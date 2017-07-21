Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

2011 - изгой, 2017 - капитан. Как Нойер захватил власть в Мюнхене

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
2011 - изгой, 2017 - капитан. Как Нойер захватил власть в Мюнхене

«Советский спорт» рассказывает о том, как Мануэль Нойер за 6 лет проделал путь от «красной тряпки» для фанатов «Баварии» до капитана команды.

В минувшую среду председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге официально подтвердил, что новым капитаном команды станет голкипер сборной Германии Мануэль Нойер.

Представить себе подобное весной и летом 2011 года было архисложно, а теперь впору говорить о том, что в Мюнхене случилось неизбежное.

«Мануэль - единственный человек, кто в настоящее время достоин принять капитанскую повязку у Филиппа Лама» Карл-Хайнц Румменигге

Год назад, после окончательного ухода из национальной команды Бастиана Швайнштайгера, Нойер получил капитанскую повязку в «бундесманншафт». И когда Филипп Лам объявил о намерении завершить карьеру игрока по окончании сезона-2016/17, многим стало понятно, кто станет его преемником.

В данный момент Мануэль продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в скандальном ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Во время предсезонного турне по Китаю футболистов «Баварии» выводит на поле Томас Мюллер.

Вероятно, 27-летний воспитанник клуба и мог бы стать новым капитаном, но с приходом в команду Карло Анчелотти позиции Томаса заметно пошатнулись. Мюллер стал все реже попадать в стартовый состав, а торжественный приезд Хамеса Родригеса и вовсе поднял волну пересудов о возможном трансфере немецкого форварда.

Любопытен путь, который одолели противники и недоброжелатели Нойера в «Баварии», коих раньше было на удивление много.

Отрицание

- После моего увольнения «Бавария» вернулась к тому, что делала до меня – они покупают, покупают и покупают. А я добился успеха со своей концепцией.

С тех пор, как я ушел, ни один футболист из молодежной академии клуба не пробился в основной состав. Зато совсем неожиданно весь мир толкует о сенсационной находке в лице Давида Алабы. А впервые на своей позиции Алаба сыграл именно у меня, - заявил Луи ван Гал спустя несколько месяцев после своего ухода с поста главного тренера «красных».

На дворе 2017 год, а слова голландца по-прежнему актуальны. При нем в основном составе «Баварии» заиграл не только Алаба, но и Мюллер, и Хольгер Бадштубер. Свои шансы получил также крайний защитник Диего Контенто, ныне выступающий за «Бордо». Ныне двери для собственных воспитанников в стартовый состав мюнхенского гранда плотно заперты.

Но, проводя свой излюбленный курс вливания в коллектив свежей крови, Луи, как это не раз с ним случалось, перегнул палку.

- Когда ван Гал видел в молодом игроке потенциал, то предоставлял ему возможность реализовать его. Как в случаях с Томасом Мюллером и Хольгером Бадштубером. Но иногда он говорил и заведомо нелогичные вещи. Например, когда пытался объяснить нам, что Томас Крафт сильнее Мануэля Нойера, - рассказывал президент «Баварии» Ули Хенесс.

Ван Гал действительно души не чаял в Крафте и был противником перехода Нойера, что, возможно, и стало последней каплей для руководства клуба, принявшего решение об отставке главного тренера.

Примечательно, что Андриес Йонкер (ныне – главный тренер «Вольфсбурга»), работавший с «Баварией» в концовке сезона-2010/11, первым делом посадил молодого Томаса на скамейку запасных и вернул в ворота многоопытного Ханса-Йорга Бутта.

Гнев

Позицию Луи ван Гала в отношении готовящегося трансфера вратаря национальной сборной разделяли баварские «ультрас». Инициатором стихийного, а затем и организованного бунта выступило крупное и влиятельное фан-движение «Шикерия», но его представителей активно поддержали и многие завсегдатаи центральных трибун «Альянц Арены».

Когда игроки «Шальке 04» приехали в Мюнхен, чтобы сыграть с «Баварией» полуфинальный матч Кубка Германии, к уже привычному баннеру «Никакого Нойера, у нас есть Крафт» добавились тысячи табличек «Koan Neuer» («Нет Нойеру»).

Мануэль, казалось, не обратил на эту демонстрацию никакого внимания. Он уверенно отыграл на ноль, несколько раз выручив свою команду, а единственный гол на 15-й минуте забил Рауль. Огорчение мюнхенской торсиды оказалось с двойным дном.


Чем же насолил фанатам «Баварии» один из самых перспективных на тот момент вратарей мира?

Во-первых, Мануэлю ставилась в вину давняя принадлежность к радикальным фанатам «Шальке» - историческим антагонистам «Шикерии».

То, что Нойер – уроженец Гельзенкирхена, и потому его клубные пристрастия с детских лет едва ли могли быть иными – гордых и непримиримых баварцев волновало мало.

Кроме того, Мануэлю припоминали довольно злую пародию на знаменитую интермедию Оливера Кана с угловым флажком.

Напомним, «Титан» отпраздновал таким образом чемпионство, вырванное из рук «Шальке» на последних секундах матча «Гамбург» - «Бавария» в 2001 году.

Торг

Мог ли запланированный переход вратаря сорваться из-за фанатской агрессии? Теоретически – вполне возможно. На тот момент Нойером интересовались не только в Мюнхене. Утверждалось даже, что сэр Алекс Фергюсон лично уговаривал Мануэля стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Однако Нойер четко дал понять, что напряженная атмосфера в столице Баварии его ничуть не смущает. А клубные боссы в свою очередь «продавили» желанный трансфер, сломив отнюдь не слабое сопротивление «Шальке». В Гельзенкирхене до последнего надеялись сохранить своего звездного воспитанника, пусть и ценой существенного повышения его зарплаты.

Итак, Мануэль все же перебрался на юг Германии, и быстро понял, что совсем уж игнорировать позицию зычных радикалов нельзя. Он лично инициировал встречу с представителями фан-движений, в ходе которой сумел прийти с ними к определенному компромиссу.

Кодекс, устанавливавший правила поведения для «супостата», предусматривал, в частности, что «Зюдкурве» (Южная трибуна «Альянц Арены») должна быть объявлена зоной, свободной от присутствия Нойера.

Голкипер сборной Германии не должен был даже приближаться к секторам баварских ультрас, и уж тем более он не имел права кидать туда свою футболку или же пытаться «заводить» болельщиков с помощью мегафона. Также Мануэль не имел права целовать вымпел и эмблему своего нового клуба.

Нойер принял весь перечень странных запретов, трезво рассудив, что пройдет немного времени, и их можно будет спокойно игнорировать.

Депрессия

После того как Мануэль официально стал игроком «Баварии», акции протеста на домашнем стадионе мюнхенцев прекратились. Даже самые горячие головы поняли, что сделанного не воротишь, а навязчивое раскачивание лодки не только пойдет во вред команде, но и будет выглядеть бесцельным маханием кулаками после драки.

Но, конечно, избавиться от всех скептиков в одночасье было невозможно. Они отмечали и даже смаковали каждую ошибку новичка, но лед растопила игра Нойера в двух финалах Лиги чемпионов.

В 2012 году, когда «Бавария» так и не смогла сломить сопротивление «Челси» на «Альянц Арене» в основное и дополнительное время, Мануэль смело подошел к 11-метровой отметке и реализовал свой удар.

Юппу Хайнкесу пришлось включить вратаря в число пенальтистов после того, как Тони Кроос, Анатолий Тимощук и Арьен Роббен участвовать в серии наотрез отказались.

А год спустя несколько эффектных сэйвов Нойера в первом тайме помогли «красным» сохранить нули на табло в напряженной и принципиальной игре с дортмундской «Боруссией».

В концовке встречи Роббен забил победный мяч и «Бавария» заполучила долгожданный трофей.

Принятие

Мануэль Нойер отыграл за «Баварию» уже шесть сезонов. За это время он пять раз стал чемпионом Германии, четырежды был признан лучшим вратарем года в мире по версии IFFHS, и трижды – по версии УЕФА.

В 2014 году в составе «бундесманншафт» он стал чемпионом мира, получив по итогам мундиаля в Бразилии «Золотую перчатку» - приз лучшему голкиперу турнира.  

Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до 2021 года. Можно предположить, что он завершит карьеру в Мюнхене и впоследствии займет место в клубном пантеоне по соседству с Каном и Зеппом Майером, что ранее кому-то могло показаться кощунством.

Объявление Румменигге о новом капитане команды не вызвало никаких протестов и волнений в фанатской среде, что само по себе доказывает – результат в футболе так или иначе главенствует над любыми эмоциями.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрген Клопп: Матешиц - счастливый человек. «РБ Лейпциг» может не продавать своих игроковГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова владельца клуба «РБ Лейциг» Дитриха Матешица, который заявил, что полузащитник Наби Кейта останется в его команде до окончания срока действия контракта.Джанлуижди Доннарумма: В детстве моим кумиром был Буффон, а сейчас стараюсь подражать НойеруГолкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих футбольных кумирах.«Бавария» готова продать Ренату Саншеша за 48 миллионов евроПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге озвучил сумму, при условии выплаты которой клуб готов будет расстаться с португальским полузащитником Ренату Саншешем.Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма»Форвард Хавьер Эрнандес по прозвищу «Чичарито», ранее выступавший за «Байер», стал игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.«Сток Сити» проявляет интерес к Ярмоленко и Коноплянке«Сток Сити» интересуется полузащитником киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко и хавбеком «Шальке» Евгением Коноплянкой. Об этом сообщает британское издание The Sentinel.Форвард «Вердера» Крузе попал в сферу интересов «Спартака»В сферу интересов московского «Спартака» попал форвард «Вердера» Макс Крузе, сообщает Bild.Роббен и Боатенг восстановились после травм и возобновили тренировки в Мюнхене (видео)Вингер «Баварии» Арьен Роббен и центральный защитник Жером Боатенг вернулись к тренировочному процессу на базе «Баварии».«Арсенал» обыграл «Баварию» в матче Международного Кубка чемпионов«Арсенал» на предсезонном турнире в Шанхае переиграл «Баварию» в серии послематчевых пенальти.Мануэль Нойер стал новым капитаном «Баварии»Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер назначен новым капитаном мюнхенской «Баварии».Томас Мюллер может сменить клуб нынешним летомПо информации Bild, сразу несколько европейских грандов интересуются форвардом «Баварии» Томасом Мюллером.«Бавария» – «Арсенал» - 1:1 (по пен. 2:3). Как это былоВ матче международного кубка чемпионов мюнхенская «Бавария» сыграет с лондонским «Арсеналом».«Рома» ведет переговоры с ТоляномЗащитник «Хоффенхайма» Джереми Толян может стать игроком «Ромы». Об этом сообщают итальянские СМИ.Рыночные отношения. Как европейские гранды подготовились к сезонуРыночные отношения. Как европейские гранды подготовились к сезону«ССФ» исследует, как работают на трансферном рынке ведущие клубы европейских топ-чемпионатов, и оценивает их перспективы в новом сезоне.Карло Анчелотти: Не хотел бы говорить, почему Санчеса не будет в «Баварии»Наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о переговорах с Алексисом Санчесом, а также прокомментировал переход Хамеса Родригеса.«Боруссия» победила «Милан» в первом матче Международного кубка чемпионов«Боруссия» выиграла у «Милана» (3:1) в Гуанчжоу в первом матче Международного кубка чемпионов.Карл-Хайнц Румменигге: Алексис Санчес не перейдет в «Баварию»Форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии». Об этом заявил председатель правления чемпионов Германии Карл-Хайнц Румменигге.«Челси» хочет приобрести ОбамеянгаФорвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.Хамес Родригес: Доволен своим первым матчем в составе «Баварии», это была отличная играПолузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес остался доволен своим дебютом в составе мюнхенской «Баварии».Жером Боатенг принял решение остаться в «Баварии» (видео)Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Жером Боатенг продолжит выступать за мюнхенскую «Баварию».«Хоффенхайм» арендовал у «Баварии полузащитника ГнабриПолузащитник «Баварии» Серж Гнабри перешел в «Хоффенхайм» на правах аренды, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Футбол
Александр Мостовой: В «Рубине» слишком многое запущено, и Бердыеву все это нужно разгребать
Бокс
Менеджер Луиса Ортиса: Уайлдер готов принять вызов, а Джошуа - девчонка
Футбол
«Бавария» готова продать Ренату Саншеша за 48 миллионов евро
Футбол
Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы
все новости
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Томас Крафт
Томас Крафтвсе новости
Карл-Хайнц Румменигге
Карл-Хайнц Руммениггевсе новости
Филипп Лам
Филипп Ламвсе новости
Мануэль Нойер
Мануэль Нойервсе новости
Томас Мюллер
Томас Мюллервсе новости
Луи ван Гал
Луи ван Галвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости