2011 - изгой, 2017 - капитан. Как Нойер захватил власть в Мюнхене

«Советский спорт» рассказывает о том, как Мануэль Нойер за 6 лет проделал путь от «красной тряпки» для фанатов «Баварии» до капитана команды.

В минувшую среду председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге официально подтвердил, что новым капитаном команды станет голкипер сборной Германии Мануэль Нойер.

Представить себе подобное весной и летом 2011 года было архисложно, а теперь впору говорить о том, что в Мюнхене случилось неизбежное.

«Мануэль - единственный человек, кто в настоящее время достоин принять капитанскую повязку у Филиппа Лама» Карл-Хайнц Румменигге



Год назад, после окончательного ухода из национальной команды Бастиана Швайнштайгера, Нойер получил капитанскую повязку в «бундесманншафт». И когда Филипп Лам объявил о намерении завершить карьеру игрока по окончании сезона-2016/17, многим стало понятно, кто станет его преемником.



В данный момент Мануэль продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в скандальном ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Во время предсезонного турне по Китаю футболистов «Баварии» выводит на поле Томас Мюллер.

Вероятно, 27-летний воспитанник клуба и мог бы стать новым капитаном, но с приходом в команду Карло Анчелотти позиции Томаса заметно пошатнулись. Мюллер стал все реже попадать в стартовый состав, а торжественный приезд Хамеса Родригеса и вовсе поднял волну пересудов о возможном трансфере немецкого форварда.

Любопытен путь, который одолели противники и недоброжелатели Нойера в «Баварии», коих раньше было на удивление много.

Отрицание

- После моего увольнения «Бавария» вернулась к тому, что делала до меня – они покупают, покупают и покупают. А я добился успеха со своей концепцией.

С тех пор, как я ушел, ни один футболист из молодежной академии клуба не пробился в основной состав. Зато совсем неожиданно весь мир толкует о сенсационной находке в лице Давида Алабы. А впервые на своей позиции Алаба сыграл именно у меня, - заявил Луи ван Гал спустя несколько месяцев после своего ухода с поста главного тренера «красных».

На дворе 2017 год, а слова голландца по-прежнему актуальны. При нем в основном составе «Баварии» заиграл не только Алаба, но и Мюллер, и Хольгер Бадштубер. Свои шансы получил также крайний защитник Диего Контенто, ныне выступающий за «Бордо». Ныне двери для собственных воспитанников в стартовый состав мюнхенского гранда плотно заперты.



Но, проводя свой излюбленный курс вливания в коллектив свежей крови, Луи, как это не раз с ним случалось, перегнул палку.

- Когда ван Гал видел в молодом игроке потенциал, то предоставлял ему возможность реализовать его. Как в случаях с Томасом Мюллером и Хольгером Бадштубером. Но иногда он говорил и заведомо нелогичные вещи. Например, когда пытался объяснить нам, что Томас Крафт сильнее Мануэля Нойера, - рассказывал президент «Баварии» Ули Хенесс.

Ван Гал действительно души не чаял в Крафте и был противником перехода Нойера, что, возможно, и стало последней каплей для руководства клуба, принявшего решение об отставке главного тренера.

Примечательно, что Андриес Йонкер (ныне – главный тренер «Вольфсбурга»), работавший с «Баварией» в концовке сезона-2010/11, первым делом посадил молодого Томаса на скамейку запасных и вернул в ворота многоопытного Ханса-Йорга Бутта.

Гнев

Позицию Луи ван Гала в отношении готовящегося трансфера вратаря национальной сборной разделяли баварские «ультрас». Инициатором стихийного, а затем и организованного бунта выступило крупное и влиятельное фан-движение «Шикерия», но его представителей активно поддержали и многие завсегдатаи центральных трибун «Альянц Арены».

Когда игроки «Шальке 04» приехали в Мюнхен, чтобы сыграть с «Баварией» полуфинальный матч Кубка Германии, к уже привычному баннеру «Никакого Нойера, у нас есть Крафт» добавились тысячи табличек «Koan Neuer» («Нет Нойеру»).

Мануэль, казалось, не обратил на эту демонстрацию никакого внимания. Он уверенно отыграл на ноль, несколько раз выручив свою команду, а единственный гол на 15-й минуте забил Рауль. Огорчение мюнхенской торсиды оказалось с двойным дном.





Чем же насолил фанатам «Баварии» один из самых перспективных на тот момент вратарей мира?

Во-первых, Мануэлю ставилась в вину давняя принадлежность к радикальным фанатам «Шальке» - историческим антагонистам «Шикерии».

То, что Нойер – уроженец Гельзенкирхена, и потому его клубные пристрастия с детских лет едва ли могли быть иными – гордых и непримиримых баварцев волновало мало.

Кроме того, Мануэлю припоминали довольно злую пародию на знаменитую интермедию Оливера Кана с угловым флажком.

Напомним, «Титан» отпраздновал таким образом чемпионство, вырванное из рук «Шальке» на последних секундах матча «Гамбург» - «Бавария» в 2001 году.

Торг

Мог ли запланированный переход вратаря сорваться из-за фанатской агрессии? Теоретически – вполне возможно. На тот момент Нойером интересовались не только в Мюнхене. Утверждалось даже, что сэр Алекс Фергюсон лично уговаривал Мануэля стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Однако Нойер четко дал понять, что напряженная атмосфера в столице Баварии его ничуть не смущает. А клубные боссы в свою очередь «продавили» желанный трансфер, сломив отнюдь не слабое сопротивление «Шальке». В Гельзенкирхене до последнего надеялись сохранить своего звездного воспитанника, пусть и ценой существенного повышения его зарплаты.

Итак, Мануэль все же перебрался на юг Германии, и быстро понял, что совсем уж игнорировать позицию зычных радикалов нельзя. Он лично инициировал встречу с представителями фан-движений, в ходе которой сумел прийти с ними к определенному компромиссу.

Кодекс, устанавливавший правила поведения для «супостата», предусматривал, в частности, что «Зюдкурве» (Южная трибуна «Альянц Арены») должна быть объявлена зоной, свободной от присутствия Нойера.

Голкипер сборной Германии не должен был даже приближаться к секторам баварских ультрас, и уж тем более он не имел права кидать туда свою футболку или же пытаться «заводить» болельщиков с помощью мегафона. Также Мануэль не имел права целовать вымпел и эмблему своего нового клуба.

Нойер принял весь перечень странных запретов, трезво рассудив, что пройдет немного времени, и их можно будет спокойно игнорировать.

Депрессия

После того как Мануэль официально стал игроком «Баварии», акции протеста на домашнем стадионе мюнхенцев прекратились. Даже самые горячие головы поняли, что сделанного не воротишь, а навязчивое раскачивание лодки не только пойдет во вред команде, но и будет выглядеть бесцельным маханием кулаками после драки.

Но, конечно, избавиться от всех скептиков в одночасье было невозможно. Они отмечали и даже смаковали каждую ошибку новичка, но лед растопила игра Нойера в двух финалах Лиги чемпионов.

В 2012 году, когда «Бавария» так и не смогла сломить сопротивление «Челси» на «Альянц Арене» в основное и дополнительное время, Мануэль смело подошел к 11-метровой отметке и реализовал свой удар.

Юппу Хайнкесу пришлось включить вратаря в число пенальтистов после того, как Тони Кроос, Анатолий Тимощук и Арьен Роббен участвовать в серии наотрез отказались.

А год спустя несколько эффектных сэйвов Нойера в первом тайме помогли «красным» сохранить нули на табло в напряженной и принципиальной игре с дортмундской «Боруссией».

В концовке встречи Роббен забил победный мяч и «Бавария» заполучила долгожданный трофей.

Принятие

Мануэль Нойер отыграл за «Баварию» уже шесть сезонов. За это время он пять раз стал чемпионом Германии, четырежды был признан лучшим вратарем года в мире по версии IFFHS, и трижды – по версии УЕФА.

В 2014 году в составе «бундесманншафт» он стал чемпионом мира, получив по итогам мундиаля в Бразилии «Золотую перчатку» - приз лучшему голкиперу турнира.

Контракт Нойера с «Баварией» рассчитан до 2021 года. Можно предположить, что он завершит карьеру в Мюнхене и впоследствии займет место в клубном пантеоне по соседству с Каном и Зеппом Майером, что ранее кому-то могло показаться кощунством.

Объявление Румменигге о новом капитане команды не вызвало никаких протестов и волнений в фанатской среде, что само по себе доказывает – результат в футболе так или иначе главенствует над любыми эмоциями.

