Илья Захаров: Мужика в синхронном плавании в купальник нарядить? Упаси Господи!

Очень необычное интервью великого прыгуна в воду, которое Илья Захаров дал на чемпионате мира в Будапеште.

«ПОКА НЕ ДУМАЮ О КИБЕРСПОРТЕ»

Конечно, он – великий. Только в Будапеште завоевал золото и бронзу чемпионата мира. А когда на пресс-конференции у Захарова спросили, какая медаль в его коллекции самая красивая, он засмеялся: «Есть у меня золото с Олимпиады в Лондоне. Знаете, ничего так!»

До личного выступления на трехметровом трамплине Илья был сдержан и молчалив. Слишком болезненными были осечки раньше. А теперь, взяв счастливую медаль, Захарова будто отпустило. Он разговорился. И знаете, что я скажу? Очень интересный парень!

Я это понял еще пару лет назад, когда узнал, что Захаров всерьез увлекся киберспортом и проводит в Саратове целые турниры.

- Я отошел, если честно, - теперь признался Захаров. – Это ведь стало официальным видом спорта в 2016 году. Проходит чемпионат России с призовым фондом в 15 миллионов рублей. Есть регистрация в Минспорта. Там очень все неплохо. А совмещать два вида спорта нельзя.

- Если однажды завяжете с прыжками, не хотите попробовать себя в киберспорте?

- Не знаю. Пока даже не хочу об этом думать.



«ПОШЕЛ БЫ В ММА»

- Вы говорили после чемпионата мира в Казани, что учитесь выстраивать стену, чтобы не обращать внимания на неприятности. Чему вы учились после Рио?

- На самом деле ничему. Все то же самое – не надо зацикливаться на плохом. Это самое важное.

Да ведь ничего криминального после Рио не произошло…

- Сборная России не взяла ни одной медали в прыжках в воду.

- Мной был проведен очень большой анализ. Думал, оставаться ли в спорте. И понял, что мне нужно делать в этом году. Так что никакого чуда нет. Я шел по намеченному плану со своим тренером. Внимательно следил за своим весом в течение всего года. Очень много подкачивался, работал над частотой прыжков. Все это в совокупности дало результат.

- Вы были близки к тому, чтобы уйти?

- Находился в шаге. Очень не хотелось выступать.

- Президент федерации Алексей Власенко сказал, что провел с вами разговор: «Ты не можешь уйти на такой ноте». Это сыграло роль?

- Да, была у нас беседа. Спасибо Алексею Викторовичу, что меня поддерживал. А что тут сказать? У меня произошла перезагрузка. Я понял для себя, что мне просто нравится прыгать в воду. Люблю этот вид спорта, интересны все новости о нем. Я – фанат этого дела. Так зачем же уходить? Это смогу в любую минуту. Почему должен делать это сейчас? Что случилось плохого? Собрал себя в кучу, отошел от плохих эмоций – и начал заново тренироваться.

- Сделай вы тот шаг, чем бы сейчас занимались?

- Я ведь не боюсь финансовых трудностей. Знаю, что делать и без спорта. Но я – изначально спортивный человек. У меня спортивная семья, включая мою супругу и дочку. Как же я откажусь от спорта? Я люблю завоевывать медали. Хочу их коллекционировать у себя на полке. Вот и остался в прыжках в воду.

- Но все-таки…

- Если бы завязал? Пошел бы в ММА.



«СТАВЛЮ НА МЭЙВЕЗЕРА»

- Когда вы спросили о своем будущем у дочки, что она сказала?

- «Папа, ты че?»

- Сколько ей?

- Год и три месяца.

- И спортом занимается?

- Конечно. Бегает, прыгает с дивана. Вон, мне видео присылают из дома. Такая же активная, как и я был в детстве. Жена потихонечку с ума сходит. Но справляется, молодец.

- А вы что, серьезно об ММА?

- Я в свободное время от прыжков занимаюсь боксом. Дома есть друзья, которые меня подтаскивают. Очень нравится этот вид спорта. Мое главное хобби.

- Кто победит в бое Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор?

- Конечно, Мэйвезер. Очень уважаю Макгрегора, мой любимый боец. Но ты ничего не поделаешь против работы руками. Не могу дождаться этого боя!

Мечтал бы попасть в Лас-Вегас, чтобы посмотреть своими глазами. Но увидел цены на билеты и ох… удивился.

- Вы дружите с известными боксерами?

- Нет. Видел многих на базе «Озеро Круглое». Всегда болею за наших ребят.

- Сказали, что жестко следили за весом. Насколько один лишний килограмм может сломать всю технику? И вы склонны к полноте?

- Нет, если рассуждать с точки зрения обычного человека. Но пара лишних кило чувствуются сразу же в ногах, во вращении, во входе в воду. Поэтому я так тщательно следил за весом в этом году. Мучил себя до изнеможения. Бывало, целыми днями ничего не ел. Сушился. А то проглотил булочку, на весы встал – прибавил 300 грамм. Сразу же паника начинается: вот, сейчас еще два по 300 прилетит. А до чемпионата мира нужно было держать вес стабильным. И удалось. Хотя перед личным финалом я себе пару пирожных позволил.

- Поделитесь диетой от Ильи Захарова.

- Не кладите сахар в чай. Не ешьте жирное.



«Я ВООБЩЕ ПРОТИВ МИКСТОВ!»

- Вы в 2011 году отслужили в армии. После этого завоевали золото на Олимпиаде, стали звездой. Армия дала вам стержень для спорта?

- Конечно! Я не так много служил, но каждый мужчина должен побывать в армии. Как ее можно пропускать вообще?

Понятно, что у спортсменов есть своя армия, и нас оттуда вытаскивают. Но это реальная школа жизни.

- Приходилось драться?

- Да, один раз я все-таки успел – в первые 10 дней. Даже рассказывать не хочу, из-за чего. Все очень банально.

- Вы отдадите свою дочку в прыжки в воду?

- Нет, что вы! Нет – никаких прыжков! Не желаю своему ребенку такого будущего! – воскликнул Захаров.

- Там ведь красивые девушки, - настаивал один репортер из Казани.

- Как сказать, – протянул Илья. – Посмотри на канадок. И подумай, следят ли они за весом. Я хочу для дочки большой теннис. А мы общаемся с Леной Терновской, дочкой Татьяны Данченко. И моя супруга готова отдать ребенка в синхронное плавание.

- В пару микст к сыну Виктора Минибаева, - пошутила пресса.

- Упаси Господи! – отшатнулся Илья. Он до сих пор не мог принять, что среди синхронисток затесались мужчины. – Я вообще против микст-дуэтов! Что придумали люди? Зачем?

- Давайте оденем мужчин в закрытые купальники, - игриво предложил репортер из Казани. Что ж у них там происходит в Татарстане, что в голову парню лезут такие мысли?

- Да ты че, не пугай, пожалуйста! – казалось, Захаров сейчас разрыдается. – Россия в этом плане держится уже на соплях. А ты придумываешь такое. Сейчас нас с тобой кто-то услышит – и в самом деле скажет мужчин в купальники нарядить. Как жить тогда будем?



«БУДЬ У ВАС ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ…»

- Вы – хороший организатор? Вот взяли и провели для большой компании друзей турнир по киберспорту.

- Да, мне это нравится. Еще мы с ребятами организовались и занимаемся помощью детским домам. Старшие товарищи предложили эту идею: мол, давай там сделаем ремонт.

Это же интересно. Надо этим заниматься обязательно! Каждый должен придумать себе дело в пользу человечества.

- У вас реальная страница ВКонтакте? – теперь репортер из Казани полез в соцсети.

- Да, я сам ее веду.

- Вы туда какие-то проекты по зарабатыванию денег выкладываете?

- Да. И все это реально.

- У вас есть бизнес-жилка?

- Одно из моих любимых хобби – бизнес. Потому что я много читаю, изучаю всякую информацию. Получаю ее ото всюду каждый день. Из книжек, из аудио. Мне интересно знать, как правильно зарабатывать деньги.

Думаю, это качество нарабатывается, а не просто дается человеку свыше. Не бывает такого, что человек, не зная ничего, придумал бы что-то сногсшибательное. Так единицы могут.

- Объясните, во что сейчас лучше вкладывать деньги? Недвижимость, валюта, биткоины, акции.

- Сейчас лидирующие позиции занимает сетевой маркетинг и МЛМ-бизнес. По крайней мере, на 2017-2019 годы. Особенно для людей, у которых не слишком много денег. Минимизировать риски, получать неплохую прибыль.

Посмотрите, какая нестабильность в мире. Даже недвижимость сейчас не так уж выгодно приобретать. Вот мой товарищ купил квартиру в строящемся доме в Химках. Раз – задержка стройки на год. Куда деньги пропали? А ведь можно было эту сумму по-другому запланировать.

- Это не связано со скупкой драгметаллов? – встрепенулся репортер из Казани.

- Никак не связано, - горячо сказал Захаров. – Там же написано все. Ты открой, почитай! Вроде стараюсь, красиво выкладываю. И бац – драгметаллы.

- Я побаиваюсь про такое читать, - признался казанец. – Мало ли что.

- А чего ты тогда не боишься? – расстроился Захаров. – Вот есть у тебя пять миллионов рублей – что ты с ними будешь делать? Куда ты их вложишь?

Вот взял ты себе вторичку в Москве. А содержать ее на что будешь? А налоги платить? Давай отойдем в сторону, поговорим. Я тебе расскажу все!

- Меня потом домой в Казань не пустят, - вздохнул репортер. – Если я квартиру в Москве возьму.

- Ну и что? Ты в столицу переезжай.

- Нет, Казань – город души.

- Да, я согласен. Как и Саратов, - Захаров снова вспомнил о родном городе. – Потому что у нас тоже Волга есть.