжи». А началась победная серия красно-синих после того, как в 26-м туре чемпионата-2016/17 они потерпели до сих пор единственное поражение в Премьер-лиге на «Арене ЦСКА» - от «Спартака» (1:2).

4 безответных мяча пропустил «Локо» от ЦСКА в последней очной встрече 26 апреля нынешнего года. Это поражение стало самым крупным сухим для железнодорожников за все 25 предыдущих чемпионатов России. А с разностью «-4» они уступили еще лишь один раз: 1 ноября 2015 года «Кубани» в Краснодаре – 2:6.

2 автогола умудрились забить армейцы под занавес встречи с «Локомотивом», которая состоялась 15 сентября 2001 года. На 85-й минуте свои ворота поразил Денис Евсиков, на 89-й – Олег Корнаухов. И вместо победы 2:1 ЦСКА проиграл со счетом 2:3.

1 раз «Локо» смог обыграть армейцев за последние 5 с лишним лет. За это время соперники провели 11 матчей, 8 из которых завершились в пользу ЦСКА. Железнодорожники же выиграли только в первом круге прошлого сезона – со счетом 1:0 благодаря мячу уже покинувшего клуб Майкона.

Матч

ЦСКА - Локомотив

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Локомотив»?
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