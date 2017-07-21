Марьяна Кашчелан: Петкович станет любимцем фанатов, как Видич

Футбольный агент и жена капитана «Тосно» Младена Кашчелана Марьяна – о балканских футболистах, трансферах и фанатах.

– Марьяна, в интервью «Советскому спорту», относительно перехода Петковича в «Спартак» вы сказали, что «куда перейдет Петкович, знает только он и его агент». В итоге, он все-таки перешел к красно-белым. Что можете сказать про него?

– Мои друзья в Сербии и Черногории смеются, что мое интервью подтолкнуло его к переходу в «Спартак». Я надеюсь, что он заиграет в России. Мы с вами прекрасно понимаем, что главное – это безболезненно пройти период адаптации. Любой игрок, переходящий из одного чемпионата в другой, сталкивается с кучей маленьких новшеств – другой тренер, другая тактика, новые партнеры. Некоторые игроки вспыхнут, а потом следует провал. Верю в Петковича. Надеюсь, он станет любимцем фанатов, как Видич и Иванович.

– Миодраг Божович возглавил тульский «Арсенал», вам с Младеном не чужой клуб. Было много слухов, что он привезет нескольких игроков из чемпионата Сербии.

– Мы с теплотой вспоминаем время, которое провели в Туле. Миодраг, когда пришел в «Црвену», действительно, привел с собой нескольких футболистов из РФПЛ. Он тот специалист, который не откажется от хорошего игрока. Сейчас он привел в «Арсенал» Горана Чаушича, который играл за «Осасуну». Это очень качественный игрок, воспитанник «Црвены Звезды». Мое мнение, что «канонирам» нужен забивной нападающий, а все остальные проблемные позиции они закрыли. Большим плюсом команде будет подписание Тошича. Ну, а из Сербии, я думаю, что Божович больше никого не позовет.

– Ждать в ближайшее время интересные трансферы из Сербии и Черногории в европейские чемпионаты ?

– В Черногории ждут, что восходящая звезда черногорского футбола Вукан Савичевич, который играет за «Слован» (Братислава), перейдет в испанский чемпионат. У игрока есть пару интересных предложений. Давайте подождем.

– Поговорим о чемпионате России. Пару лет назад в интервью мне вы сказали: «Младен Кашчелан подписал контракт с «Тосно». Следите за этой командой – она обязательно выйдет в премьер-лигу!» Ваши слова были пророческими. Как вам сейчас живется на две страны?

– Не на две, а на три – Сербия, Черногория и Россия. Честно? Это бывает очень тяжело и сложно. Муж в России, а я, то у него, то в Сербии, то в Черногории. А еще я летаю по агентским делам, представляя интересы своих игроков. На прошлой неделе у меня получилось девять перелетов. Была в Вене, Риге, Бухаресте, Подгорице. Я даже не смогла попасть на первый матч «Тосно» в этом сезоне. Но, надеюсь, что на дерби с «Зенитом» я буду в Питере. Посмотрю и обратно в Белград. Из него гораздо проще и быстрее добираться до разных европейских городов по агентским делам футболистов. Вот закончится трансферное окно, и я прилечу домой в Санкт-Петербург к мужу. Тогда и отдохну немного (смеется).

– Младен в одном из интервью сказал, что вы были за переезд в Китай, а он выбрал «Тосно». Не жалеете ?

– Конечно, нет! Мы оба влюбились в Санкт-Петербург! А руководство команды отдает все сила на то, чтобы в клубе все было хорошо. Команда, как вы заметили, вышла в премьер-лигу. Нам все очень нравится. А тогда, действительно, я была за Китай, но Младен всем сердцем за Россию.

– Вопрос, который, наверное, вас замучил: Будут ли в «Тосно» еще футболисты с Балкан?

– «Тосно» и так хорошо укрепилось балканскими игроками (смеется). Рекомендую всем последить за нападающим Анте Вукушичем, который должен выздороветь и вернуться на поле. Он очень сильный игрок и должен себя проявить. Есть Младен, Раде Дугалич, думаю, что больше команде не нужно балканских футболистов.

– В этом году «Партизан», за который болеет Младен Кашчелан, выиграл чемпионат Сербии. Были ли вы на «золотом» матче?

– Да. Младен был очень счастлив. «Партизан», как и «Црвена», – это легендарные команды не только Сербии. У них огромная армия болельщиков и в других странах бывшей Югославии, особенно в Черногории. За эти команды болеют в России. Позавчера «Партизан» играл в Черногории ответный матч с командой «Будучность». Стадион был переполнен. Причем, болельщиков «Партизана» было очень много за счет черногорских поклонников команды. Но я жду следующий матч. «Партизан» встретится с побратимом «Црвены», клубом «Олимпиакос». Вот это будет жарко! А еще на днях сербский футболист Ягош Вукович подписал контракт с греческим клубом. Его тоже очень ждут болельщики черно-белых.

– Чей он воспитанник ?

– «Црвены Звезды». Если бы он был воспитанником или экс-игроком «Партизана», то он бы не подписал контракт с «Олимпиакосом». Как воспитанник «Црвены» вряд ли подпишет контракт с ПАОКом.

– Кстати, как прошел матч «Партизана» в Черногории? Без происшествий?

– Наоборот, все было очень мирно и дружелюбно. Когда «Будучность» приезжала в Сербию, фанаты «Партизана» постарались, чтобы черногорские болельщики чувствовали себя как дома. А когда играли в Черногории, то фанаты «Партизана» поддерживали обе команды, что в современном футболе большая редкость. Я была приятно удивлена, как фанаты черно-белых вели себя на матче с «Будучностью». Они молодцы. Никаких инцидентов, только позитив и дружба.

– Марьяна, а какое «Вечное дерби» вам больше всего запомнилось ?

– Это 149-е «Вечное дерби». 12 сентября 2015 года. Я помню, что закончилось трансферное окно, и я задержалась по делам в Белграде, меня пригласили на игру. Это был очень интересный матч, переполненный стадион. После гола Катая запылали файера на трибуне, где были представители «Делиjе». «Црвена» дома выиграла со счетом 3:1. Дубль у хозяев сделал экс-игрок московского «Торпедо» Уго Виейра. Он сравнял счет и вывел свою команду вперед. Матч до последних секунд держал в напряжении. Стадион бушевал. А «Црвеной Звездой» руководил как раз Миодраг Божович.

– А в других странах вам довелось побывать на каком-либо дерби?

– Конечно! Самое сумасшедшее дерби, на котором я была, было в Польше. «Лодзь» – «Видзев». «Лодзь» или «ЛКС» – это первый клуб Младена. Это было его первое в жизни дерби. Обе команды из города Лодзь. В первом же дерби, в котором участвовал Младен, «ЛКС» впервые за одиннадцать лет выиграли. Город, в котором базируются оба клуба, четко поделен на две части. Одна болеет за «ЛКС», а вторая за «Видзев». Невозможно жить в одной части города, а болеть за команду из другой. Тебя там просто не поймут. А мы это не знали и жили себе спокойно в той части города, где болеют за «Видзев». После победы я подхожу к начальнику команды и прошу вызвать такси. Называю ему адрес и тут он, как-то странно на меня посмотрел и спросил: «А что вы делаете на стороне «Видзева»?» Я говорю: «Живем. Квартиру мы там сняли». «Это невозможно, – занервничал начальник команды, – вы не можете там жить! Сегодня вы туда не поедите!». Нас с полицией сопроводили в гостиницу. Очень жалею, что потеряла ноутбук с фотографиями этого матча. Такого я не видела больше никогда. Там была такая атмосфера, что не пересказать словами. Это надо было видеть.

– Вас переселили в «правильную» часть города?

– Конечно, да (смеется). Клуб не мог поступить иначе.