Почему уход Тошича для ЦСКА – не потеря

Автор «Советского Спорта» объясняет, чем вызвано расставание некогда незаменимого игрока с командой, которой он отдал целых семь лет.

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. В пятницу сербский полузащитник Зоран Тошич окончательно подведёт черту под своим выступлением за ЦСКА, приехав на домашний матч красно-синих с «Локомотивом», чтобы попрощаться с армейскими болельщиками. Официально контракт игрока с клубом истекает 30 июля. Однако стороны заранее объявили о том, что пролонгирован он не будет.

Собственно, подобное развитие событий спрогнозировать было не так уж и трудно. Ещё весной руководство ЦСКА, отвечая на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе Тошича, всячески уклонялось от конкретики и старалось максимально завуалировать детали поиска совместных точек соприкосновения. Но многим уже тогда было понятно, что скрывается за обтекаемой формулировкой «ведутся переговоры».

30 ЛЕТ КАК ПРИГОВОР

В сознании подавляющего большинства наших граждан, входящих в футбольное сообщество, ещё с советских времён прочно укоренился стереотип, что по достижении игроком 30-летнего возраста он перемещается в когорту ветеранов. И претендовать на то, что его карьера и дальше будет двигаться вверх, почти невозможно. Есть, конечно, счастливые исключения из негласно принятых правил, но это явно не случай Тошича. И вот, почему.

Преодолев возрастной Рубикон, Зоран столкнулся с тем, что ЦСКА, не первый год испытывающий нешуточные финансовые сложности, несмотря на заинтересованность в дальнейших услугах серба, оказался не в состоянии повторить условия прежнего соглашения с футболистом. А оно, по некоторым данным, предусматривало ежегодное жалование в размере € 2,2 млн. Мечтать о его увеличении и вовсе было, по меньшей мере, наивно. Идти же на существенное понижение заработной платы в районе 30% не пожелал уже сам Тошич.

ПОТЕРЯ МЕСТА В СОСТАВЕ

Впрочем, помимо материальной, есть ещё и чисто футбольная сторона вопроса. И в этом разрезе позиции игрока в команде представлялись далеко не такими уж прочными. Поскольку, если при прежнем наставнике армейцев Леониде Слуцком Зоран по причине короткой обоймы долгое время имел едва ли не гарантированное место в составе, то с назначением на пост рулевого красно-синих Виктора Гончаренко необходимость в нём попросту отпала.

Входя в тренерский штаб ЦСКА, белорусский специалист не мог не замечать, что игровая модель, выстроенная Слуцким, себя изжила. Наиболее явственно это просматривалось в Лиге чемпионов, где все последние годы армейцы стабильно занимали четвёртое место в группе. А вносить кардинальные изменения нынешний кормчий «Халл Сити» либо упорно не хотел, либо попросту боялся.

Первое, с чего начал работу с командой Гончаренко, так это с перестроения игры в наиболее уязвимой линии – обороне. Эффективность действий многоопытных братьев Березуцких и Игнашевича и прежде вызывала определённые нарекания. А уж когда прошлой осенью не только «Байер», «Тоттенхэм» и «Монако», но также и «Ростов» с «Локомотивом» и «Спартаком», поставили окончательный неутешительный диагноз, стало ясно, что надо «резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита».

Жертвой хирургического вмешательства Гончаренко как раз и суждено было стать Тошичу. Перестроение на схему с тремя центральными защитниками и двумя латералями привело к ампутации его из основы, вследствие проигранной конкуренции Фернандесу на правом фланге, а Головину и Натхо в центральной зоне.

ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВЫ НА ПОЛЕ

Оставалась ещё робкая надежда на внедрение номинального полузащитника на позицию левого бровочника. Тем более, что как раз левая нога и является у серба ведущей. А игра профильных крайних дефов Щенникова и Набабкина не удовлетворяла тренерских штаб ЦСКА в полной мере не только при подключении к атакам, но и при обороне собственных ворот. Свидетельством тому стала попытка использования в этой роли универсального Ткачёва, предпринятая ещё Слуцким полтора года назад. Однако и она искомого результата не принесла.

Когда же возможность проявить себя в данном качестве минувшей весной выпала Тошичу, он так и не смог доказать, что способен быстро адаптироваться к изменившимся условиям труда. А времени на то, чтобы дать игроку освоиться на новом для себя месте, не было уже у Гончаренко – на кону стояла путёвка в Лигу чемпионов со всеми вытекающими для армейцев последствиями. В итоге, красно-синие в финишном створе обскакали «Зенит», получив право быть представленными в самом престижном клубном турнире Старого Света. А срок действия контракта Зорана подошёл к концу.

«МЫ РАССТАЁМСЯ, ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ…»

Объективно говоря, в последних сезонах это был уже не тот Тошич, который после перехода в ЦСКА летом 2010-го своими нестандартными ходами, элегантным дриблингом, феноменальной моторикой и неутолимой жаждой борьбы заставил восхищаться собой российских любителей футбола, начиная от специалистов и заканчивая болельщиками. Постепенное снижение результативности и других показателей полезности не могло скрыться от глаз даже тех, кто ещё вчера готов был носить Зорана на руках.

Многие из них и придут в пятницу на домашнюю арену армейцев, чтобы по достоинству отблагодарить своего любимца за тот праздник, который тот дарил им на протяжении семи лет. И кажется, что никто уже не будет против, если серб продолжит выступление в премьер-лиге, облачившись в красно-жёлтую футболку тульского «Арсенала», что, по сути, является секретом Полишинеля. А ЦСКА, не заметив потери переставшего быть незаменимым бойца, отправится покорять всё новые и новые вершины.