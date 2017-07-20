«Я смотрел страху в лицо!» Фантастический прыжок Захарова, и это медаль

Илья Захаров завоевал бронзу чемпионата мира в прыжках в воду, добавив эту медаль к своему золоту Будапешта.

БРИТАНЦЫ ЗАРЫДАЛИ

Для Ильи Захарова эта бронза стала подарком судьбы. Пятый прыжок со сложностью 3,9 не очень получился (72,15), и наш прыгун скатился на четвертое место.

Зато шестая попытка принесла 96,90 баллов. Захарова теоретически мог обогнать резвый мексиканец Пачеко Марруфо, но ему не хватило самой малости. Джек Лафер тоже мог достать, но при входе у британца завалились ноги, и он вошел в воду, изогнувшись как рогалик. Английские болельщики на трибуне зарыдали.

Хотя какой же подарок судьбы? Вы вспомните, что прошел Захаров, как хотел уйти из спорта. Был уже одной ногой за дверью, но уговорили, задержали. И сам понял, что жить без прыжков в воду не может. Что настоящий их фанат.

Как в дуэте с Евгением Кузнецовым завоевал золото чемпионата мира – наконец-то, после трех турниров, на которых было серебро! А ведь парни об этом мечтали с малых лет, когда начинали прыгать вместе. Тренеры их разводили – они сходились как магниты. И вот добились своего.

А теперь – бронза. Полный комплект. И эту медаль Захаров тоже выстрадал.

«ПУТИН НАС ПОЗДРАВИЛ»

- Каким для вас был последний прыжок?

- Самым важным. Я прекрасно понимал, что могу попасть в тройку. Немного расстроился, потому что хотел сделать прыжок за 100 баллов. Но получилось почти 97.

Британец по имени Джек мог меня догнать, если бы получил оценки в районе 9,5. Но слава богу, что не сделал. И получилась моя бронза.

- Смотрели его прыжок или отвернулись?

- Смотрел, конечно – так сказать, страху в лицо.

- Вы выполнили все, что запланировали на этот год?

- Да, по максимуму. Очень хотел уехать отсюда чемпионом мира. И это получилось.

Теперь на две недели в отпуск, и снова на сборы. Впереди ведь – Универсиада.

- С чем связан качественный шаг вперед России в прыжках в воду? Золото, два серебра, две бронзы.

- Большое спасибо всему нашему тренерскому составу. Подход изменился, сама работа стала более приятной, даже душевной. Более серьезной. Все идет так, как и должно.

Также хотел бы отметить, что после нашего неудачного выступления в Рио нужно было что-то менять. И мы кардинально все поменяли. Поэтому идут хорошие результаты. Спасибо моему тренеру Коробко Татьяне Валерьевне. Она на этом чемпионате мира готовила не только меня, но и нашу женскую пару Надежда Бажина – Кристина Ильиных. Они тоже завоевали медали. Благодарю тренера за терпение. Она – настоящий герой.

- Правда, что по ходу турнира до вас дошла правительственная телеграмма?

- Да, Владимир Владимирович Путин нас поздравил. Можете представить, как у нас подскочила мотивация!

«БРОНЗА С ПОМАРКАМИ»

- Как вы настраиваетесь на прыжки?

- Да никак. Верю в том, что получится. Разминаюсь. Пытаюсь один разок прокрутить прыжок.

- Много русских болельщиков было в Будапеште на трибунах.

- Я их не очень слышу, потому что перед прыжками ухожу в себя. Но даже под водой начинаю слышать, когда исполняю попытку. Громко кричат! Эта поддержка помогает.

- Что у вас не получилось в пятом прыжке?

- Если бы я хорошо сделал прыжок со сложностью 3,9, у меня было бы железное серебро. А может, и золото. Но рад тому, что есть бронза с помарками. Знаю, в чем еще должен прибавить.

Вообще очень доволен. Давно мечтал стать чемпионом мира, и вот все сбылось. Весь список желаний закрыт.

- А мотивация?

- Да она есть, не переживайте!

СТАТИСТИКА

Прыжки в воду

Мужчины. 3 м

1. Се (Китай) – 547,10. 2. Хаусдинг (Германия) – 526,15. 3. Захаров (РОССИЯ) – 505,90... 8. Кузнецов (РОССИЯ) – 458,70.